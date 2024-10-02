9 моделей обуви, которые делают образ богатым, даже если стоили совсем немного

Обидно, когда за большие деньги покупаешь новую пару обуви, а она становится неактуальной в скором времени или ни с чем не сочетается. Однако есть и крутые варианты, которые будут добавлять в образ элегантности, даже если они куплены за скромную сумму.

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Ботинки с эластичными боковинами

Чтобы после покупки обуви не было неприятного чувства под названием «зря потратилась», то лучше воздержаться от выбора осенней пары со шнуровкой. Такие модели не добавляют образу элегантности. А вот челси с эластичными вставками — отличное вложение. Они удобные, практичные и выглядят изящно. А модная сегодня модель из лакированной кожи — вот это вообще блеск!

Темная замшевая обувь

Замшевые ботинки и сапоги особенно актуальны в этом сезоне. Но это не значит, что все они достойны внимания. Так, например, светлую замшу замучаешься отмывать, на ней в скором времени появятся царапины, из-за чего пара будет выглядеть дешево. А вот темная замша — это круть. Такие модели гораздо дольше сохраняют презентабельный вид.

Обувь со змеиным принтом

Марта 5 минут назад Как я уже писала, боХатые - дешман. А вот скучные - очень элегантные. - - Ответить

Бежевый цвет, конечно, много с чем сочетается, однако он стал настолько повсеместным, что так и хочется сказать: «Это скука». Сейчас более популярен змеиный принт. Он актуальный, выглядит «по-богатому» в образе, а также подойдет практически ко всему.

Туфли без ярких деталей

Кошка Киплинга 17 минут назад Да, помню, было это уже и комментарий был про эти же самые вызывающе туфли... А я и не знала, что Лабутены это вызывающе... Ага, ага, а кто отменил статустность? - - Ответить

Знающие люди говорят, что яркие туфли или модели, усыпанные стразами, могут выглядеть простовато. Поэтому при выборе элегантной обуви модницы предпочитают модели нейтральных цветов. Как оказалось, знаменитые черные туфли с красной подошвой тоже не подходят образу леди, поскольку такое сочетание цветов на обуви считается вызывающим.

Мокасины со шнурками

Если вам нравится мягкая обувь, то можно присмотреться к мокасинам со шнурками. Они актуальны и выражают более непринужденный стиль, чем городские лоферы на толстой подошве. При этом такие туфли ассоциируются с роскошью. А все потому, что они были популярны среди владельцев яхт. Классические мокасины тоже в тренде, но модели из лакированной кожи могут быстро царапаться и выглядеть неаккуратно.



О других видах непрактичной обуви мы писали в этой статье.

Серебристые кроссовки

Серебристое покрытие считается нейтральным, поэтому кроссовки такого цвета могут вписаться в сдержанный гардероб и не нарушать гармонию. Такая обувь больше соответствует стилю «тихая роскошь», чем массивные кроссовки, которые как будто говорят элегантности «пока». К тому же кроссовки на платформе теряют актуальность.

Обувь в зеленых оттенках

Если базовые цвета вроде черного, бежевого и коричневого уже порядком надоели, то почему бы не добавить в образ красок. Например, обувь зеленых оттенков — это шик! Ведь разные вариации этого цвета так или иначе встречаются в природе и выглядят естественно. А еще такие модели в тренде в этом году.

Лоферы без металлической фурнитуры

Порой металлические элементы могут дешевить вещь, поэтому, если есть сомнения в качестве фурнитуры, лучше обойтись без нее. Некоторые любители моды считают, что это особенно важно учитывать при выборе лоферов. Лучше уж взять модель без декора или с элементом «под змею».

Мотосапоги