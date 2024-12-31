«Ногти леди»: маникюр, который выглядит дорого и уместно в любой ситуации

Пожалуй, эпоха «налепи на ногти все, что есть» уходит в прошлое. В тренде сейчас «тихая роскошь». К маникюру это также относится: ногти богатой женщины не должны выглядеть, как новогодняя елка. А вот ухоженность и дизайн в стиле «old money» — это самое то.

Маникюр красных оттенков

Как ни крути, а красный цвет ногтей остается классикой. Несмотря на то, что он довольно яркий и привлекает внимание, он не выглядит чем-то неестественным. Более того, оттенки красного будто источают аромат уверенности и силы.

А если яркий красный кажется слишком кричащим, то всегда можно обратить внимание на темные глубокие оттенки. Они смотрятся очень благородно.

Покрытие с легким шиммером

С блеском на ногтях, конечно, можно переборщить. В таком случае, маникюр будет выглядеть неопрятно, да и это больше не в моде. А вот легкий шиммер на базовом молочном покрытии — это роскошно и утонченно. Переливающиеся едва уловимые блестки подходят под определение «тихой роскоши».

Ногти с аккуратным дизайном

Кто сказал, что ногти в стиле «old money» не могут быть с каким-либо дизайном? Конечно, могут, но очень важно не переборщить, иначе будет «не то пальто». Лучше также использовать базовые нейтральные тона. А в качестве элементов дизайна отлично будут смотреться легкие блестки-точки или аккуратные надписи.

Маникюр темных оттенков

Иногда в маникюре в стиле «old money» допустимы цвета. Главное — не пытаться сделать еще какой-то дизайн на таком покрытии, иначе это будет перебор. А богатые темные оттенки придают образу роскошества. Обратить внимание стоит на темно-синий цвет.

Оборотень Кошка 1 день назад Фу,а тут некрасивый вариант и руки по ведьмински костлявые - - Ответить

Можно также поэкспериментировать с насыщенным темно-зеленым оттенком, который напоминает драгоценные камни.

Металлические оттенки

Казалось бы, оттенки из серии «металлик» ну никак нельзя назвать скромными. Однако и в этой палитре можно найти такие цвета, которые будут выглядеть роскошно и не вычурно. Важно выбирать нейтральные нюдовые тона, тогда и металлический отблеск не испортит ногти в стиле тихой роскоши.

Французский маникюр

Френч, хоть немного и наскучил, все также остается классикой в маникюре. Многие модницы, которые пытаются добиться «тихой роскоши» в образе, нередко выбирают именно его. Оно и понятно: лаконично, утонченно, незамысловато. Но есть один важный нюанс: ногти должны быть короткими.

Глазированные ногти

Уже несколько лет модницы сходят с ума по «глазированному» маникюру. И это действительно крутой тренд — жемчужный отлив будет роскошно смотреться практически на любых нюдовых и полупрозрачных лаках. Получается, что такой маникюр идеален, если хочется ногти в стиле богатой женщины.

Черепаховый принт

Казалось бы, дизайн ногтей практически не вяжется с эстетикой «old money». Однако черепаховый принт — исключение. Дело в том, что в нем присутствуют благородные оттенки коричневого и янтарного, которые завораживают взгляд, но при этом, не выглядят вызывающе. Такой маникюр смотрится дорого, стильно и смело.

Ногти «базовых» оттенков

Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. Это плотное покрытие, где цвет перекрывает ногтевую пластину. В отличие от чистого белого, который выглядит дешево, бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.

Дорого и взросло смотрятся кофейные и тауповые оттенки. Ведь у таких цветов есть глубина, они более сложные, их так и хочется разглядывать.

Можно также поэксперементировать с теплыми оттенками, например персиковым.

Полупрозрачные тона

Пожалуй, ничто не выглядит так дорого, как полупрозрачное покрытие на ногтях. Это самый «естественный» маникюр из всех возможных. Выглядит так, будто в обычные ногти добавили выразительный глянцевый блеск, от чего они стали настоящим люксом. Если нет идей, какой дизайн сделать, то это миниматистичное покрытие будет уместно в любой ситуации и с любым образом.