15+ вещей из 2000-х, обладание которыми в школе автоматически возводило в ранг небожителей
Когда-то главным богатством среди школьников были не оценки, а крутые вещи. И обладатели этих предметов автоматически становились почти недосягаемыми. Вспоминаем, какие именно штуки считались роскошью.
«Классический старый Motorola! Видели такой?»
«Кто еще помнит времена, когда такие были у всех на ключах?»
«Звоните мне в любое время, меня не будет дома».
«Гибкий карандаш, который достался моему ребенку»
«Моя коллекция игрушек KinderEgg из 90-х — тогда они были реально крутыми»
«Мой старый фотоальбом! Такая ностальгия по детской комнате»
«Карандаши со сменными картриджами»
Я еще помню время, когда ругали за обычную шариковую ручку, принесенную вместо перьевой с чернилами.
Считалось, что они портят почерк)
- Нас всех за них ругали! © TeamRedundancyTeam / Reddit
«Девочки из 90-х, помните эти заколки-бабочки?»
- Отдала бы все за нее!
«Кто-нибудь пытался завести тамагочи, будучи взрослым?»
А смысл? Ну орала такая программка на планшете пару дней, потом надоела. Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь Мерседес, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда.
«Игры моего детства»
«Заколки-бабочки. Мама прислала мне домой мои старые вещи»
«Дети нулевых знают»
Не только дети)
Я с таким в 2002-ом на работу ездила, когда дорога занимала 45-50 минут.
«У меня было около тысячи таких штук. Это была моя первая коллекция»
«Мой самый любимый телефон в жизни»
- Плачу любую цену за него! © green-smoothie-4870 / Reddit
«Первый день в школе»
«Оцените мою коллекцию — Nintendo»
У моего брата была приставка Денди, к нам все мальчишки приходили играть.
«Браслеты дружбы»
«У меня все еще есть мой старый телефон»
«Папа подарил коробку моих детских игрушек»
- Это стоит целое состояние! © Far-Environment-7358 / Reddit
Комментарии
Вообще всё мимо. Кое-что из этого у меня было, но ностальгию не вызвало. В приставку - первая игра была Супер Марио и Дак тэйлс. А еще из пистолета, воткнутого вместо джойстика, убивали уток. Карандаши такие и сейчас есть.