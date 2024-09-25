18 человек, которым сегодня улыбнулась удача
Некоторые люди будто бы обладают секретом, как сделать так, чтобы всегда везло. Они могут найти классную вещь на барахолке за бесценок. Или им просто так дают двойную порцию еды. А иногда и случайное знакомство приводит к крутой работе.
«Работаю в ресторане. Вчера нам привезли устрицы, которые шеф-повар не захотел подавать. И попросил меня забрать их себе. А они вон какие!»
«Я нашел хрустальный графин 19-го века, который принадлежал самому Наполеону III. Купил его за $ 4, а продал за € 1500»
Графин изящный, красивый, но за 1500€! Кроме вензеля, есть ли какие-то доказательства, что он принадлежал именно Наполеону? А так то, любой стеклодув может изготовить подобный.
«Мне попалось два банана в одном»
«Мне почему-то подали сэндвичи, в которых оказалось по два филе»
Такое, я бы и по одному не стала есть. Они, наверное, вчерашние, поэтому, чтобы не выбрасывать, дали больше.
«Убиралась в доме отца и нашла вот это. Такие вещи немного старомодны для меня, но моим юным дочерям они нравятся»
Когда честность ценится
- Однажды я нашел на улице смартфон. Внутри было много фотографий и контактов, но ни одного способа связаться с владельцем. Я решил попробовать что-то необычное и опубликовал фото телефона в соцсетях. Пост быстро набрал популярность, и вскоре я получил сообщение от владельца. Оказалось, что это был известный блогер, потерявший телефон во время съемок. В благодарность за возвращение телефона он пригласил меня на свое шоу. Во время прямого эфира он неожиданно объявил, что разыгрывает среди зрителей тур по Европе, и я стал победителем! © Палата № 6 / VK
«Вот такой огромный гриб я нашел»
«Сегодня на меня села эта красивая бабочка»
Вот как нужно знакомится
- Однажды моя знакомая пришла в торговый центр. Ну кофе попить, по магазинам походить. Решила заказать себе пиццу и не рассчитала с размером. Пришлось взять с собой. Понимая, что пицца уже остывает, а ей ехать до дома целый час, она зашла в магазин — просто обувь посмотреть. И вот к ней подходит консультант, а она ему: «Молодой человек, возьмите пиццу!» Вот так моя знакомая встретила своего мужа. © Подслушано / Ideer
«Разрезал папайю, а там всего одно семечко»
«Это огромное кольцо с 14-каратным жемчугом я купила всего за 5 долларов»
Кольцо красивое, но слишком пафосное. И неудобное для ношения. Но за 5$ стоило его купить, чтобы продать за 1500€, как будто принадлежавшее арабскому шейху Аграбы.
Вот это повезло
- У подруги цель — выйти замуж за богатого. И я с ней за компанию ходила по заведениям. Познакомились мы с мужчинами, речь зашла про работу, я обожаю свою, могу часами говорить. Закончилось все тем, что я начала показывать ему свои проекты. На следующий день мне написала HR из его компании, пригласила на собеседование. Через 2 недели получила предложение на должность с высокой зарплатой. Боялась идти, но все закончилось хорошо, с ним отношения только деловые. Работаю там уже 2-й год. © Подслушано / Ideer
«Все эти вещи я случайно нашел на улице»
Такое впечатление, что сорока хвастается своей "добычей"))
«Я только что купил на блошином рынке за 5 долларов булавку из 14-каратного золота с жемчугом»
Когда не замечаешь очевидного
- Сестра давно отдала мне золотые серьги. Я радостная взяла и носила довольно часто. Будучи в командировке, тоже надела их. Стояла на остановке утром и обнаружила пропажу сережки в одном ухе. А в конце рабочего дня открывала дверь и увидела, что с самого утра и до вечера серьга висела на банте от туфли. © Подслушано / Ideer
«В моей упаковке из 6 пар носков оказалось аж 8»
«Купила вслепую на распродаже пакет ненужных украшений за $ 30. А там оказалось вот это все»
Это всё и стоит не больше 30 баксов, разве что без коробки. Коробка стоит $5
Забывчивость иногда бывает полезной
- Как-то раз собирала мужа на свадьбу к куму. Я, будучи беременной, осталась дома. Муж надел пиджак, начал по карманам рыться, и каково же было наше удивление, когда он достал из пиджака 500 евро! Мы оба были в шоке от радости! Со свадьбы нашей так и остались эти деньги, отложенные на что-то. Так они и постирались, и погладились вместе с пиджаком. И как я их тогда не заметила. © Подслушано / Ideer
Всем иногда везет, хотя бы в мелочах, и вот эта подборка тому доказательство.