Даже на фото видно, что это авокадо больше размером, чем стакан, и шкурка отходит кусочками...
9 вещей, которые мы чуть ли не всю жизнь делали неправильно. Но еще не поздно переучиться
Бывало ли у вас такое, что хотелось сказать: "Я узнал об этом в сегодня лет"? Именно такие эмоции мы испытывали, когда узнали, что некоторые бытовые вещи мы всю жизнь делали неправильно, ведь можно проще, быстрее и комфортнее. Именно о таких вещах наша статья.
А в бонусе вас ждет красивая легенда о том, как изначально предполагалось использовать чайные пакетики.
9. Чистим фрукты с твердой кожурой ножом или ложкой
Авокадо, манго, киви имеют довольно твердую кожуру. Обычно все пытаются очистить их с помощью ножа или извлечь мякоть ложкой. Однако проще это сделать стаканом. Необходимо разрезать фрукт пополам и надавить краем стакана между мякотью и кожурой - так гораздо проще.
8. Цепляем шарики для унитаза на ободок
Многие по привычке крепят специальные чистящие шарики на ободок унитаза. Однако это не очень удобно, и есть еще одни правильный способ крепления. Гигиенический блок можно вставить в выемку под ободком. Так он будет плотно зажат сиденьем унитаза и не принесет дискомфорта.
7. Храним в отсеке под печкой кухонную утварь
Во многих печках под духовкой есть небольшой отсек. Чаще всего там хранят сковородки, кастрюли или другую кухонную утварь. Однако его также можно использовать для того, чтобы держать пищу разогретой после приготовления в духовке.
6. Запекаем пищу в фольге
"Однако ее влияние на организм человека до сих пор не до конца изучено. "
Типа перестраховки ? А в пластике вы все изучили ? Ну мы подождем
лет 200 , пока вы разберётесь.
Так это нужно ещё забыть про напитки, любую посуду и упаковку фольгированую ? Например типа тетрапак ?
Многие запекают продукты в алюминиевой фольге. Однако ее влияние на организм человека до сих пор не до конца изучено. Хоть такой способ готовки довольно удобный и распространенный, но людям, у которых есть хронические заболевания, все же рекомендуют воздерживаться от использования фольги в духовке. Хранить в ней продукты тоже не стоит, поскольку она не полностью изолирует пищу от воздуха.
5. Кладем имбирь на роллы или суши
А я, наоборот, не встречала, чтобы клали имбирь на ролл. Обычно многие (по крайней мере, из моего окружения) едят отдельно
Многие предпочитают класть имбирь на ролл и только после этого отправляют лакомый рулетик в рот. На самом деле маринованный имбирь за счет своей свежести и жгучести помогает вкусовым рецепторам очиститься от привкуса предыдущего ролла. Эту добавку стоит есть отдельно, после каждого ломтика.
4. Чистим чеснок перед тем, как воспользоваться чеснокодавкой
Давить чеснок еще проще и быстрее, чем мы думали. Не нужно очищать зубчики от шелухи, достаточно положить их в чеснокодавку как есть — и вуаля! Шелуха останется внутри, а мякоть выйдет наружу.
3. Устанавливаем детское автокресло позади водителя
Многие считают, что самое безопасное место в автомобиле — позади водителя. Но, как выяснили ученые, безопаснее всего находиться посередине заднего ряда. Поэтому не стоит устанавливать детское автокресло за спиной шофера. Посередине задних сидений, да еще и в качественном автокресле, риск получить травму уменьшается в несколько раз.
9. Носим любые капроновые колготки с нижним бельем
Колготки с имитацией трусиков не нуждаются в дополнительном нижнем белье. Как правило, такие модели имеют хлопчатобумажную ластовицу. Их сразу видно по упаковке и рисунку, имитирующему наличие трусов.
1. Тщательно отдираем фабричные наклейки с фруктов и отмываем остатки клея
Нет, я отказываюсь переучиваться и не сдирать наклейки. Почему сдирать - неправильно? Это нормально.
Случайно проглоченная наклейка не нанесет вреда организму. Стикеры делают из специальной съедобной бумаги. Причем безвреден даже клей, на который крепится стикер, так что отмывать фрукты и овощи до скрипа, чтобы убрать остатки клея, совсем необязательно.
Бонус: завариваем чай в пакетике, опуская его в кипяток
Есть легенда о том, что чайные пакетики были изобретены случайно. Изначально чай продавали в больших жестяных банках, и один из торговцев решил красиво расфасовать его в шелковые мешочки. По его задумке, покупатели должны были высыпать ароматные листья в чашку, но они решили заваривать их прямо в мешочке.
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Комментарии
божечки, авторы Adme, если вас взяли в заложники и заставляют постить разную переводную(и не только) чепуху, вы это...намекните как-то что ли😳 а то иногда прям страшно становится..
Ну колготки перебор если честно,оно ж всё просвечивается,я уже молчу о том как удобно будет на них еэедневники лепить или прокладки
С чайным пакетиком 👍 😆(Раскрывала его только в одном случае : пожевать заварки, чтобы быстро унять приступ диареи)
Как человек, тесно связанный с колготочным бизнесом, со всей ответственностью заявляю.
Ластовица из ткани на колготках делается специально для проветривания, чтобы пися не потекла под капроном)
Это вовсе не значит, что их можно носить без белья, как вообще такое может в голову кому-то придти? Какие-то нормы гигиены должны же быть.
Ограничители и уплотнители на некоторых моделях сделаны в виде трусиков, вместо "шортиков" для того чтобы их можно было надеть под короткую юбку, или боди.
С чесноком спорный лайфхак по причине что продавать в прессе вместе с хорошим чесноком испорченный гнилой или еще др дефектами что бы все не выкинуть лучше все по отдельности на зубчики разобрать. Обрезать и тогда раздоаить. А кроме того не помню где пополалось информация что нельзя употреблять серцевинку чеснока ппоросток что там яд или что то подобное. Я просто разбераю чеснок удаляю лишнего шелуху и серцевинку и пподавливую только чистые обрезание кусочки долго но зато безопасно и чисто.