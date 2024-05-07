9 вещей, которые мы чуть ли не всю жизнь делали неправильно. Но еще не поздно переучиться

Бывало ли у вас такое, что хотелось сказать: "Я узнал об этом в сегодня лет"? Именно такие эмоции мы испытывали, когда узнали, что некоторые бытовые вещи мы всю жизнь делали неправильно, ведь можно проще, быстрее и комфортнее. Именно о таких вещах наша статья.

А в бонусе вас ждет красивая легенда о том, как изначально предполагалось использовать чайные пакетики.

9. Чистим фрукты с твердой кожурой ножом или ложкой

FluoRe 3 минуты назад Даже на фото видно, что это авокадо больше размером, чем стакан, и шкурка отходит кусочками... - - Ответить

Авокадо, манго, киви имеют довольно твердую кожуру. Обычно все пытаются очистить их с помощью ножа или извлечь мякоть ложкой. Однако проще это сделать стаканом. Необходимо разрезать фрукт пополам и надавить краем стакана между мякотью и кожурой - так гораздо проще.

8. Цепляем шарики для унитаза на ободок

Bazzzay.free 8 минут назад Не встречал ещё людей и унитазов с с первым вариантом. - - Ответить

Многие по привычке крепят специальные чистящие шарики на ободок унитаза. Однако это не очень удобно, и есть еще одни правильный способ крепления. Гигиенический блок можно вставить в выемку под ободком. Так он будет плотно зажат сиденьем унитаза и не принесет дискомфорта.

7. Храним в отсеке под печкой кухонную утварь

Bazzzay.free 6 минут назад Не мало кто - а практически ни кто... - - Ответить

Во многих печках под духовкой есть небольшой отсек. Чаще всего там хранят сковородки, кастрюли или другую кухонную утварь. Однако его также можно использовать для того, чтобы держать пищу разогретой после приготовления в духовке.

6. Запекаем пищу в фольге

Bazzzay.free 2 минуты назад "Однако ее влияние на организм человека до сих пор не до конца изучено. "

Типа перестраховки ? А в пластике вы все изучили ? Ну мы подождем

лет 200 , пока вы разберётесь.

Так это нужно ещё забыть про напитки, любую посуду и упаковку фольгированую ? Например типа тетрапак ? - - Ответить

Многие запекают продукты в алюминиевой фольге. Однако ее влияние на организм человека до сих пор не до конца изучено. Хоть такой способ готовки довольно удобный и распространенный, но людям, у которых есть хронические заболевания, все же рекомендуют воздерживаться от использования фольги в духовке. Хранить в ней продукты тоже не стоит, поскольку она не полностью изолирует пищу от воздуха.

5. Кладем имбирь на роллы или суши

Катерина 6 минут назад А я, наоборот, не встречала, чтобы клали имбирь на ролл. Обычно многие (по крайней мере, из моего окружения) едят отдельно - - Ответить

Многие предпочитают класть имбирь на ролл и только после этого отправляют лакомый рулетик в рот. На самом деле маринованный имбирь за счет своей свежести и жгучести помогает вкусовым рецепторам очиститься от привкуса предыдущего ролла. Эту добавку стоит есть отдельно, после каждого ломтика.

4. Чистим чеснок перед тем, как воспользоваться чеснокодавкой

Давить чеснок еще проще и быстрее, чем мы думали. Не нужно очищать зубчики от шелухи, достаточно положить их в чеснокодавку как есть — и вуаля! Шелуха останется внутри, а мякоть выйдет наружу.

3. Устанавливаем детское автокресло позади водителя

Многие считают, что самое безопасное место в автомобиле — позади водителя. Но, как выяснили ученые, безопаснее всего находиться посередине заднего ряда. Поэтому не стоит устанавливать детское автокресло за спиной шофера. Посередине задних сидений, да еще и в качественном автокресле, риск получить травму уменьшается в несколько раз.

9. Носим любые капроновые колготки с нижним бельем

Колготки с имитацией трусиков не нуждаются в дополнительном нижнем белье. Как правило, такие модели имеют хлопчатобумажную ластовицу. Их сразу видно по упаковке и рисунку, имитирующему наличие трусов.

1. Тщательно отдираем фабричные наклейки с фруктов и отмываем остатки клея

Катерина 4 минуты назад Нет, я отказываюсь переучиваться и не сдирать наклейки. Почему сдирать - неправильно? Это нормально. - - Ответить

Случайно проглоченная наклейка не нанесет вреда организму. Стикеры делают из специальной съедобной бумаги. Причем безвреден даже клей, на который крепится стикер, так что отмывать фрукты и овощи до скрипа, чтобы убрать остатки клея, совсем необязательно.

Бонус: завариваем чай в пакетике, опуская его в кипяток

Есть легенда о том, что чайные пакетики были изобретены случайно. Изначально чай продавали в больших жестяных банках, и один из торговцев решил красиво расфасовать его в шелковые мешочки. По его задумке, покупатели должны были высыпать ароматные листья в чашку, но они решили заваривать их прямо в мешочке.

Круто, когда есть хитрости, которые помогают выполнять ежедневную рутину быстрее. У нас есть подборка про людей, которые благодаря своей смекалке щелкают бытовые проблемы на раз-два. У нас также есть статья про секреты красоты наших мам и бабушек, а также подборка классных советов о том, как сделать полет в самолете еще более комфортным.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.