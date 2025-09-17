"Дело в том, что я нашла приглашение на свадьбу. На его свадьбу."
Сам себя пригласил на свою же свадьбу? Оригинально.
15 историй, которые бодрят быстрее, чем звонкий будильник
Народное творчество
3 часа назад
Иногда истории заканчиваются совсем не так, как мы ожидаем. Кажется, все идет своим чередом, и вдруг — поворот, который способен моментально прогнать сонливость. Вот 15 таких случаев от пользователей сети.
- Раз в жизни полезла по карманам парня — предчувствие. От найденного сразу вопрос: «Почему он еще со мной?» Потом: «Елки-палки, когда успел — мы же всегда вместе!?» И третье: «Может, я сплю?!» Дело в том, что я нашла приглашение на свадьбу. На его свадьбу. © Подслушано / Ideer
- Во время нашего банкета на крыше начался ливень, поэтому мы все побежали в запасное помещение. Я думала, что дождь испортит все настроение, но тут один из шаферов вытащил пару больших сумок с костюмами, словно из ниоткуда. Следующие полтора часа мы провели, танцуя и дурачась в плащах, масках, дурацких шляпах. В итоге эти фотографии стали одними из моих любимых. © midnighttoast30 / Reddit
- Играю в одной малоизвестной группе. Но мы уже успели побывать на нескольких фестивалях, да и вообще концерты у нас, хоть и небольшие, но регулярные. Так вот, была я зимой на встрече выпускников. Иду я по школе, как вдруг ко мне подходит какая-то девушка и с улыбкой говорит: «О, боже! Это же ты!» Я так обрадовалась, неужели наконец-то популярность?! Ага, размечталась! Она узнала меня, потому что в 9 классе у меня во время выступления платье упало. Оно было без лямок и в какой-то момент упало вниз. Можно пытаться забыть школьные кошмары, но они все равно тебя будут преследовать. © Карамель / VK
- Недавно у меня было собеседование на должность инженера-программиста. Это было техническое интервью, и, наверное, я раз десять повторил фразу: «Не знаю, нужно будет посмотреть». Я чувствовал себя настолько неуверенно, что в конце хотел даже извиниться за то, что потратил их время. Через пару дней мне позвонили. Я был уверен, что это отказ, но мне сказали, что я отлично справился, и предложили работу! Я был в шоке. В итоге отказался, потому что уже получил более выгодное предложение, но сам факт был очень приятен. Думаю, они предложили работу потому, что мне удалась часть интервью про личные качества. © Unknown author / Reddit
"Дело в том, что я нашла приглашение на свадьбу. На его свадьбу."
-
-
Ответить
- Когда мы с папой вошли в зал, он потянулся обнять меня, но зацепил рукой фату, и та вывалилась из прически. Фотограф успел сделать три потрясающих кадра: как падает фата, мое лицо с выражением «О, нет!», и маму, которая спешит ее поправить. Вот уж действительно эффектное появление! © *********pear / Reddit
- Несколько лет назад я проходил собеседование на должность помощника руководителя в одной креативной компании. Это был человек, которым я действительно восхищался, и я очень хотел получить эту работу. Я с треском провалил собеседование. Столько пауз, заиканий, мычания, попыток подобрать слова! Но через несколько месяцев этот президент ушел в другую компанию и лично прислал мне по электронной почте вакансию помощника руководителя в новой компании. Я уже работал в другом месте, поэтому отказался, но мне было приятно, что обо мне вспомнили. Наверное, иногда люди видят в нас что-то, чего мы сами не замечаем. © nonholyguacamole / Reddit
- Нашла дома немалую сумму денег. Купила шубку и кожаные сапожки, а на остаток пошла с парнем в самый дорогой ресторан города. Ели устриц, лобстера, парень удивился, что я так шикую. Когда услышал, откуда деньги, чуть не подавился. Это была его заначка на черный день. © Карамель / VK
"Нашла дома немалую сумму денег."
Типичная потребл**ь, не ценящая чужой труд.
-
-
Ответить
- На втором курсе колледжа встречался с девушкой, с которой мы когда-то вместе учились. Решили расстаться, когда она уехала учиться на другой конец страны. Мы остались друзьями. Не близкими, но друзьями. Пятнадцать лет спустя ее мама вышла замуж за моего отца. Они оба потеряли своих супругов в довольно раннем возрасте, случайно встретились и влюбились. Так что девушка, с которой я встречался, теперь моя сводная сестра. © shinyM / Reddit
- Когда я работала официанткой, ко мне за столик сели две женщины, явно туристки, и заказали лобстера. Они поели, я подошла убрать тарелки, но одна выскользнула у меня из рук. Вся эта вонючая лобстерная жижа с маслом залетела прямо в ее огромную сумку. А день был жаркий, очень жаркий. Ну что ж, приятного вам отпуска, дамы! © triknic / Reddit
- Как-то зимой гуляли с подругой (маленькими школьницами были), холодно, снега навалило. Тут слышим мяуканье котенка, замерз, бедный. А на первом этаже офисного здания было окно открыто. Дотянулись и пустили туда котеночка погреться. Через мгновение вылезает из окна грозный мужчина в костюме с животинкой в руках и кричит: «Котенка вы мне на голову свалили, но спасибо! Дети давно просят». © Подслушано / Ideer
- Много лет назад, когда мне было 23 года (а это уже 40 лет назад), соседи по квартире устроили мне сюрприз. Они узнали, что раньше у меня никогда не было вечеринки по поводу дня рождения, и решили исправить это. Достали мою записную книжку (тогда ведь были только бумажные) и начали обзванивать всех. У меня была система пометок: если человек мне не нравился, я ставил возле имени звездочку, если совсем не нравился — две. Бабушка говорила: «Друзей всегда помнишь, а вот почему кто-то тебе не нравится — забываешь». Так вот, ребята позвали всех, у кого были звездочки. Я прихожу с работы, а дома толпа людей, которых я терпеть не могу. © Over-Marionberry-686 / Reddit
Тетка, которая вылила вонючую жижу в чужую сумки и злорадствует — гадкая!
-
-
Ответить
- Об этом немного стыдно вспоминать. Когда я был ребенком, мы всей семьей пошли ужинать в пиццерию. Заказали сначала напитки и хлебные палочки. В тот же момент в зал вошла еще одна семья. Трубочки были в бумажных обертках. Я открыл один конец и дунул, целясь в брата. Но бумажка не долетела до него, она развернулась на 180 градусов, перелетела через меня и приземлилась прямо в пиццу другой семьи. Мой отец все это видел. Сначала он громко расхохотался, а потом посмотрел на меня таким строгим взглядом, что я, кажется, вообще не притронулся к ужину в тот вечер. © Xelios / Reddit
- Заказала платье онлайн: фото обещало утонченную элегантность. С нетерпением примеряю... и шок: сверху жмет, снизу бесформенно висит. Вернуть нельзя, со вздохом откладываю в стопку «на тряпки». Через месяц наткнулась на него и обомлела: оказалось, что оно просто создано для созвонов на удаленке. Строгий верх и комфортный низ в виде юбки. Так «неудачное» платье стало моим маст-хэвом для работы из дома.
- Наконец-то терпение закончилось, увольняюсь. Накануне отправил заявление генеральному, а сегодня сталкиваюсь с ним и... он как-то слишком нервно исчезает в неизвестном направлении. Оказывается, намедни утром, комментируя уход ведущего специалиста, он ляпнул: «Ну ничего, что ушла ХХ, у нас есть еще ХY. Нам переживать нечего». А через минут полчаса приезжает курьер с моим заявлением. Вот так и ломает судьбы излишняя самоуверенность... © Убойные Истории / VK
- Указала в резюме, что в совершенстве знаю английский. В принципе, на моей должности знание этого языка не требовалось, но это был как бы плюсик. И вот в один из рабочих дней к нам приехала делегация из Америки, а переводчик застрял в пробке, поэтому босс прибежал ко мне за помощью. А я-то английский знаю на уровне «Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ». Стоят эти американцы, говорят мне что-то, а я им: «Ес, ес». Оказалось потом, что я им сказала, что мы согласны на снижение цены на 40%. Уволили с позором. © Карамель / VK
Комментарии
Уведомления
вот как? как можно, зная, что живешь не одна, найти деньги и их потратить?
-
-
Ответить
Я одна не понимаю, как можно найти дома крупную сумму и сразу кинуться ее тратить, даже не выяснив происхождение?...))
-
-
Ответить
Похожее
16 арендодателей, которые мечтали о пассивном доходе, а получили активные приключения на свою голову
Народное творчество
1 месяц назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Истории
2 недели назад
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
Истории
1 неделя назад
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
15 человек откровенно рассказали о том, что стало причиной их быстрого развода
Истории
2 месяца назад
17 человек, день которых стал светлее благодаря чьей-то доброте
20 мужчин сходили на свидания, которые хоть до старости лет вспоминай
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Фотоподборки
1 месяц назад
20 историй о папиной логике, которая работает вопреки всем законам физики и здравого смысла
16 историй о том, что от неловкой ситуации никто не застрахован
Истории
2 месяца назад
18 человек поделились снимками своих вторых половинок, мимо которых не пройти без улыбки
Ностальгия
1 месяц назад