18 человек прокатились на общественном транспорте и обзавелись незабываемой историей

У каждого человека, который пользуется подобным видом передвижения, найдется пара-тройка забавных доказательств того, что поездки в компании других людей не бывают скучными. Кто-то из пассажиров может оказаться с чудинкой и запомнится своим поведением, кто-то рассмешит присутствующих, сделав что-то уморительное, а кому-то повезет провести время за беседой с приятной персоной.