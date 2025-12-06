1. Если знали барышню, и ее повадки, может, возврат не нужно было уценивать? Она возвращала ходовые размеры, их бы и так забрали. 2. Хобби противное. Одно дело, писать честный отзыв, про хорошее и плохое, а другое - выискивать недостатки и на этом зарабатывать. 3. И чего барышня добилась? Муж один раз квартиру вылизал, все последующие уборки теперь на ней.
15 историй, после которых невольно вырывается: "А так можно было?
Иногда мы сами усложняем себе жизнь, придумывая ограничения там, где их нет. Герои этой подборки доказали: иногда самое простое или наглое решение — самое верное. Глядя на их поступки, порой испытываешь смешанные чувства: немного стыдно за участников, но очень хочется пожать руку и спросить: «Научишь меня делать так же?»
- Работала я в магазине одежды. Каждую распродажу, в первый день приходила барышня, скупала одежды тысяч на 20. Возвращалась через 12-13 дней, когда скидки с 30% становились 70%, оставались только большие размеры и оформляла на все вещи возврат, и тут же покупала те же самые вещи, но как переоцененные, и тратила вместо 20 — 7 тысяч. И ведь отказать мы не могли, все же по закону, невероятно хитрая. © Подслушано / Ideer
- Появилось новое хобби — написание отзывов. Пишу длинные подробные грамотные конструктивные отзывы с юмором о посещении кинотеатров, ресторанов, работе магазинов и т. д. и публикую на официальных сайтах или группах в социальных сетях. Разумеется, когда что-то пошло не так и услуга была оказана некачественно. После чего со мной обязательно связывается администрация, и я теперь уже бесплатно посещаю кинотеатры, рестораны, получаю бонусные карты и скидки. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем по очереди готовим и убираемся. Проблема в том, что супруг гораздо лучше наводит порядок в доме, если к нам приходят в гости родственники или друзья. В противном случае, в день, когда его очередь убирать дом, он прилагает минимум усилий. Однажды я не выдержала и наврала ему, что в воскресенье к нам на ужин приедут мои родители. На следующее утро он подскочил в 6:00 и закончил уборку только в 15:00, даже окна вымыл, чтобы все было безупречно. В итоге я созналась мужу, что обманула его. Не говорил со мной пару дней, но это того стоило. © Мамдаринка / VK
- У меня подруга просто изнылась! Долго не может найти парня. По кафешкам ходит, на выставки ходит — ноль успеха. И вот сидим мы, Настя опять завела свою шарманку про одиночество. А Карина ей говорит: «Насть, следуй моему примеру. Сходи-ка ты на встречи айтишников. И вообще неважно, что ты там ни черта не понимаешь». Мы ей тут же нашли два ближайших митапа. Наша принцесса сходила туда, и что вы думаете? Сразу с тремя парнями познакомилась! Теперь она сидит и ноет, но уже по другому поводу: кого отшить, а кого оставить! А метод-то оказался реально рабочий! Молодец, Карина!
- Моя соседка никак не могла продать дорогущий антикварный комод. Страшный, как моя жизнь, потрепанный, пару раз реставрированный. Тяжелый, никто не хотел его с 8 этажа везти, разбирать тяжело, в лифт не влезал. Она придумала целую историю этого шкафа с 18 века. Из Парижа богач привез, а шкаф из огня спасли. А главное — что владельцам он обязательно исполнит одно заветное желание, типа, надо класть купюры, а он уже там сам «нафеячит» вам чудес. И ведь продала сразу же! © Подслушано / Ideer
- Купил родителям билеты на представление и пошел в типографию. Отстоял в очереди минут 30, потому что все вокруг печатали что-то для подарков. Наконец, подхожу к сотруднику и прошу распечатать мои билеты. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Извините, но из-за колоссального объема индивидуальных заказов, футболок и фотографий, которые нам нужно сделать в этот период, мы ничего не печатаем на бумаге». Естественно, я сильно расстроился. Простоять полчаса в очереди, чтобы услышать такое, да еще и 23-го числа, когда ни одна точка типографии не работала. Я посмотрел ему прямо в глаза и просто сказал: «Пожалуйста». Он ответил: «Знаете что? Ладно». И все мне распечатал. © Otrica / Reddit
- Сын во втором классе. Мечтает работать водителем автобуса. Я активно его поддерживаю в этом, попутно объясняю, что для этого нужно знать математику, механику, физику, английский и, естественно, грамотно писать и читать книги. Конечно же, университет окончить. Ходит на английский и робототехнику, математика очень хорошо идет. Интересно, что наступит раньше: смена профессии мечты или раскрытие маминых втираний. © Подслушано / Ideer
- Мы отправлялись в отпуск и уже ждали посадки в аэропорту, когда нам сообщили, что у самолета технические неполадки и вылет отменяется. Все тут же бросились к стойке сотрудника авиакомпании, чтобы найти новый рейс. К тому моменту, как подошла моя очередь, агент был уже на взводе и сильно устал от претензий и ругани других пассажиров. Поскольку мы летели отдыхать и жили недалеко от аэропорта, я просто улыбнулся и спросил, могут ли нас отправить завтра, но с повышением класса обслуживания. Через пару минут мы уже ехали домой с билетами в первый класс на тот же рейс следующего дня. © jfincher42/ Reddit
- В нашей семье такой лайфхак, связанный с детьми и магазинами. Со времен детского сада я плачу детям «зарплату»: за то, что дети посещали детсад и не пропускали дни, не болели, в конце недели они получали карманные деньги. В итоге, никаких «купи-хочу» в магазине, никаких слез. Кто-то начал копить, кто-то сразу тратил. А иногда, когда надо отдавать свои денежки, то и игрушка не очень-то нужна. © Мамдаринка / VK
- Работала в продуктовом магазине. Когда начальник хотел дать мне задание, например, прибраться или что-то поправить, часто это случалось только потому, что он замечал в этой зоне какую-то одну вещь, которая ему не нравилась. И из-за этого он делал вывод, что чистить или приводить в порядок нужно вообще все. Ну вот, к примеру: босс выходит на парковку. Там, по сути, мусора совсем нет. Но тут случайно мимо него ветром проносит какой-нибудь одинокий стаканчик или бумажку, которая там валялась. И он тут же реагировал: «Так, минуточку, парковка грязная. (Мое имя), нужно подмести всю парковку, пожалуйста!» И мне приходилось растягивать уборку несчастных пяти бумажек на 20 минут, чтобы это выглядело так, будто я действительно убираю всю территорию. Хотя на самом деле такая тщательная уборка там изначально была не нужна. В общем, если я шла по магазину и видела на полу бумажку или пару вещей не на своих местах, я сразу же это убирала или ставила на место. © StreetIndependence62 / Reddit
- Никогда не понимала, почему девушки жалуются, что не могут познакомиться с нормальным мужчиной. У меня всегда была простая стратегия — идти туда, где водятся богатые. Не на сайты знакомств, не в бары у дома, где все делят счет пополам, а туда, где у людей привычка платить за все и сразу. Раньше я ходила в рестораны, химчистки и на бизнес-форумы. Серьезно, химчистки — клад. Там мужчины с костюмами, которые стоят как чья-то годовая зарплата, и они не просто стирают их, а заботятся о них. Это уже показатель. Сейчас снова свободна и решила обновить метод — пошла получать водные права. Ну а что, море, солнце, движуха. К концу обучения уже есть предложения «попрактиковаться» на яхтах. И вот я думаю — зачем вообще нужны эти сайты знакомств, когда можно просто совместить приятное с полезным — образование, свежий воздух и поиск потенциального мужа. © Подслушано / Ideer
- Случай. Я студентка. И в самом начале учебного года объявляют о спартакиаде первокурсников, ищут добровольных участников. Решила пойти на соревнования по шахматам, потому что дома с папой играли, мне еще куратор сказала, что главное участие, а не победа. В назначенный день приезжаю в спортзал. Сидим с завкафедрой, ждем. Он предложил поиграть, разминку сделать. Я проиграла 2 раза. Он посмотрел на часы и сказал: «видимо, больше никто не придет, присуждаю тебе победу». Потом это торжественно объявили. © corsets_semey
- Придумала лайфхак, чтобы не пришлось силком выгонять детей на улицу. У меня трое мальчишек, старшему 9 лет и он всегда с удовольствием бежит гулять, а младшие (близнецы 8 лет), часто отказываются идти гулять и никакие уговоры не помогают. Как-то раз в подобной ситуации, после того как двое ушли, я решила заняться домашними делами. Люблю это делать, когда дома никого нет, да ещё и чтоб фон какой-то звучал. В этот раз я решила, что под фильмы и сериалы работа идёт медленнее, поэтому выбрала музыку. И тут я вспомнила, что в детстве и юности очень любила (да и до сих пор нравится) группу Король и Шут. Включила. После 3 песен сын спросил, можно ли ему пойти гулять. Теперь всегда применяю этот метод. © Мамдаринка / VK
- Сегодня сосед снизу очень громко слушал музыку, так, что пол вибрировал от басов. Муж начинал злиться и хотел уже спуститься сделать замечание. Но тут я решила действовать иначе. На листе бумаги написала, что-то типа «Мишка, нам телевизор не слышно». И, опустив швабру, постучала табличкой ему в окно. Музыка тут же стихла. Представляю, каково было удивление соседа, кода он услышал стук в окно 8 этажа. © Подслушано / Ideer
- Пришла на собеседование. Мне и еще двум кандидаткам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «кем будете через пять лет; какие ваши положительные качества». Вакансия не особо шикарная, а на улице отличная погода. Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Нужно было видеть лица двух других кандидаток, когда он поржал и кивнул. Да я и сама офигела, если честно. Завтра выхожу. © Подслушано / Ideer
