Как можно сравнить красные резиновые фубли с кожей, да еще и благородного цвета?
9 моделей обуви, которые делают образ богатым, даже если стоили совсем немного
Обидно, когда за большие деньги покупаешь новую пару обуви, а она становится неактуальной в скором времени или ни с чем не сочетается. Однако есть и крутые варианты, которые будут добавлять в образ элегантности, даже если они куплены за скромную сумму.
В статье использованы изображения, полученные с помощью ИИ.
Ботинки с эластичными боковинами
Чтобы после покупки обуви не было неприятного чувства под названием «зря потратилась», то лучше воздержаться от выбора осенней пары со шнуровкой. Такие модели не добавляют образу элегантности. А вот челси с эластичными вставками — отличное вложение. Они удобные, практичные и выглядят изящно. А модная сегодня модель из лакированной кожи — вот это вообще блеск!
Темная замшевая обувь
Замшевые ботинки и сапоги особенно актуальны в этом сезоне. Но это не значит, что все они достойны внимания. Так, например, светлую замшу замучаешься отмывать, на ней в скором времени появятся царапины, из-за чего пара будет выглядеть дешево. А вот темная замша — это круть. Такие модели гораздо дольше сохраняют презентабельный вид.
Обувь со змеиным принтом
Бежевый цвет, конечно, много с чем сочетается, однако он стал настолько повсеместным, что так и хочется сказать: «Это скука». Сейчас более популярен змеиный принт. Он актуальный, выглядит «по-богатому» в образе, а также подойдет практически ко всему.
Туфли без ярких деталей
Да, помню, было это уже и комментарий был про эти же самые вызывающе туфли... А я и не знала, что Лабутены это вызывающе... Ага, ага, а кто отменил статустность?
Знающие люди говорят, что яркие туфли или модели, усыпанные стразами, могут выглядеть простовато. Поэтому при выборе элегантной обуви модницы предпочитают модели нейтральных цветов. Как оказалось, знаменитые черные туфли с красной подошвой тоже не подходят образу леди, поскольку такое сочетание цветов на обуви считается вызывающим.
Мокасины со шнурками
Если вам нравится мягкая обувь, то можно присмотреться к мокасинам со шнурками. Они актуальны и выражают более непринужденный стиль, чем городские лоферы на толстой подошве. При этом такие туфли ассоциируются с роскошью. А все потому, что они были популярны среди владельцев яхт.
Классические мокасины тоже в тренде, но модели из лакированной кожи могут быстро царапаться и выглядеть неаккуратно.
О других видах непрактичной обуви мы писали в этой статье.
Серебристые кроссовки
Серебристое покрытие считается нейтральным, поэтому кроссовки такого цвета могут вписаться в сдержанный гардероб и не нарушать гармонию. Такая обувь больше соответствует стилю «тихая роскошь», чем массивные кроссовки, которые как будто говорят элегантности «пока». К тому же кроссовки на платформе теряют актуальность.
Обувь в зеленых оттенках
Если базовые цвета вроде черного, бежевого и коричневого уже порядком надоели, то почему бы не добавить в образ красок. Например, обувь зеленых оттенков — это шик! Ведь разные вариации этого цвета так или иначе встречаются в природе и выглядят естественно. А еще такие модели в тренде в этом году.
Лоферы без металлической фурнитуры
Порой металлические элементы могут дешевить вещь, поэтому, если есть сомнения в качестве фурнитуры, лучше обойтись без нее. Некоторые любители моды считают, что это особенно важно учитывать при выборе лоферов. Лучше уж взять модель без декора или с элементом «под змею».
Мотосапоги
Сапоги — это универсальная обувь, а в этом году они еще и актуальны. Однако к выбору стоит подойти с умом. Например, в тренде сейчас сапоги с напуском. Но не стоит выбирать модели на тонком каблуке, это выглядит слишком вызывающе. Изюминку в образ можно добавить с помощью другой модели, которая, несмотря на свою «дерзость», подходит ко многим нарядам. Это мотоботы.
Загляните также и в другие наши статьи о том, как собрать стильный образ: