15 попутчиков, которые сделали все, чтобы поездка запомнилась надолго

Обычная поездка из одной точки в другую может превратиться в настоящее приключение благодаря случайным людям, которые окажутся с нами в одном вагоне, автобусе, личном автомобиле или на борту самолета. Именно они способны нам подарить целый ворох эмоций — от легкого раздражения до бесконечного умиления. Да вы сами посмотрите.