20+ доказательств того, что мужчин красят не слова, а крутые поступки
Частенько трогательные моменты рождаются из простых жестов. Мужчины находят массу способов показать своим женам и девушкам, насколько они для них важны. И для этого не обязательно нужен какой-либо повод. Одна девушка из этой подборки просто сказала: «У меня был ужасный день», и ее парень тут же начал действовать.
«Муж приготовил это на мой день рождения!» © Playful_Ad8713 / Reddit
- Мой муж — отличный садовод. Однажды он вырастил для меня орхидею и срезал ее, когда я уезжала в путешествие. Я взяла ее с собой, и она напоминала мне о нем всю поездку. Он также узнал, что я люблю кабачки-спагетти, и вырастил для меня букетик. А еще, когда мы начали встречаться, он купил мне куст красной розы и куст маракуйи, которые у меня до сих пор есть. © baller_unicorn / Reddit
- Несколько лет назад мой муж купил в интернете большой замок в форме сердца и добавил к нему маленькие брелоки с вещами, которые напоминали нам о чем-то важном. Например, мы встретились в продуктовом магазине, и один из брелоков был в виде названия того магазина. Это было действительно нечто особенное. © Unknown author / Reddit
Хорошая мебель и особенно прекрасно, что близкий человек старается порадовать, прикладывает к этому усилия.
«Мой замечательный муж сделал мне вот такие встроенные книжные шкафы со столом на Рождество! Люблю мечтать, а он воплощает все мои мечты в реальность! Что думаете?» © kymberr29 / Reddit
- Мы из одного города, начали встречаться незадолго до окончания школы. Поступили в разные университеты и оказались в 800 км друг от друга. Однажды у меня была выставка картин, и мне было грустно от того, что никого из моих знакомых там не будет. Он вкалывал как угорелый, чтобы получить неделю отпуска, а потом 3 часа ко мне ехал на машине, 6 часов на автобусе и всю неделю до открытия провел со мной. Я переехала к нему год назад, а два месяца назад мы обручились. © southcatcookie1234 / Reddit
- Выхожу из подъезда и вижу, как прямо на мой велик (оставила у входа) сдает назад грузовичок. Кричу, а водитель меня не видит и не слышит! Велику конец, водитель выходит, я в шоке. А парень вместо того, чтобы извиниться, давай ко мне клеиться. Но потом предложил в качестве компенсации пойти со мной в магазин и выбрать новый велосипед. Я не особо ему поверила, но на следующий день мы действительно сходили в магазин спорттоваров, он помог мне выбрать модель и настоял на том, чтобы заплатить за нее. Попутно выяснилось, что он — мой новый сосед, привозил тогда на грузовичке мебель. В общем, так у меня и появился жених. Ну и новый велик.
- Моя жена терпеть не может, когда я покупаю ей цветы. В этом году я испек ей ее любимый торт и купил подарочный сертификат на 8-недельный курс гончарного дела, как она и хотела. © brittabear / Reddit
Когда человек хочет встретиться, пообщаться, побыть вместе, обязательно найдёт возможность. А если не хочет, то найдёт отговорку. Это сразу показывает заинтересованность или безразличие.
- Мой парень сделал мне плюшевую кошку из одной из своих футболок на мой 24-й день рождения. Тем летом я очень страдала от одиночества, и он сказал, что мне нужен друг. Ее зовут Гертруда, я всегда буду благодарна ему за труд, который он вложил в ее создание. © 100pct_Linda / Reddit
- Мой муж не только приютил пятерых кошек вместе со мной, но и поддерживает меня, принимая активное участие в заботе о котятах-сиротах в местном приюте. Возможно, это не такой уж уникальный случай, но для меня видеть гордость на его лице, когда один из котят набирает вес или побеждает болезнь, самое трогательное зрелище на свете. Он любит кошек почти так же сильно, как я, но осознание того, что он радуется тому же, что и я, романтичнее и милее любого жеста. © e-wheeler / Reddit
- Мой будущий муж помогал мне заботиться о моей собаке, когда у нее были возрастные проблемы со здоровьем и даже оплачивал ее лечение. Кажется, в этом нет ничего романтичного, но для меня это значило очень много. Он действительно любил мою собаку и был добр к ней. © Unknown author / Reddit
О любом человеке, прежде всего говорят его поступки. Можно сказать самые красивые слова любви, но именно искренние поступки показывают настоящие чувства, потому и ценятся больше слов.
- Я обычно ищу идеи для подарков круглый год, потому что хорошие найти непросто. Считаю, что подарок должен быть тем, чем человек будет пользоваться и что оценит, но сам не подумает купить. В этом году купил ей красивую кожаную папку для нот. Она играет на тромбоне в местном оркестре и всегда носит ноты в некрасивой папке. © lifeistrulyawesome / Reddit
- Вернулась с работы, а мой парень приготовил курицу в панировке, фаршированную чесноком и завернутую в бекон, а также шоколадный мусс. В доме было очень чисто. Мне невероятно повезло, что у меня есть этот человек. © Unknown author / Reddit
- Когда мне предложили работу в другом городе, я не хотела просить его переехать и думала либо поддерживать отношения на расстоянии, либо вообще отказаться от этого предложения. Но он уже планировал переехать со мной и никогда бы не стал рассматривать другие варианты. © sciencesb*** / Reddit
Почитаешь истории по типу "Не мужское дело, молчи и подчиняйся, женщина!" И думаешь, что когда адекватный мужчина, способен без выгибаний приготовить еду и сделать уборку, это уже супер забота и повод для уважения. Вроде вполне естественно, когда речь о дееспособных людях, но всё равно приятно.
«Сделал жене комплект украшений на день рождения». © OdinWolfJager / Reddit
- Она снова захочет выйти за тебя замуж! © Hot-Examination4553 / Reddit
- Купил жене многофункциональный робот-пылесос. Она в восторге и говорит о нем каждый день. Ей нравится, что не нужно каждый день мыть пол. © Annual-Wind-3313 / Reddit
- В прошлые выходные у моей жены был день рождения. Она хотела обновить нашу спальню, выбрала комод, ковер и картину на стену. Сказано — сделано. Получилось просто великолепно! © dsutari / Reddit
- Мы женаты уже 10 лет, и я переключился с вещей на впечатления. Купил ей пополняемую подарочную карту в местный спа-салон, и мой подарок — это деньги на карте. Я также предлагаю ее коллегам, семье и друзьям пополнять счет, если они хотят, чтобы она могла расслабиться по полной. © MaverickLurker / Reddit
Когда один человек хвалит/ благодарит другого - это мило (что бы ни послужило поводом). В этой подборке люди м е р з к о хвастаются (фиии!)
«Моя жена плакала, когда увидела этот подарок». © Fantastic_Reveal_599 / Reddit
- Я покупаю ей всякую дорогую бытовую технику, о которой она упоминает в течение года. В этом году это был генератор льда за 700 долларов. Однако она дала понять, что в дальнейшем не хочет бытовую технику, так что, скорее всего, в следующий раз это будет украшение или путешествие. © modabs / Reddit
- В прошлые выходные мы с парнем ходили по магазинам. Только собрались на выход, как начался проливной дождь. Стояли на выходе, он взглянул на меня, сказал: «Одну секунду» и выбежал под дождь, чтобы подъехать ко мне на машине. Знаю, это очень простой жест, но он заставил меня почувствовать себя невероятно любимой. Мой отец сделал бы то же самое для моей мамы и нас с братьями и сестрами. © Unknown author / Reddit
- У меня был ужасный день, я позвонила мужу из машины во время обеда, рыдая. Вечером прихожу, а он уже дома и приготовил ужин. Это были блины в форме сердца. © TheJadedRose / Reddit
