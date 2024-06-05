16 крутецких фото с дачи, после которых руки сами тянуться за лейкой и лопатой
Народное творчество
1 час назад
Есть кое-то особое удовольствие в том, чтобы вырастить что-то свое на земле. Счастливые владельцы садов и огородов поделились плодами своих трудов — правда, только на фото.
«Сегодня собрали немного свеклы»
- Мы посадили ее посередине грядки просто за компанию к морковке. В итоге собрали 52 кг свеклы. Что не съедим сами, отдадим на благотворительность.
«Кто-нибудь еще выращивает хищные растения? Вот мои. Это Саррацения»
«Лимон с дерева моей бабули. Все остальные нормальные, а этот вот такой мутант»
«Можно я похвастаюсь своей аркой из глициний?»
«У одного из моих помидоров вырос нос»
«Каким-то образом удалось вырастить переплетенную морковь»
«Моей бабушке 94 года, это ее сад»
Для тех, кому подавай больше, чем одну редиску
«Не уверена, что это за овощ. Я думала, что это тыква, но разрезала одну, а она пахнет как огурец. Я в растерянности»
может, что-то переопылилось. У нас как-то получились странные кабачки-полупатиссоны
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- Думаю, это индийская дыня. © THE__V / Reddit
«Мой тайский базилик так разросся, что сегодня утром я решил сделать из него букет для жены. Надеюсь, ей понравится»
«Слава богам за мои навыки садоводства, иначе мы голодали бы всю зиму»
«Первый баклажан этого сезона хотел бы передать привет»
Должно быть, этот огурец — настоящая звезда урожая
«Несколько месяцев назад я ушел с работы, чтобы стать садовником в ресторане. Это только часть моего сегодняшнего урожая перцев. У меня работа мечты!»
«Я будто вырастил дитя Франкенштейна из кухонных отходов»
«Сам вырастил в пустыне Сахара. На вкус — как из магазина»
Вот что еще у нас есть:
Фото на превью halcyondoze / Reddit
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