12 людей, которые свой поход в общепит еще не раз вспомнят со смехом
В ресторанах, кафе, кофейнях и прочих заведениях можно не только побаловать своего внутреннего гурмана. Оттуда люди частенько еще и истории приносят. Иногда забавные, иногда не очень. Но они точно стоят того, чтобы их обсуждали.
- Однажды к маме приехали двое ее близких друзей. Решили мы всей гурьбой заглянуть в один итальянский ресторанчик. Нас быстро усадили, дали меню. Через несколько минут подошла официантка и спросила, что бы мы хотели заказать. Друг моей мамы, который раньше сам владел рестораном, спросил девушку, что она порекомендует. Она оглянулась по сторонам. Затем наклонилась и сказала: «Ничего. Но я знаю действительно хорошее итальянское местечко недалеко отсюда. Могу показать вам дорогу». Мы последовали ее совету и ушли в другой ресторан. Он оказался потрясающим. © GKinslayer / Reddit
- Как-то мы с семьей пошли ужинать в ресторан. Уселись рядом с парочкой. Быстро стало ясно, что они на первом свидании. Мужчина был совершенно невыносим, все время отпускал нелепые комментарии. Но смешнее всего было, когда им принесли салаты и он деловито спросил: «Тут свежемолотый черный перец?» Официант ответил утвердительно, а мужчина выдал: «Ну и хорошо. В наши дни так сложно найти свежемолотый черный перец!» Очень старалась не реагировать на него, но тут уже больше не могла сдерживаться. Рассмеялась. Тот растерялся от моего смеха. А потом еще и его спутница добавила масла в огонь: мой смех передался и ей. По крайней мере, благодаря мне она повеселела. А то сидела с несчастным видом. © Jessica Galambos / Quora
- Обедал однажды с друзьями в фастфуд-кафешке. Народу было куча. Даже ходила работница, принимала заказы у последних в очереди. Мы все заказали, и только один наш друг пришел за стол последним и без еды. Спросили его, почему у него нет еды. Он ответил: «Я хотел заказать, но девушка сказала, что у нее нет времени!» Вместо того, чтобы подождать, он просто ушел. © Anoniplouf / Reddit
- Пошла на свидание с одним парнем. Мы только-только познакомились. Сначала ужинали. Ничего особенного, хотя и было немного неловко. В конце он спросил меня, нравятся ли мне танцевальные видеоигры. Я подумала: «Э-э, конечно, почему бы и нет». А парень на радостях стал хвалиться, как он хорош в этом. Отвел меня в игровой зал, где следующие полчаса играл и танцевал, а я смотрела на него. Он ни разу не спросил, хочу ли я поиграть. Просто хотел, чтобы я любовалась им. Больше не ходила с этим парнем на свидания. © Flowersinhercurls / Reddit
- Пошла выпить кофе с одноклассником. Он опоздал на полчаса. Явился одетый в мешковатые спортивные штаны. Я развлекалась, разгадывая кроссворд, пока ждала этого парня. Когда он пришел, то потянул мой кроссворд к себе. Посмотрел на него мгновение, а затем сказал: «Читающие женщины — это, конечно, хорошо. Но это не так уж привлекательно, чтобы выставлять напоказ». Второго свидания у нас не было. © CowtheHankDog / Reddit
- Путешествовали с дочкой по Италии. Решили раскошелиться и побаловать себя обедом в дорогом уличном кафе, на небольшой мощеной площади с видом на гавань, заполненную крутыми яхтами. Пока мы наслаждались видом, рядом три очень богатые разведенные дамы обсуждали своих бывших мужей. Было любопытно услышать, как их мужчины усердно трудились, чтобы обеспечить своих бывших жен роскошными виллами на итальянском побережье. А одна из женщин еще стала хвалиться своим новым любовником. Как будто мыльную оперу посмотрела, только в реальной жизни! © Joan Vredik Broadley / Quora
О, у меня были такие же босоножки, только зелёного цвета, лет так... дцать назад.
- Когда-то давно в первый раз попал в ресторан с приятелем. Из всего разнообразия меню знакомо было только одно блюдо — «Цыпленок табака». Вместе с ним принесли пиалы с розовой водой. Мы сидели, ели цыпленка и запивали этой невкусной водой, которая была нам подана. Предназначенная, как потом просветил официант, для мытья рук. Вот стыд-то. © Подслушано / Ideer
- В иностранном ресторане заказали гриль-ассорти. Принесли овощи и тарелку с мясом а-ля бекон. Мы принялись за еду. Что-то не то, но голод не тетка. Под конец трапезы (минут через 30) нам притащили настольный мангал. То есть все это мы должны были собственноручно приготовить. © Аноним2681215 / Ideer
- Часто с любимой ходили в одно интересное кафе. Она подружилась с девушкой-админом, и, когда мы приходили, нас всегда помпезно приветствовали. Кормили новинками за счет заведения и так далее. А потом я пришел в это кафе с другой. Админ меня пилила глазами, а сервис был показательно отвратительный. Холодный бургер и прочее. Явно женская солидарность сработала. И все бы ничего, но я никому не изменял, просто решил увидеться с сестрой, которую несколько лет не видел, и поделиться заведением. © Подслушано / Ideer
Женская солидарность?Ну как бы она пропускается,если ты работаешь в заведении.Просто сама себе подгадила.Не зная броду-суйся в воду.Это вообще не ее дело,обслуживание в любом случае должно быть хорошим
- Моя подруга знакомится только онлайн. Любых реальных знакомств боится как огня. Однажды пошли с ней в кафе. Подкатил к нам мужчина, попросил помочь ему найти туалет. Я пошла. По дороге он пристал, мол, не хотим ли познакомиться поближе. Кое-как отказала и вернулась к подруге. А она посмотрела на меня с вытаращенными глазами и заявила: «Еще пять минут, и я побежала бы тебя спасать!» © Подслушано / Ideer
- Когда я только поступила в универ, в самом начале года препод по экономике отменила свою пару. Я, обрадовавшись тому, что смогу спокойно попить кофе, пошла в ближайшую кофейню и встретила в очереди... педагога по экономике. Мы хорошо посидели вместе и обнаружили, что у нас много общего. Так я и познакомилась со своей лучшей подругой. © Подслушано / Ideer
- Дело было на отдыхе, в ресторане. Пригласил меня на танец шикарный мужчина. Блондин с голубыми глазами, иностранец. Подошел к моему столику, встал на колено, протянул руку. Это был самый лучший танец в моей жизни! Но потом к нам подошла его мама, поблагодарила «тетю», то есть меня, за танец, взяла его за руку и увела... Ну и что, что ему было максимум семь лет? © Подслушано / Ideer
А вот, кстати, и порция историй из путешествий. Не у всех рассказчиков, конечно, отдых удался на славу. Зато приобрели ценный опыт.
Комментарии
Помочь нaйти туалет - серьёзно? Ну разве что это какой-то новый эвфемизм :)
Я бы ещё как-то поняла историю про туалет, если бы ей понравился мужчина, и тут какой-никакой повод пообщаться. Но тут просто левого взрослого мужика в туалет отвести 🙄
А мне вот трудно представить как можно танцевать с 7-летним мальчиком. Он же раза в 2 ниже ростом. Странная история