15 историй, когда пассажиров поджидали в пути сюрпризы хоть куда

В маршрутке передала 50 рублей, а тогда билет стоит пять рублей и жду сдачи. Виду, что девушка открыла кошелек, положила туда или деньги, достала другую кюпюру и отдала водителю. Подумала, что 100 достала, чтоб и самой билет взять, а мои положила, так сдачи будут общие и передаст мне. Потом вижу, что она собирается выходить на следующей остановке. Спросила у неё о сдаче, так она удивилась. Она, понимаешь ли, думала, что там 5 рублей и такие гладкие, а у неё пятёрка лежала жомканая и она их просто поменяла. Открыла кошелек, а там 50 лежат сверху. Вышла бы и все, водитель - то получил 5 рублей. Умные для себя пассажиры.