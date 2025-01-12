18 счастливчиков, которым повезло так повезло

Порой кажется, что целый день одна и та же дребендень — дом да работа. Ну еще в магазин сходить. Но иногда такое однообразие вдруг разбавляет неожиданный сюрприз. И вот о таких счастливых подарках судьбы наша сегодняшняя статья.