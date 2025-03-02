15 попутчиков, которые сделали все, чтобы поездка запомнилась надолго
Обычная поездка из одной точки в другую может превратиться в настоящее приключение благодаря случайным людям, которые окажутся с нами в одном вагоне, автобусе, личном автомобиле или на борту самолета. Именно они способны нам подарить целый ворох эмоций — от легкого раздражения до бесконечного умиления. Да вы сами посмотрите.
- Еду как-то по утреннему городу, слушаю музыку, настроение отличное. Вдруг вижу, стоит на обочине парень с небольшой сумкой, я благородно останавливаюсь рядом, а он начинает умолять меня подвезти его к вокзалу, деньги даже предлагает. Если еду сама, обычно попутчиков не беру, но тут он так искренне просил, а я таким сочувствием к нему прониклась, что сжалилась, усадила его на раму и все-таки отвезла до вокзала. Да, я была на велосипеде. © Карамель / VK
- Сижу в дешевом чартере. Лететь 2 часа, теснотища. И тут дама спереди опустила спинку сидения. На просьбы поднять не реагировала, да и я не настаивала, формально она была в своем праве. Но полежать комфортно мадам тоже не удалось, так как я в попытках устроиться поудобнее постоянно задевала эту спинку ногами или руками. Каюсь, не всегда случайно. Она даже пыталась на меня оглядываться, но молчала. Когда через некоторое время разносили напитки, то стюардесса сама попросила ее поднять спинку и больше та ее не опускала. © Огонек / ADME
- После университета я поехал в отпуск и сел рядом с мужчиной средних лет. Мы разговорились о том, кто и где живет. Попутчик упомянул, что много лет назад ему пришлось переехать с семьей из такого-то города. Я ответил, что вырос в этом месте. Он сказал, что отправил своих детей в такую-то школу. О, я тоже туда ходил! И тут шок. Он спрашивает: «Ты знаешь этого парня?» И называет мое имя. Я реально в осадок выпал. Оказалось, что его сын был моим лучшим другом во втором и третьем классах, в четвертом он уже уехал вместе с родителями. Это мужчина запомнил мое имя, потому что я подарил его сыну на прощание свою коллекцию марок. © rhllor / Reddit
- Мой стыковочный рейс был задержан на сутки. Я в панике, меня ждут люди в другой стране. Бегу в кассы. Девушка внезапно предлагает мне бесплатно пересесть на прямой рейс. Это было единственное оставшееся место на борту, последний рейс на сегодня. Я не могла поверить своему счастью. В самолете рядом со мной сидела женщина, которая завела приятный разговор. В конце полета я узнала, что именно ее муж был тем человеком, благодаря которому я попала на этот рейс. Так получилось, что он отказался лететь, освободив последнее место в самолете для меня. Невероятное и удачное совпадение.
- Еду в поезде. Недалеко от меня сидела девчушка лет пяти, такая миленькая, светленькая, белокурые кудряшки, одним словом — ангелочек. Я невольно залюбовалась ей. Внезапно она подняла глаза, и тут я аж подпрыгнула. У девочки были необычные глаза — не круглые, а продолговатые зрачки, как у кошки. Так красиво! Никогда больше не встречала людей со столь удивительными глазами. © Подслушано / Ideer
Синдром кошачьего глаза,синдром Шмида-Фраккаро, редкое генетическое заболевание, которое характеризуется нарушениями развития глаз, лицевого скелета, разнообразными аномалиями внутренних органов. У 30 % больных слабоумие.
- В детстве ехали с мамой в поезде, сели ночью и, чтобы сэкономить деньги, не взяли постельное белье. А без белья полагался только матрас. Так и легла я в одежде и без одеяла. Через несколько часов я сильно замерзла. Проснулась утром, в окно вагона светит солнышко, мне так тепло и приятно. А все потому, что я проснулась под мужской дубленкой! Парень, сосед по плацкарту, набросил ее на меня, хотел согреть. © Подслушано / Ideer
- Ехали поездом на море с супругой и четырехлетней дочкой. В попутчики нам достался парень лет 12. Он был участником каких-то соревнований по футболу и вся команда была разбросана по вагону. Им удалось занять призовое место и одним из подарков был крутой шоколадный медведь. Я уже не помню, но что-то расстроило мою дочь и она плакала. Парень, глазом не моргнув, подарил моей дочери шоколадного мишку. Ценен не сам медведь, хоть он был хорош, а то какое у парня доброе сердце и как он готов отдать свое, чтобы сделать приятное ребенку, которого он не знает. © Maksim.Skills / Pikabu
- Буквально на днях летела с собакой в самолете. Против никто не был, соседи по ряду нам двоим обрадовались, так что мне даже простили торчащую за пределы моего места коленку. В один прекрасный момент я нагибаюсь, проверяю, как там собаченька, и мне прилетает передним креслом по голове. На мой невнятный, но громкий возглас спинка тут же вернулась в вертикальное положение и больше не откидывалась весь полет. © Асхаэль / ADME
Вот да, эти откидывальщики (знаю, что нет такого слова, но здесь иначе никак не назвать) кресел в самый неподходящий момент очень сильно раздражают.
- Не особо люблю болтать с соседями в самолетах, но во время своего последнего путешествия я встретил профессионального фотографа. Он всю дорогу рассказывал потрясающие истории о людях, с которыми он работал, и даже показал мне снимки с нескольких фотосессий. Это было реально круто. А еще мне удалось получить от него пару отличных советов по любительской фотосъемке. © Trvl_YesPls / Reddit
- Года 3-4 назад ехала домой на поезде. Плацкарт. Соседи с виду были нормальными, разговаривали. Напротив меня ехал молодой человек. По ходу общения показался мне немного странным. Ночью, когда все спали, он открыл сумку, которая была у меня почти под головой, и достал мой телефон. Я, конечно, сразу же проснулась. А он такой: «Дай позвонить, дай позвонить». Наверное, я была слишком сонная, чтобы поднимать панику. Я просто спрятала телефон и снова легла спать. © Подслушано / Ideer
- Перед мужем в самолете сидела мадам, которая сразу резко откинула сидение, больно ударив его по ногам. Просим: «Сядьте нормально». Ладно, сделала это. А когда муж вышел в туалет, через несколько секунд эта дама повернулась и вдруг начала орать что он дергает ее сидение. Орет, тут муж возвращается и смотрит на это удивленно. Короче, оказалось что ее кресло случайно задевали проходящие по салону люди (места мало, эконом-класс). Потом мадам додумалась опять откинуть кресло, когда принесли еду. Благо, муж в этот момент свой бокс мне передал. Короче, не самый приятный перелет был. А потом из 4 туалетов 3 сломались и стало вообще весело. © RagDolly / ADME
- Я работаю такелажником, то есть таскаю большие вещи за не очень большие деньги. Еду в метро, отработанный досуха, плюс заказчик попался ну очень нехороший человек, вымотал все нервы. На этой почве разругался с начальством, настроение в районе Марианской впадины. Уткнулся в книгу, но не столько читаю, сколько гоняю мысли. И тут толчок в ногу, прихожу в себя — стоит девчушка лет 7-8, протягивает мне игрушечное яйцо и говорит: «Дяденька, откройте, пожалуйста». Я открываю и в лицо мне прыгает монстрик на присоске. Мелкая стоит, улыбается. Ну и у меня рот до ушей разъехался. Я ей обратно все собрал, отдаю. А она: «Это вам, не грустите». И пошла к бабушке. Я аж чуть не всплакнул. Таскаю теперь всегда это яйцо в рюкзаке. Когда случается что-то нехорошее, я его достаю, открываю и сразу как то светлее становится. © QuaesitorNovi / Pikabu
- Еду в автобусе дальнего следования. Только что девочка спереди очень вежливо уточнила, не будет ли мне мешать ее откинутое назад кресло. Впервые в жизни у меня это спросили, а не вдавили его в колени без предупреждения и легли спать. © Katharina Schwaller / ADME
- В 20 лет я в одиночку летела из Италии в Австралию. В Риме я стояла в очереди на посадку и разговорилась с парой лет 60, которая была передо мной. Мы мило проболтали добрых 25 минут. Когда мы подошли к началу очереди, их спросили, где их места. Они ответили: «В первом классе». Затем представитель авиакомпании сказал, что у них приоритетная посадка, и им не следовало стоять в очереди. А муж с женой ответили, что зато они прекрасно поболтали с этой милой юной леди, то есть со мной. Уже в самолете стюардесса подходит ко мне и говорит: «Ваши друзья предложили вам пересесть в первый класс, пойдемте со мной, если вы не против». Ребята, у меня не было слов! Я буквально рванула в переднюю часть самолета. В итоге мы разговаривали с новыми знакомыми почти все время полета из Рима в Сингапур. Я отлично провела время! © Cha_nay_nay / Reddit
- Живу я в деревне, куда едут рейсовые автобусы. А я катаюсь на машине — рабочей, но не скажу что грязной. Часто бесплатно подвожу соседей до деревни. Сейчас приехала теща и вдруг начала мне предъявлять, мол, машина грязная, помой, пропылесось.
Рассказываю, в чем была причина. Подвозил я тогда постоянно трех бабок. И эти они мне давали понять, что машина им не особо нравится. Типа: «Ой, грязная, ну да ладно, поедем». И две из них днях пришли ко мне домой, когда я был на работе, и теще открытым текстом сказали: «Почему твой зять ездит на такой машине, мы же можем испачкаться». Вместо того чтобы отправить их восвояси, она предъявила мне претензии, открыто сказав, что бабкам не нравится ездить на грязной машине.
Теперь я не останавливаюсь, чтобы забрать этих попутчиц, хотя они машут, думая, что я остановлюсь. Снова жду гостей с претензиями, почему я их не подвожу. Замечу, что в машине у меня чище, чем в рейсовых автобусах. © VClear / Pikabu
- Реальная история! Я летела из Токио в Ванкувер одна. Рядом со мной сел милый парень, и мы начали болтать. Когда самолет начал взлетать, я предупредила попутчика, что в это время могу испытывать дискомфорт, и сказала, что мне будет трудно сосредоточиться на нашей беседе. Он так отвлекал меня, что я почти не заметила, как самолет оторвался от земли. Мы продолжали болтать, и в какой-то момент я поинтересовалась, где он работает. Он ответил: «Я бортпроводник». © mitarooo / Reddit
Курьезные ситуации могут приключиться не только по дороге, но и на работе. Вот подборка историй про людей, у которых коллеги не такие душки, как в сериале «Офис».