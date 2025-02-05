18 любителей растений, для которых даже зимние холода — не препятствие

Многим садоводам бывает непросто зимой. Ведь морозы и снег совсем не располагают к возделыванию почвы. Но герои этой статьи настолько любят растения, что не позволили месяцам холодов остановить себя. И придумали элегантный выход — заполнять все вокруг комнатными растениями. Можно еще возводить теплицы или переносить всю любовь на офисные горшки. Главное — не позволять погоде диктовать, от чего получать удовольствие.

«Если хотите завести кактус, но боитесь, что не справитесь с уходом — заведите Эхинопсис. Он прощает многие ошибки»

«Одно растение мое, другое — жены»

«Сорт „Небесная Лазурь“ — давний, но волшебный. Лучше всего проявляется в прохладных условиях»

«Вечером состоялось торжественное чаепитие по случаю созревания лимончика! Тем временем следующий уже начал расти»

«Это офисное растение получает только свет из флуоресцентных ламп и остатки воды из бутылок. И все равно выглядит так. Не понимаю я растения»

«В моей гостиной можно заблудиться. Порой, когда я прохожу тут, напрочь забываю что я делал раньше и на несколько минут останавливаюсь просто полюбоваться»

«Мы купили пальму и теперь не знаем, что с ней делать. Это самая высокая комната в доме. И все равно верхушка пальмы касается потолка»

«Я всегда обожала растения, но часто грешила излишним поливом. Поэтому решила сменить вектор на водные растения»

«Моя теплая и уютная гостиная заполнена растениями. В холодные зимы тут всегда полно жизни»

«Сегодня был особо тяжелый день на работе и я просто хотела вернуться домой, к своим цветам. Прихожу, смотрю, а тут „подарок“»

«Мой Амариллис в этом году решил покрасоваться. Я очень ждала этого к Рождеству. Но лучше поздно, чем никогда»

«Мой сад прямо внутри дома»

«Мои странненькие псевдолитопсы»

«Гибискус расцвел прямо в мой день рождения»

«Я даже не представляла, что он может так зацвести»

Это плохой знак. Дело в том, что этот вид не предназначен для поддержания цветения. Чтобы спасти растение, придется обрезать цветок. © MayorMcSqueezy / Reddit

«Я сама сделала такую живую стену. А это прогресс за год»

«Вырастил крошечные помидорки в своей теплице»