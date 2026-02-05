Была симпатичная девушка, а с такой причёской стала похожа на "я у мамы вместо швабры".
18 наглядных примеров того, как правильная прическа работает лучше любых фильтров
Иногда достаточно просто сходить к хорошему мастеру — и человек будто нажимает кнопку «обновить». Меняется не только прическа, но и взгляд, осанка, и даже настроение. В этой подборке — 18 наглядных примеров того, как правильно подобранная прическа способна буквально преобразить человека и показать его с совершенно новой стороны.
«3 года отращивала, а потом срезала все махом. Теперь чувствую себя собой»
- Признавайся, куда спрятала оборотное зелье?
«Снова вернулась к пикси после каре»
К чё_рту скромность! Пикси-шмикси, кольцо в нос, тату на пупок и всем показать! А ведь девушка милая и симпатичная, без всех этих наворотов.
«Неделю-другую назад решила обкорнать все и покраситься»
Вот именно "обкарнать". Тогда бы уж побрилась налысо. Такие волосы шикарные были!
- Вы как в ромкоме: была паинькой, а стала шалуньей! © user2034892304 / Reddit
«После осветления волосы были в ужасном состоянии. Я реально нуждалась в перезагрузке»
«Покрасила волосы в белый цвет»
Мне больше нравится слева. Такая милашка. А справа вид стервозной девицы.
«Всегда хотела подстричься коротко и наконец решилась. Чувствую себя крутой девчонкой»
Крутизна прямо зашкаливает! На самом деле и раньше было неплохо.
«Решилась на челку и окрашивание балаяж»
Очень классно! С чёлкой даже моложе выглядит. Лоб слишком большой, искажает пропорции лица.
Наконец-то, после трех лет отращивания волос, я добилась того цвета, который мне реально нравится!
«Сказала парню, что волосы будто утяжеляют лицо. А он со словом „Можно?“ взялся на ножницы... Я в восторге! И, прикиньте, это без опыта!»
«Наконец-то сделала челку, и я в восторге!»
«Мои фото до и после»
«Сегодня сделала стрижку и окрашивание! Фото до и после. Мне нужно ваше мнение!»
«Как мне лучше?»
«Я так счастлива, как будто 10 килограмм с головы скинула!»
- Ну и чудеса: скулы-то как прорисовались! © liberrystrawbrary / Reddit
«Я ужасно боялась красить свои светлые волосы в рыжий, но результатом довольна!»
«Мне кажется, новая прическа выглядит неплохо»
«Мои масштабные перемены»
«В 35 вернулась к родному цвету и бахнула челку»
- Да ты буквально повернула время вспять. Так свежо!
Комментарии
Бунтарке лучше паинькой, челка+ балаяж правда здорово. Мелирование у парня смотрится ужасно.