18 комиксов о том, почему ремонт — лучший стендап без билета

Ремонт — это не просто обновление квартиры, а целое новое измерение жизни и состояние ума. Сначала задача кажется простой и легко выполнимой, и только в процессе мы понимаем, что застряли и надолго. Банальные починки, оказывается, требуют сноровки и терпения, а порой и профессионального подхода. Мы поговорили с теми, кто прошёл через этот опыт, а также с мастерами, и собрали 18 мини-сюжетов о ремонтных приключениях.

К сожалению, не все мастера ремонтов работают на совесть. Некоторые придерживаются правила «зачем напрягаться»

Дождь Из Мужиков 25 минут назад Так перед ремонтом нужно комнату освобождать, шторы снимать, мебель отодвигать. Вопрос закономерный, если штора не снята, шкаф не отодвинут, то клеить обои за ней не надо.

Раз сами схалтурили на подготовительных работах, то нечего делать лицо куриной писечкой - - Ответить

Иногда история с ремонтом из нескольких минут может серьезно затянуться на несколько долгих месяцев

Когда начинаешь жить в уже отремонтированной квартире, некоторые отличные идеи перестают казаться отличными

Ёжик в авокадо 17 часов назад Да, общий санузел, это то ещё решение. Как по мне, годится, только если живешь один, максимум вдвоём. - - Ответить

Дизайнерская отделка в светлых тонах — это красиво, эстетично, а еще совсем не практично. Особенно если у вас есть питомец

Иногда с ремонтом время летит незаметно. И пока вы все еще ремонтируетесь, у соседей начинается вечер отдыха после работы

Как бы нам ни казалось, но ремонт всегда влечет массу неожиданных дополнительных работ. И вот так «за неделю управимся» превращается в «к Новому году можем успеть»

Ёжик в авокадо 17 часов назад "Остались только плинтуса", но на вид ничего не поменялось)

Они даже не переодевались год, похоже. Супер картинка) - - Ответить

Самые простые ремонтные задачи требуют знания нюансов. Чтобы потом не пришлось переплачивать мастеру за ту же работу

Квартира после ремонта — это не только красивая картинка для семейного чата. В ней живут люди, поэтому вся красота еще и должна быть функциональной

Например, какая бы дорогая и красивая ни была плитка, все могут испортить швы. Их часто делают неаккуратно, и они моментально покрываются грязью, особенно на кухне

May Jeyin 17 часов назад Кафель? Легко мыть? Вы его когда-нибудь мыли вообще? Трижды вымоешь, отвернётся, повернёшься, и уже всё в откуда-то взявшейся внезапно пыли! - - Ответить

В погоне за экономией средств — главное не прогадать в комфорте

Заказ в интернете — всегда покупка вслепую, поэтому с ней нередко возникают разные казусы

Бывает, только закончишь один ремонт, как уже новый подоспел. Например, в детской

Почему бы не учиться на чужих ошибках? К сожалению, во время ремонтов многие из нас учатся на своих

Например, мы часто забываем, что в тех местах, где мы проводим больше всего времени, все нужное должно быть под рукой

Или не обращаем должного внимания на отзывы экспертов или других покупателей

Внимательность никогда лишней не будет. Ведь порой именно мелочи лишают комфорта и становятся причиной раздражения

Не застелили пол пленкой или газетам — получили звездное небо под ногами. При покраске стен это неизбежно, поэтому лучше не рисковать

Ведь ремонт всегда приходит рука об руку с пылью, грязью и массой неожиданностей. Поэтому иногда лучше сделать дополнительное усилие, чтобы потом избежать проблем