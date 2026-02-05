18 наглядных примеров того, как правильная прическа работает лучше любых фильтров

18 наглядных примеров того, как правильная прическа работает лучше любых фильтров

Иногда достаточно просто сходить к хорошему мастеру — и человек будто нажимает кнопку «обновить». Меняется не только прическа, но и взгляд, осанка, и даже настроение. В этой подборке — 18 наглядных примеров того, как правильно подобранная прическа способна буквально преобразить человека и показать его с совершенно новой стороны.

«3 года отращивала, а потом срезала все махом. Теперь чувствую себя собой»

  • Признавайся, куда спрятала оборотное зелье?

«Снова вернулась к пикси после каре»

Светлана БМВ
25 минут назад

К чё_рту скромность! Пикси-шмикси, кольцо в нос, тату на пупок и всем показать! А ведь девушка милая и симпатичная, без всех этих наворотов.

«Неделю-другую назад решила обкорнать все и покраситься»

«После осветления волосы были в ужасном состоянии. Я реально нуждалась в перезагрузке»

«Покрасила волосы в белый цвет»

«Всегда хотела подстричься коротко и наконец решилась. Чувствую себя крутой девчонкой»

«Решилась на челку и окрашивание балаяж»

Наконец-то, после трех лет отращивания волос, я добилась того цвета, который мне реально нравится!

«Сказала парню, что волосы будто утяжеляют лицо. А он со словом „Можно?“ взялся на ножницы... Я в восторге! И, прикиньте, это без опыта!»

«Наконец-то сделала челку, и я в восторге!»

«Мои фото до и после»

«Сегодня сделала стрижку и окрашивание! Фото до и после. Мне нужно ваше мнение!»

«Как мне лучше?»

«Я так счастлива, как будто 10 килограмм с головы скинула!»

Я
25 минут назад

Стрижка красивая,и девушка явно стало счастливее.Мне нравится!

«Я ужасно боялась красить свои светлые волосы в рыжий, но результатом довольна!»

«Мне кажется, новая прическа выглядит неплохо»

Я
20 минут назад

Жалко,наверное,было такое состригать,но не зря!Симпатично)

«Мои масштабные перемены»

«В 35 вернулась к родному цвету и бахнула челку»

  • Да ты буквально повернула время вспять. Так свежо!
Ио
5 минут назад

Бунтарке лучше паинькой, челка+ балаяж правда здорово. Мелирование у парня смотрится ужасно.

