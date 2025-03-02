13 растений, которые смогли удивить своих владельцев

Фотоподборки
2 часа назад

Растения всегда задают тон и настроение комнате. Однако уход за ними – большое искусство, которое при должной любви и внимании может приносить неожиданные плоды. И сегодня мы поговорим о случаях, когда потенциал зеленых друзей оказался большим и внезапным.

«Начинали с самого низа, теперь мы здесь»

«Джаспер влюбился в случайный фикус, так что теперь у меня есть маленькое фиговое дерево!»

«Вырастил авокадо из косточки в прошлом году, теперь оно ростом около метра. Посмотрите на корни после пересадки пару месяцев назад»

«Никогда не думали, что получим от пальмы что-то большее, чем тропический вайб для нашей гостиной. А она вон что сделала!»

«Пилея Ливанская. Все началось с двух 5-сантиметровых нитей. Десять месяцев спустя»

«Нашел малыша на земле 14 месяцев назад. Солнце и уход творят чудеса!»

«Эта пуансеттия начинала свой путь как веточка с крошечным листочком. 6 лет спустя это гигантский куст! Меньшая пуансеттия справа»

Hangover Unicorn
2 дня назад

Какая роскошная! А у меня чахлая розетка из листьев н кривоватой палке. Света ей не хватает =(

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«Ребята, мой 135-летний кактус зацвел. Он пережил несколько переездов, и, если бы не некоторые коты, он был бы еще больше»

«Моя девушка подумала, что вам всем понравится этот лист»

«Как все началось и как идут дела. Разница в 2 года»

«Мой фикус уперся в потолок. Что мне делать?»

«Кактус моего шурина стал жутким. Есть идеи, почему, и стоит ли мне начать поклоняться Ктулху?»

Олена
14 минут назад

Потому что шурин не открывает жалюзи и бедному растению не хватает света.

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«Папоротник моих родителей, которому больше 30 лет. Они завели его, когда только начали встречаться, и он до сих пор процветает»

Hangover Unicorn
2 дня назад

Папоротники процветают уже 400 миллионов лет, с чего бы этому конкретному не))

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Растения – источник не только кислорода, но и красоты, и хорошего настроением. Именно поэтому мы так часто делимся историями о них. Если вы любите зеленых друзей, то предлагаем несколько похожих статей:

Фото на превью cycleburger / Reddit

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