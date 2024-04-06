12 секретов красоты наших мам и бабушек, которыми мы вряд ли рискнем воспользоваться

Это сейчас в магазинах можно найти практически любые товары, а вот нашим бабушкам и мамам приходилось идти на всевозможные хитрости, чтобы следовать изменчивой моде. Впрочем, они не унывали и легко отыскивали косметику на полках канцелярских лавок, делали средства для укладки из подручных средств и виртуозно модифицировали устаревшие наряды.

Джинсы терли спичками и варили

Потертые, состаренные джинсы были настоящим писком моды в начале 80-х годов прошлого века. Найти такую модель на прилавке магазина было непросто, так что настоящие модники на свой страх и риск модифицировали штаны самостоятельно. Чтобы добиться элегантного эффекта, джинсы терли кирпичом или пемзой. Но так можно было состарить только качественное изделие, а вот брюки подешевле вываривали: штаны тщательно скручивали, перематывали резинками и опускали на 20 минут в кипящую воду с отбеливателем. Кстати, хорошие фирменные джинсы можно было легко отличить от подделки с помощью спички. Надо было лишь провести несколько раз мокрой спичкой по ткани, и, если она окрашивалась в синий цвет, это означало, что джинсы настоящие.

Барышни предпочитали покупать джинсы на несколько размеров меньше, чтобы те облегали их тело, как вторая кожа. А также шли на различные хитрости, чтобы поместиться в узкие штаны. Можно было набрать теплую ванну и залезть в джинсах прямо в воду или же намылить конечности. После этого штаны не рекомендовалось снимать как минимум сутки, зато они сидели как влитые.

Порванные кроссовки не выбрасывали

Другим хитом 80-х стали кроссовки Adidas. Добыть оригинальную пару «адиков» удавалось далеко не каждому, поэтому их берегли как зеницу ока. Если раритет изнашивался, его старались починить или хотя бы отрезать подошву и переклеить на другую обувь. Заниматься спортом в таких кроссовках считалось верхом расточительства. В них выходили только в свет: в театр или на танцы.

Волосы укладывали с помощью рентгеновских снимков и ацетона

Чтобы сохранить внушительный начес на голове, требовался хороший фиксатор. Но у единственного доступного лака для волос «Прелесть» были неприятные побочные эффекты. Во-первых, волосы источали специфический запах, во-вторых, они выглядели более чем неестественно, как будто пряди смазали клеем. Да и добыть «Прелесть» было непросто. Поэтому дамы использовали всевозможные подручные средства. Например, растворяли рентгеновские снимки в ацетоне, а потом наносили полученный раствор на локоны. Говорят, такая укладка могла продержаться целую неделю. Другие барышни скрепляли волосы сахарной водой. Раствор отлично удерживал высокую прическу, но вычесывать сахар из прядей было сущим мучением. Чтобы избавиться от эффекта, приходилось просто мыть голову.

Запихивали в шапку платок

В 70-е годы прошлого века в моду вошли объемные меховые шапки. Стоили такие головные уборы недешево, да и раздобыть их удавалось далеко не всем. Поэтому многие барышни вязали шапки из мохера, а внутрь запихивали шарф или платок, чтобы изделие гордо вздымалось на голове.

В лак добавляли чернила и красили ногти клеем

В 70–80-х годах лак для ногтей не был диковинкой, но предлагаемые средства, к сожалению, не отличались цветовым разнообразием — большинство из них было выполнено в красной или бежевой гамме. Чтобы добиться более интересных вариантов, умелицы смешивали разные тона, добавляли в готовый лак зеленку, масляные краски или чернила. Эффект сияния получали, засыпав в лак толченые елочные игрушки. А перламутрового цвета добивались, смешав прозрачный лак с растворенными в ацетоне перламутровыми пуговицами. В середине 70-х годов в моду вошли различные украшения на ногтях. Девушки вырезали из перфоленты крошечные узоры и приклеивали их на невысохший до конца лак, а сверху покрывали ногти прозрачным лаком. Если лака под рукой не было, его делали из силикатного клея и пургена. Полученную ярко-красную смесь наносили на ногти и ждали высыхания. Самодельный лак мог продержаться несколько часов, но при этом нельзя было ничего трогать.

Подплечники шили из поролона

В 80-х годах в моде были широкие плечи. Но найти в магазине блузку, платье или пиджак такого фасона было практически невозможно. Поэтому дамы сами делали подплечники — чаще всего из поролона — и пришивали их к одежде.

Волосы красили копиркой и синькой

В 70-х годах прошлого века в моде были волосы синих и фиолетовых оттенков. К сожалению, никаких красок, кроме черной (басмы) и рыжей (хны), найти в магазинах было практически невозможно, что не останавливало решительных женщин. Для получения изысканного голубого оттенка дамы подкрашивали шевелюру чернилами, штемпельной краской и даже специальным средством для белья — синькой. Кстати, последний продукт использовался и для того, что избавиться от желтизны на обесцвеченных волосах. Чтобы придать отдельным прядям разнообразные оттенки, девушки натирали их копиркой (копировальной бумагой).

Завивали волосы паяльником

Чтобы получить кудрявую шевелюру, барышни шли на различные хитрости. Не все женщины были готовы просиживать долгие часы в очереди на химическую завивку, а записываться на эту услугу в парикмахерскую надо было примерно в 7 утра. Поэтому многие дамы пользовались домашними средствами, например закручивали пряди с помощью нагретой на плите вилки. Некоторые заботливые мужья умудрялись конструировать для своих половинок самодельные плойки из паяльников. Правда, пользоваться ими надо было с осторожностью — разогревался прибор очень быстро и в процессе можно было потерять несколько локонов.

Вазелин был палочкой-выручалочкой

Вазелин был незаменимым средством, с помощью которого женщины снимали макияж, придавали блеск кожаной обуви и перчаткам, а также делали самодельную декоративную косметику. Так, вазелин наносили на губы поверх помады, добиваясь эффекта блеска. Еще в это средство добавляли мелко нарезанный новогодний «дождик» и использовали полученную смесь в качестве модных сияющих теней. Некоторые дамы приглаживали с помощью вазелина непослушные брови, чтобы волоски лежали ровнее и блестели. Другие смазывали средством пряди волос, создавая сложные укладки.

Красились детскими мелками

В 70-е годы в моде были голубые тени, которыми барышни полностью закрашивали верхнее веко и область под бровями. Голубыми оттенками пользовались и блондинки, и брюнетки, так как тени других цветов практически отсутствовали на прилавках магазинов. Да и классические голубые порой пропадали из продажи. Впрочем, модницы не унывали и готовили самодельную косметику. Пастельные мелки перетирали в мелкую пудру, а потом смешивали ее с водой или детским кремом. Вместо мелков можно было использовать мягкие карандашные грифели. Особенно ценились наборы «Живопись». Кстати, из детского крема, смешанного в разных пропорциях с гримом «Театральный» или пудрой, делали корректор и тональник.

Каждый грамм помады тщательно хранили

В конце 70-х годов помаду было практически невозможно найти: неожиданно возник дефицит тюбиков, и это косметическое средство исчезло из магазинов. Впрочем, помаду необычного оттенка было сложно приобрести и до этого, так как в продаже была только косметика красного, морковного или малинового цветов. Так что модницы выскребали из тюбика остатки помад разных цветов, смешивали их, нагревали на водяной бане и перекладывали получившийся продукт в отдельную емкость. Таким образом можно было получить совершенно неповторимый оттенок.

Колготки вываривали в хлорке

В конце 60-х годов прошлого века для изготовления колготок использовался эластин и полученные модели были одинаково унылого коричневого цвета. Не всех женщин устраивал этот оттенок, и они красили колготки в домашних условиях. Чтобы получить белый цвет, колготки варили в хлорке, а чтобы они стали черными — наносили тушь. Правда, последние могли неожиданно полинять под дождем. Если на драгоценных колготках появлялась стрелка, их относили мастеру, чтобы тот поднял петли. Некоторые мастерицы умудрялись латать ткань самостоятельно с помощью волос. Ажурные колготки были дефицитом, но их можно было сделать самостоятельно. Для этого брали обычные изделия, отрезали носок и набирали петли с изнанки на нитку. Свободные петли распускали по всей длине изделия и в результате получались колготки с уникальным узором.