18 любителей растений, для которых даже зимние холода — не препятствие
Многим садоводам бывает непросто зимой. Ведь морозы и снег совсем не располагают к возделыванию почвы. Но герои этой статьи настолько любят растения, что не позволили месяцам холодов остановить себя. И придумали элегантный выход — заполнять все вокруг комнатными растениями. Можно еще возводить теплицы или переносить всю любовь на офисные горшки. Главное — не позволять погоде диктовать, от чего получать удовольствие.
«Если хотите завести кактус, но боитесь, что не справитесь с уходом — заведите Эхинопсис. Он прощает многие ошибки»
«Одно растение мое, другое — жены»
«Сорт „Небесная Лазурь“ — давний, но волшебный. Лучше всего проявляется в прохладных условиях»
«Вечером состоялось торжественное чаепитие по случаю созревания лимончика! Тем временем следующий уже начал расти»
«Это офисное растение получает только свет из флуоресцентных ламп и остатки воды из бутылок. И все равно выглядит так. Не понимаю я растения»
«В моей гостиной можно заблудиться. Порой, когда я прохожу тут, напрочь забываю что я делал раньше и на несколько минут останавливаюсь просто полюбоваться»
«Мы купили пальму и теперь не знаем, что с ней делать. Это самая высокая комната в доме. И все равно верхушка пальмы касается потолка»
«Я всегда обожала растения, но часто грешила излишним поливом. Поэтому решила сменить вектор на водные растения»
«Моя теплая и уютная гостиная заполнена растениями. В холодные зимы тут всегда полно жизни»
«Сегодня был особо тяжелый день на работе и я просто хотела вернуться домой, к своим цветам. Прихожу, смотрю, а тут „подарок“»
«Мой Амариллис в этом году решил покрасоваться. Я очень ждала этого к Рождеству. Но лучше поздно, чем никогда»
Сколько ни пыталась пробудить к цветению амариллис наа следующий год но получалась одна ботва....
«Мой сад прямо внутри дома»
«Мои странненькие псевдолитопсы»
- Выглядит так, будто ящерица скрестилась с растением и дала потомство. © grower_notashowe / Reddit
- Я даже не представляла, что такие растения существуют! Я одновременно в ужасе и восторге. © 1DriedoutMarker / Reddit
- Зачем вы выращиваете динозавров? © bluishbruises / Reddit
«Гибискус расцвел прямо в мой день рождения»
«Я даже не представляла, что он может так зацвести»
- Это плохой знак. Дело в том, что этот вид не предназначен для поддержания цветения. Чтобы спасти растение, придется обрезать цветок. © MayorMcSqueezy / Reddit
«Я сама сделала такую живую стену. А это прогресс за год»
«Вырастил крошечные помидорки в своей теплице»
«У меня в горшке дома растет кукуруза. И внезапно она зацвела! Я вообще не знала, что это возможно. Но больше всего я в шоке от того, что это произошло зимой»
Для всех любителей флоры у нас найдется еще много статей о красоте растений:
Комментарии
Ну, что ж... Были кратон, гранат, орхидей немеряно. Сейчас вот одна уже вторую смену цветов показывает - цветет с марта. Еще был джункус. Сейчас лимон, апельсин есть. Но в основном - сортовые гибискусы.
Покажу, что у меня нацвело.