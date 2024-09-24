14 нелепых ситуаций, в которые пользователи сети попали благодаря незнакомцам

Истории
6 часов назад

Каждый день мы сталкиваемся незнакомыми людьми: в магазине, на улице, в разных учреждениях. И если большинство таких мимолетных встреч стираются из памяти, как только человек скрылся из виду, то некоторые запоминаются надолго. Ведь сложно забыть мужчину, который напророчил вам свадьбу, или девушку, которая поправляет в маршрутке макияж весьма неординарным способом.

  • Иду по улице, холодно. Вдруг окликает меня какой-то мужчина: «Девушка, вы же простудитесь без шапки!» Я ему, мол, вот только в магазин и обратно, а он настаивает: «Даже до магазина можно заболеть! Не шутите так!» Вот, думаю, приставалы пошли, и тут он огорошил: «Девушка, купите у меня шапку!» И достал из пакета зимнюю шапку... Эх, бог маркетинга. © Не все поймут / VK
  • Как-то нашла на улице кошелек с очень солидной суммой. Карт внутри не было, документов тоже, зато была визитка. Позвонила, мужик оказался хозяином кошелька, но не слишком обрадовался новостям. Разозлился, начал орать, мол, он четыре часа назад уже улетел из нашего города и возвращаться никогда не планирует. В общем, минут пять он орал, матерился, оскорблял меня, а потом сказал оставить деньги себе и кинул трубку. По итогу на меня наорали, унизили, а потом заплатили почти полную зарплату. Все как на работе... © Карамель / VK
  • Гуляю как-то по городу, мимо две девушки-красотки идут. Смотрю, а позади них два парня, и один другому говорит, глядя в сторону девушек: «Спорим, я смогу ее зацепить?» Ну, я решил, с девчонкой познакомиться хочет, а он как побежит... Пробежал мимо девушек, подпрыгнул и рукой зацепил высоко висящую вывеску. Потом вернулся к дружбану своему, пятюню отбил, а девчонок, похоже, он вообще не заметил. © allduhwayup / Reddit
  • Гуляли по набережной с парнем. Пристал к нам пристал мужчина с двумя белоснежными голубками, мол, сфотографироваться. Я начала мяться, а парень говорит: «Давай-давай». Пока фоткались, мужчина спросил, женаты ли мы. А когда мы ответили, что нет, он говорит: «Значит, обязательно поженитесь». Это было наше первое свидание, а теперь мы семья и у нас сын. А то фото с голубями до сих пор храню. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Ехала в такси. Водитель показался таким душкой, разговорились с ним. Подъезжаем уже, а он протягивает мне коробочку конфет, мол, угощайтесь. Беру без задней мысли карамельку, а он засмеялся и говорит: «Вот это вы смелая. А вдруг там снотворное?» Я чуть не подавилась конфетой и вжалась в сидение. И тут таксист выдал, что решил просто пошутить. Было очень неловко, остаток дороги ехали молча. © Палата № 6 / VK
  • В 11 классе гуляли с друзьями по городу. Весна, отличная погода. Познакомились с компанией девушек. И приглянулась мне одна красавица, я ее вызвался проводить до дома. Идем к метро, спрашиваю: «Ты где живешь? Куда едем?» Оказалось, ей на ту же станцию, что и мне. Значит, живет рядом или в соседнем районе, домой быстро доберусь, если что. Выходим на станции. Она: «О, моя маршрутка, поехали!» А я в шоке, потому что садимся мы в маршрутку, которая идет прямо до моего дома. Доезжаем до конечной, выходим. Так где, говорю, твой дом? А она: «Вон стоит через дорогу» — и показывает на мой дом. Я уже ищу какой-то подвох. Думаю, может, друзья меня разыграли. Подходим к подъезду — к моему. И тут уже я делаю ход конем и открываю домофон своим ключом. Теперь в шоке была уже девушка. В общем, оказалось, что она живет на 2 этажа ниже, переехала несколько лет назад. А я за все время ее не видел. Вот такой шанс на миллион — на другом конце многомиллионного города познакомиться с девушкой из твоего подъезда. © to4egonemogetbyt / Pikabu
  • Стою у остановки, подходит ко мне плохо одетый незнакомец и говорит, мол, уважаемый, позвольте к вам обратиться. Я ему: «Дайте угадаю, деньги нужны?» Он задумался, затоптался на месте и говорит: «Не поверите, деньги у меня есть». Достает их, показывает мне и продолжает: «Но мне нужно больше денег!» © Палата № 6 / VK
  • Вчера после работы зашла в автобус. Свободных мест не было, но один мужик, увидав меня, тут же встал. Заулыбался и сказал: «Девушка, вы такая красивая! Не дадите свой номерок? Присаживайтесь». Я ответила, что мне очень приятно, но я много лет замужем, поэтому не делюсь контактами. Уже приготовилась сесть, а мужик умостился обратно на свое место. Недовольно отвернулся к окну и пробормотал: «Ну и стой тогда». © Палата № 6 / VK
  • Произошла ситуация: сижу в метро, читаю. Юноша настойчиво пытается познакомиться. Я даю понять, что мне это неинтересно. Юноша дерзко заявляет, что главный герой умрет в следующей главе, после чего горделиво выходит из вагона. А я читала лингвистический журнал... © olianuprekrati / Twitter
  • При мне девица в маршрутке толстой иглой разделяла накрашенные ресницы. Маршрутку кидало, качало и подбрасывало. Я не смогла смотреть и отвернулась. Воплей до конца поездки не было, значит, глаз она себе не выколола. А вот мой глазик задергался! © Аноним3593204 — Подслушано / Ideer
  • Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народу, меня сносит на середину вагона и разворачивает пятой точкой к сидящим пассажирам. Я одной рукой держусь за поручень, в другой руке сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, и я брякаюсь к кому-то на колени. Извиняюсь и только пытаюсь встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, и голос мужской в ухо: «Села? Сиди!» © Буся Пусеевна / ADME
  • Купил квартиру в черновой. Нанял мастера из другого города. Он сказал, что будет жить в квартире и делать ремонт, попросил унитаз установить, любой. Нахожу объявление: унитаз целый, локация рядом, цена символическая. Договорились встретиться на стоянке рядом с домом продавца через час. И вот картина: стоянка при свежем ЖК, аккуратные ряды припаркованных машин, зима, уже темно... Стоит Audi Q7, фары которой освещают фаянсовое изделие — сразу понятно, что наш продавец. И мы с отцом на Лексусе. Машины стоят лоб в лоб, получается, оба светим фарами на унитаз. Выхожу, мужик тоже выходит, кидаю взгляд на предмет встречи — вопросов нет. Все в свете фар — атмосферно, как в кино! Молча достаю заранее заготовленные деньги, отдаю, жмем руки. Молча! Грузим с отцом унитаз в багажник. Синхронно сдаем назад, разворачиваемся, разъезжаемся в разные стороны. Заняло секунд 30, не больше! © fti353 / Pikabu
  • Подсел мне на уши в электричке интересный мужичок. Рассказал, как строил храм где-то в Китае, что дочка у него — сценарист, бывшая жена имеет собственную страницу в Википедии, а дома у него есть целая комната с коллекцией игрушечных машинок. Часа через два встал, пожал руку и сказал: «А я еще очень люблю выдумывать всякую чушь и рассказывать ее незнакомцам в электричках. Благодарю за внимание». © Палата № 6 / VK
  • Сделала новый красивый маникюр, от мужа и детей абсолютно нулевая реакция, даже не заметили. Шла выбрасывать мусор, и какой-то мужик попросил не выбрасывать пакет, а отдать ему, чтобы он достал бутылки. И вот когда я пакет отдавала, он аж замер на секунду, а потом восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия!» Я еще два дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее