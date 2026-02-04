15+ вещей из 2000-х, обладание которыми в школе автоматически возводило в ранг небожителей

46 минут назад
15+ вещей из 2000-х, обладание которыми в школе автоматически возводило в ранг небожителей

Когда-то главным богатством среди школьников были не оценки, а крутые вещи. И обладатели этих предметов автоматически становились почти недосягаемыми. Вспоминаем, какие именно штуки считались роскошью.

«Классический старый Motorola! Видели такой?»

«Кто еще помнит времена, когда такие были у всех на ключах?»

«Звоните мне в любое время, меня не будет дома».

«Гибкий карандаш, который достался моему ребенку»

«Моя коллекция игрушек KinderEgg из 90-х — тогда они были реально крутыми»

«Мой старый фотоальбом! Такая ностальгия по детской комнате»

«Карандаши со сменными картриджами»

Руконожка Ай-Ай
11 минут назад

Я еще помню время, когда ругали за обычную шариковую ручку, принесенную вместо перьевой с чернилами.
Считалось, что они портят почерк)

«Девочки из 90-х, помните эти заколки-бабочки?»

  • Отдала бы все за нее!

«Кто-нибудь пытался завести тамагочи, будучи взрослым?»

Вайншток Анастасия
13 часов назад

А смысл? Ну орала такая программка на планшете пару дней, потом надоела. Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь Мерседес, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда.

«Игры моего детства»

«Заколки-бабочки. Мама прислала мне домой мои старые вещи»

«Дети нулевых знают»

«У меня было около тысячи таких штук. Это была моя первая коллекция»

«Мой самый любимый телефон в жизни»

«Первый день в школе»

«Оцените мою коллекцию — Nintendo»

Miss Katie
14 часов назад

У моего брата была приставка Денди, к нам все мальчишки приходили играть.

«Браслеты дружбы»

«У меня все еще есть мой старый телефон»

«Папа подарил коробку моих детских игрушек»

Старик и старуха
31 минута назад

Вообще всё мимо. Кое-что из этого у меня было, но ностальгию не вызвало. В приставку - первая игра была Супер Марио и Дак тэйлс. А еще из пистолета, воткнутого вместо джойстика, убивали уток. Карандаши такие и сейчас есть.

