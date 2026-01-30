18 соседей, чьи выходки круче любого комедийного сериала

Жизнь в многоэтажке — это бесконечный сериал с непредсказуемым сюжетом. Здесь драмы рождаются из-за парковочного места, триллеры — из-за ремонта в 7 утра, а комедии происходят прямо на лестничной площадке. Иногда это бесит, но чаще — вызывает гомерический хохот. Приготовьтесь, сейчас будет очень громко и смешно!