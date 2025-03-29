18 человек прокатились на общественном транспорте и обзавелись незабываемой историей
Истории
25 минут назад
У каждого человека, который пользуется подобным видом передвижения, найдется пара-тройка забавных доказательств того, что поездки в компании других людей не бывают скучными. Кто-то из пассажиров может оказаться с чудинкой и запомнится своим поведением, кто-то рассмешит присутствующих, сделав что-то уморительное, а кому-то повезет провести время за беседой с приятной персоной.
- Меня тихо ненавидят в автобусе, в котором я еду в школу. А все потому что я всегда сажусь на сиденье и не уступаю девушкам и женщинам. Потом всю дорогу слушаю, какой я нахал. А не такой, просто этот автобус едет через кладбище и каждый раз через пару остановок всегда заходят бабушки, которые еле стоят. И я лучше посижу молча три остановки, послушаю какой я бессовестный, чем уступлю место тем женщинам, которые потом глаза в пол упрут и сделают вид, что бабушки вообще невидимки. А я уступлю именно им. Но каждый раз, когда сажусь на своей остановке, слышу: «Вот молодежь пошла, ни стыда ни совести». © Мамдаринка / VK
- Ехала вечером с работы домой на троллейбусе. Злая, уставшая, голодная, так еще и транспорт полностью забит, негде ступить. Тут я вдруг замечаю свободное место и не понимаю, почему все стоят возле него, но никто не осмеливается сесть. Как-то просунулась ближе, уже хотела просить, чтобы пропустили меня сесть, если уж никто другой не хочет, а потом бросаю взглядом на место и вижу, как там калачиком улегся кот и спит себе. Сразу и злость моя прошла, и сильно усталой перестала быть. Всю оставшуюся дорогу смотрела на кота, а потом даже выходить не хотела, чтобы с этим животным не прощаться. © Палата № 6 / VK
- Ехали с мужем и собакой в поезде. Так как у нас кавказская овчарка, выкупили все купе. Легли спать, закрылись на замок. Вдруг ночью открывается дверь, и в купе пытаются пройти 2 тетки, а проводница им тихо говорит, что попутчики — культурные люди, с ними собачка, но вы не бойтесь, собачка тихая. И тут наш песик встает вровень со столом в купе и тихо рычит. Тетки как заорут! И убежали. На следующий день проводница приходит с начальником поезда и показывает на нашего песика, который напугал ее ночью. На собачку билет есть, ветеринарная книжка, пес в наморднике (снимали на ночь и поесть), то есть претензий к нам нет. И тут начальник спрашивает проводницу, зачем она ночью в купе заходила, а та и сказать ничего не может. Потом до конца путешествия с нами не разговаривала. © Мишка Фанси / Dzen
«Мы с коровой покупаем билет в метро»
- Ситуация «Мы об этом шутили, а это произошло». Еду в троллейбусе. Вдруг смотрю, а у меня туфель немного расклеился. Ну ладно, давно собирался эти туфли выбрасывать, но до дома нужно как-то дойти. Пытаюсь и так, и этак кусочек, который отклеился, назад пришпандорить. Вдруг меня одергивает девушка, которая рядом сидит. Говорит, что у нее супер-клей есть. Достает из сумки косметичку, а оттуда несколько отверток, маленький молоток, разводной ключ, рулетку, штопор и в самом низу находит тюбик супер-клея. Складывает все назад и сидит улыбается. Девушки, вы реально это все с собой таскаете?! © Палата № 6 / VK
- В троллейбусе какая-то девушка отчаянно чихала без остановки. То ли простуда, то ли аллергия. Пассажиры были немного напряжены и пятились, боясь заразиться. Через 15 минут эти звуки порядочно надоели. Мальчишка, лет пяти, подошёл к девушке и протянул два кусочка маршмелоу со словами: «Попробуйте ими заткнуть нос, мне иногда помогает». © Палата № 6 / VK
- У меня племянница живет в новостройках, автобусов мало, остановки длинные. Как-то попросила она водителя остановить возле магазина (остановка там была, но мало кто выходил), а он отказался, провез ее дальше. Она разругалась с тем водителем в пух и прах. На следующий день едет с работы, темно, дремлет, вдруг водитель (тот же) останавливается возле магазина и говорит: «Девушка, вам же тут нужно выходить. Вот, пожалуйста!» © Ольга Петрова / Dzen
«Мой мальчик во время перелета нашел себе друга»
- Недавно приключился забавный случай в маршрутке. Час пик, жара, мы с женой едем с кинотеатра. Проезжая по маленькой улице, наша маршрутка сносит боковое зеркало стоящего на остановке троллейбуса. Водитель маршрутки останавливается, с невозмутимым видом откручивает большое зеркало заднего вида, через которое обычно осматривает салон, и отдает водителю троллейбуса. Видимо, это у него не впервой. © Палата № 6 / VK
- Ехал на поезде. Минут за 10 до отправления у входа в купе появились две девицы с двумя провожающими их мужчинами. Стоят, мнутся, смотрят на меня. Я делаю вид, что очень занят ноутбуком, но уже понимаю, что сейчас что-то будет. В то же время в соседнем купе раздается детский плач — я мысленно сочувствую тем, кто там едет. Тут старший из провожающих откашливается и сразу переходит к делу: «Вы не поменяетесь с нами местами? У нас тоже нижняя полка, но в купе рядом». Понимаю, что речь идет про то самое купе, где только что плакал ребенок, и мягко отказываю. Не отстают, предлагают чуть ли не на руках перенести в соседнее купе мой багаж и меня. Отвечаю им уже жестко: «Нет!» Провожающие уходят. Одна из девиц бросает на меня презрительный взгляд и семенит в соседнее купе за второй. Поезд трогается, и — о, чудо! — я в купе еду один.
Где-то через час ко мне заглядывает все та же девица, озадаченно смотрит на свободные места и, опять одарив меня презрительным взглядом, скрывается в соседнем купе. Ближе ко сну за стенкой нарастает шум. «Да не пойду я к нему!» — резко отвечает женский голос, и на этом шум прекращается. Видно, уплотнение жилплощади у других пассажиров соседнего купе восторга не вызвало, но скандалить они не стали. Я ночевал в купе один. © Unknown author / Pikabu
- Мне было года 4. Ехали в автобусе с мамой, мне стало скучно. Я влезла на сиденье и начала читать стихи — все, которые помнила, с выражением. Автобус в пробке, народу битком, все мокрые, взмыленные. Читала я долго, но все же закончила и села на место. Врезался в память огромный яркий апельсин, бухнувшийся мне на колени — мой первый гонорар, и аплодисменты сквозь общий смех. © Михаль Морозова / Dzen
«Мне пришлось взять кота с собой в полет. Могу с уверенностью сказать, что он был самым милым пассажиром в этом самолете»
- Один случай в транспорте был — до сих пор, как в вспомню, так в дрожь бросает. Выходим из автобуса — первой идет со мной за руку дочка 5-летняя, следом я с младшей в кенгурухе. Тут дверь закрывается, зажимая ручку ребенка, и автобус начинает движение. Представляете?! Моя дочка оказывается снаружи и вынуждена бежать, потому что рука у нее в автобусе. Я так орала! Водитель остановил автобус. Конечно, я сразу к ребенку кинулась. К счастью, она не упала, пока бежала. Ох, сколько ярости во мне было! © Елена Колычева / Dzen
- Еду уставшая в маршрутке, сидя спиной к водителю. Попросили передать деньги за проезд. Я взяла и не глядя, протянула их шоферу. Чувствую его руку, правда кожа странная наощупь. Слышу, как он сквозь ржач: «Девушка, вы зачем мужчине деньги на лысину положили?» Я не в понятках поворачиваюсь и вижу, что на переднем сидении, рядом с водителем, сидит лысый мужчина, которому я насыпала монет на голову. © Не все поймут / VK
- В молодости был прикол. Автобус полупустой, я еду на одиночном месте, а напротив меня такое же место, но свободное. Есть и еще свободные места. Но несколько человек едут стоя — может, скоро выходить или просто им так удобно. На очередной остановке заходит симпатичная девушка. Я улыбаюсь ей, она улыбается мне, между нами явно проскакивает искра. Девушка направляется к месту напротив меня с явным намерением сесть. И тут, откуда ни возьмись, к этому же месту устремляется непонятно откуда взявшаяся бабка с полным ненависти лицом. Она отталкивает нескольких человек и эту девушку тоже, плюхается напротив и смотрит на меня с вызовом. Я улыбаюсь девушке, развожу руками, встаю и пытаюсь с ней познакомиться. Но ее, видимо, случай с бабкой расстроил, и большого желания знакомиться она не выразила. А жаль. © Веб-студия БугровЪ / Dzen
Ну хоть кому-то удобно
- Еду в маршрутке, вижу — стоит женщина, лет сорок, держится за поручень, качает. Думаю, ну по-человечески надо уступить. Говорю: «Присаживайтесь». Она отмахивается, мол, не-не, я постою. Я настаиваю, говорю, «да садитесь уже», и в итоге усадил. Через остановку в маршрутку влетает машина, прямо в тот бок, где она теперь сидела. Грохот, паника, орущие люди. Эта женщина сломала ногу. А я? Я просто вышел и побежал домой. Боялся, что она меня будет проклинать. © Не все поймут / VK
- Едем мы с подругой домой в маршрутке, и она говорит: «Хочу крабовых палочек, прямо приспичило». Я ей в ответ: «Да, не отказалась бы от крабового салата». Тут между нами просовывается рука, а в ней крабовая палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и лопает эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / VK
- В 70-80-е годы многие ездили в соседний город на рынок на пригородном поезде. Мало того, что стоячих мест вообще не было, так на обратном пути некоторые везли живность: птицу, поросят в мешках. Получался не вагон, а зоопарк: куры кудахчут, петухи поют, где-то крякают утки и слышится поросячий визг. Помню, у одного пассажира поросенок порвал мешок и вырвался на свободу. Несколько остановок весь вагон пытался его поймать, а он с визгом бегал под лавками между ног. Столько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю, как мы его ловили. © Михаил Бородин / Dzen
Лучший пассажир в поезде
Про поросёнка, который вырвался из мешка - прямо сюжет из фильма "Не может быть".
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- Ехал на автобусе в город. На одной из остановок зашла толпа подростков, которые вели себя отвратительно. Водитель остановился, заглушил двигатель, положил ноги на приборную панель, открыл газету и заявил: «Ребята, всем этим людям в автобусе нужно куда-то ехать, а вы мешаете им туда добраться. Они скоро на вас разозлятся. Я просто посижу здесь, пока вы не выйдете». Пассажиры начали раздраженно роптать, и подростки поняли, что либо они сейчас выйдут, либо весь этот гнев выльется на них. И они ушли, а мы поехали дальше. © zerbey / Reddit
- Ехала в поезде, нижняя полка. Через пару станций зашли женщина, бабушка и двое детей. Упросили меня поменяться местами. Тогда я еще была наивным цветочком, вежливым и воспитанным, согласилась. В результате даже для того, чтобы попить чай, мне приходилось разрешение у них канючить. То у них дети едят, то играют, то рисуют, и вообще, вдруг поезд качнется, и чай на деточку выльется. А мне ехать было 30 с лишним часов. С тех пор всегда беру за месяц нижнюю полку и не меняюсь ни за что. © COBAcKAPTNHKN / Pikabu
- Однажды в автобусе я встретил девушку, которая знала обо мне очень много — мое имя, школу, с кем я встречался, где живу, кто мой отец. Только, клянусь, я никогда в жизни ее не встречал! И имя ее в первый раз услышал. Насколько мне известно, мы никогда раньше не общались. Сначала я подумал, что это какая-то знакомая из школы, но она знала каждую деталь моей жизни, А когда я сказал: «Извини, я просто тебя не помню. Ты кто?» — она просто рассмеялась и вышла из автобуса. Больше я ее никогда не видел. © Unknown author / Reddit
У нас есть много подборок с историями, которые помогут приятно провести время за чтением. Например, эти:
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