14 нелепых ситуаций, в которые пользователи сети попали благодаря незнакомцам

Каждый день мы сталкиваемся незнакомыми людьми: в магазине, на улице, в разных учреждениях. И если большинство таких мимолетных встреч стираются из памяти, как только человек скрылся из виду, то некоторые запоминаются надолго. Ведь сложно забыть мужчину, который напророчил вам свадьбу, или девушку, которая поправляет в маршрутке макияж весьма неординарным способом.