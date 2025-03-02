13 растений, которые смогли удивить своих владельцев
Фотоподборки
2 часа назад
Растения всегда задают тон и настроение комнате. Однако уход за ними – большое искусство, которое при должной любви и внимании может приносить неожиданные плоды. И сегодня мы поговорим о случаях, когда потенциал зеленых друзей оказался большим и внезапным.
«Начинали с самого низа, теперь мы здесь»
«Джаспер влюбился в случайный фикус, так что теперь у меня есть маленькое фиговое дерево!»
«Вырастил авокадо из косточки в прошлом году, теперь оно ростом около метра. Посмотрите на корни после пересадки пару месяцев назад»
«Никогда не думали, что получим от пальмы что-то большее, чем тропический вайб для нашей гостиной. А она вон что сделала!»
«Пилея Ливанская. Все началось с двух 5-сантиметровых нитей. Десять месяцев спустя»
«Нашел малыша на земле 14 месяцев назад. Солнце и уход творят чудеса!»
«Эта пуансеттия начинала свой путь как веточка с крошечным листочком. 6 лет спустя это гигантский куст! Меньшая пуансеттия справа»
Какая роскошная! А у меня чахлая розетка из листьев н кривоватой палке. Света ей не хватает =(
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«Ребята, мой 135-летний кактус зацвел. Он пережил несколько переездов, и, если бы не некоторые коты, он был бы еще больше»
«Моя девушка подумала, что вам всем понравится этот лист»
«Как все началось и как идут дела. Разница в 2 года»
«Мой фикус уперся в потолок. Что мне делать?»
«Кактус моего шурина стал жутким. Есть идеи, почему, и стоит ли мне начать поклоняться Ктулху?»
Потому что шурин не открывает жалюзи и бедному растению не хватает света.
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«Папоротник моих родителей, которому больше 30 лет. Они завели его, когда только начали встречаться, и он до сих пор процветает»
Папоротники процветают уже 400 миллионов лет, с чего бы этому конкретному не))
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Растения – источник не только кислорода, но и красоты, и хорошего настроением. Именно поэтому мы так часто делимся историями о них. Если вы любите зеленых друзей, то предлагаем несколько похожих статей:
Фото на превью cycleburger / Reddit
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