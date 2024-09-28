7 модных правил, с которыми ваш шопинг будет удачным

В мире моды легко потеряться, но к счастью, есть интернет и советы опытных стилистов, которые выведут вас на правильный путь. Чтобы не тратить деньги попусту, к их рекомендациям стоит прислушаться.

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Избегайте слишком тонких и просторных трикотажных вещей

Возможность сочетать новую вещь с теми, что уже есть в вашем гардеробе — важный момент, ведь чем больше сочетаний, тем больше интересных образов вы можете создать. Но слишком тонкий и просторный джемпер или свитер сложно сочетать с другими вещами: если надеть под него рубашку, под тонким трикотажем будут проступать складки и неровности, а для того, чтобы носить поверх него пиджак или жакет, он слишком просторный. Конечно, можно надеть такую вещь как самостоятельную, но это сделает образ скучноватым. Выбирайте варианты по фигуре, более плотной вязки.

Выбирайте свободную посадку

Елизавета Мочалкина 4 минуты назад У всех была бы такая фигура как у "прощаймолодости!" - - Ответить

В каком бы вы ни были возрасте, стилисты советуют не молодиться, а одеваться современно. Если вы предпочитаете носить одежду вашей юности, ваш образ, скорее всего, будет смотреться устаревшим. А если выбрать из современных трендов то, что соответствует вашим вкусам, стилю и фигуре, вы будете выглядеть актуально. Сильно приталенные, узкие рубашки, джинсы скинни или легинсы в этом сезоне не в почете. Выбирайте свободную посадку: не оверсайз, но и не в облипку.

Сосредоточьтесь на нейтральных цветах и дизайнах

Если у вас нет опыта в играх с оттенками и фактурами, выбирайте вещи, которые вам легко будет сочетать с уже имеющимися: однотонные ткани и базовые цвета. Но это не означает, что нужно избегать трендовых ярких вещей — например, леопардовой расцветки — просто выбирайте их, если уверены, что сумеете вписать их в свой гардероб.

Выбирайте вещи, которые визуально вытягивают силуэт

Елизавета Мочалкина только что В кузне травел сидечик, огур как совсемечик!©️😁 - - Ответить

То, что белый цвет делает фигуру визуально больше, а черный — меньше — это упрощение. Многое зависит от кроя и сочетания вещей. Стилисты советуют отдать предпочтение не круглому, а V-образному вырезу: это вертикаль, которая вытягивает силуэт и делает его стройнее и выше. Также можно использовать такой лайфхак: выбрать верх и низ — например, водолазку и брюки — одного цвета, а поверх надеть второй слой — пиджак, кардиган, рубашку, не застегивая их. Это также создаст вертикаль и придаст вам стройности. К тому же многослойный образ сделает ваш вид более современным, сложным и гармоничным.

Учитывайте ассоциации, связанные с одеждой

Когда люди видят какую-то вещь, она сразу вызывает у них устойчивую ассоциацию с определенными обстоятельствами, и одежды это тоже касается. Например, бантик — это что-то милое и девчачье, пиджак — деловое, куртка-косуха — крутое и рокерское, белое кружевное платье — что-то свадебное или отпускное. Выбирая одежду, можно сознательно использовать эти ассоциации, чтобы вызывать именно то впечатление, какое вы хотите произвести. При покупке стоит учитывать повод, по которому вы наденете вещь.

Не бойтесь ярких цветов

Если вы думаете, что базовые цвета — черный, серый, белый, бежевый и т.д., выглядят не слишком выразительно, то пришло время добавить яркости. Удачное сочетание цветов может кардинально изменить образ в лучшую сторону. Если вы не уверены, что вещи сочетаются по цвету, поиграйте с цветовым кругом, чтобы выбрать гармоничные оттенки.

Не бойтесь смешения принтов