18 соседей, чьи выходки круче любого комедийного сериала
Истории
1 час назад
Жизнь в многоэтажке — это бесконечный сериал с непредсказуемым сюжетом. Здесь драмы рождаются из-за парковочного места, триллеры — из-за ремонта в 7 утра, а комедии происходят прямо на лестничной площадке. Иногда это бесит, но чаще — вызывает гомерический хохот. Приготовьтесь, сейчас будет очень громко и смешно!
- Переехала в новую квартиру. Соседи — милейшие люди, бабуля с внуком. Всегда здороваются, улыбаются. Вчера звонок в дверь. На пороге бабушка, мнется и просит: «Дочка, одолжи нам своего кота на часок? Я спрашиваю, мол, а зачем вам. А она выдает: «У внука хомячок сбежал, спрятался где-то. Мы подумали, может, твой кот поможет его найти?»
- Сняли квартиру. Соседки-бабульки мужу улыбаются, здороваются, а меня в упор не видят. Я им: «Здравствуйте!», а в ответ тишина и презрительные взгляды. Думала, просто вредные. Вчера приехал хозяин за деньгами, вытирает слезы от смеха и говорит:
— Мне жена звонила. Соседки ей доложили, что я сюда любовницу поселил, а ваш муж ни о чем не подозревает. © alex.fortunes
- Работаю кондитером. Три часа ночи, допекаю бисквиты. Вдруг робкий стук в дверь — стоит беременная соседка с жалобными глазами: «У вас так пахнет... Можно кусочек?» Я рассмеялась и угостила. Она ушла счастливая. А на следующий день заявляется ее муж и вручает мне пиццу: «Возьмите, это вам бартер! Спасибо, что спасли!»
- Немецкие соседи вежливо попросили забрать мою елку. Я с радостью отдала. А потом два дня наблюдала, как они пилили ствол, что-то выстругивали, а потом шесть часов варили деревяшки. Я не выдержала, вышла спросить, что происходит. Соседи объяснили:
— Мы решили порадовать детей и вместе смастерить кухонный венчик! © kspringwald
- Однажды ко мне пришел сосед с первого этажа. Не ругался, а просто предложил посмотреть, что у меня течет. Я даже и не заметила, как труба потекла, капало очень редко и еле слышно. Потом он вызвал кого нужно, все проконтролировал, мне починили. Я только стояла и согласие давала. А потом уходя пояснил: «А то у меня такие потолки дорогущие!» © Ява / ADME
- Я — тот самый сосед, у которого вечно просят то дрель, то кота покормить. Никогда не отказываю. Вчера стою у подъезда, такси не едет, время поджимает. За 10 минут вышли четверо соседей. И каждый, узнав о моей беде, сделал то, от чего я потерял дар речи. Они молча протягивали мне ключи от своих машин! «Бери, брат, тебе нужнее». В тот момент я стоял с четырьмя комплектами ключей и понимал: я живу среди лучших людей на свете. © picabushnik87 / Pikabu
- Переехали с родителями в новую трешку. Я любила разбегаться от двери и на подушке ехать в гостиную. Пришла соседка, поругала за то, что мы шумим. Позже я решила возобновить свои забавы. Стук в дверь! Мы с мамой напряглись, а зря. Открыли, а там стоит приятная женщина и говорит: «Я слышу, у вас ребенок играет. А у меня сын, ему 5 лет. Может, они подружатся?» И вот мы с этим сыном, мальчиком Сашей, дружим уже 38 лет. © Julia Nazarova / ADME
- У подъезда валялся красивый букет. Взяла, оставила записку, что он в такой-то квартире. Подумала, вдруг у кого-то из окна выпал. Вечером вышла в магазин. Стоит сосед и говорит: «Вы лучше записку уберите, а букет не берите». Я испугалась. Потом он выдал: «Там постоянно кто-то из окна все выкидывают. До мусорки им идти лень, каждый день что-то валяется. А букет утром выкинули, не надо его спасать». Я говорю, что, мол, им не нужен, а мне он нравится, поэтому оставлю себе. А мой муж потом сказал, что запашок у этих лилий такой дикий, что он понимает тех, кто букет за окно отправил. © yariks
- Возвращалась домой, и вместе со мной в подъезд вбежала женщина. Я ей сказала: «Да не спешите вы так», а она ответила: «Ну как не спешить — кот же дома ждет». Было очень мило. © ohbort
- Мы дружили с нашими прошлыми соседями, молодой парой. У девушки была привычка петь, когда они ссорились. Вместо того, чтобы кричать, она пела. Мне кажется, это очень весело, не знаю, как ее парень не смеялся в такие моменты. © Appropriate-Hat-6558 / Reddit
- Соседи снизу жаловались, что у них в ванной по стене течет. Но у нас-то все сухо! Мы в квартире не жили, приезжали раз в полгода на день, и именно тогда у соседей текло. Потом жили неделю, их сильно затопило. Пришли сантехники и ахнули! Оказалось, когда они отодвинули нашу чугунную ванну, там была лопнувшая в стене труба, которая лет так 15 уже текла. И, кстати, у нас воняло ужасно в ванной. Как они ее сменили, запах исчез. © Zica / ADME
- У нас на первом этаже каждый день пахло жареной курицей. Много лет подряд. Только курицей и ничем больше. Мы удивлялись, мол, неужели люди не знают о том, что есть другие продукты? Как выяснилось позднее, курицу жарила на продажу тетка, которая потом ходила с тележкой курятины на вещевой рынок недалеко от дома и продавала ее там. Когда рынок закрыли, запахи прекратились. Не знаю, может она переехала поближе к другому рынку, но всем соседям стало легче дышать. © Алина Рычина / ADME
Может, парень поющей девушки не смеялся, потому что у него был хороший слух?
-
-
Ответить
- Живем в жилом комплексе. Моя соседка снизу говорит нашим другим соседям и жалуется управляющему на то, что мы постоянно бросаем подгузники на ее балкон. У нас даже нет ребенка. © ohheysabby / Reddit
- Мне 31, борода лопатой, лицо суровое. После смены приполз домой, сел ужинать. Стук в дверь. Открывать лень. Решил схитрить. Сделал детский голосок и пропищал: — Извините, а взрослых нет дома! За дверью повисла тишина, а потом мужской голос выдал — Да не страшно, я ваш сосед. Вы ключи в замочной скважине забыли, заберите пока кто другой не заметил. Пришлось открывать. Видели бы вы глаза соседа, когда за ключами вышел 100-килограммовый небритый «малыш» в семейниках. © Тайные истории / VK
- У меня есть соседка через этаж, с которой уже много раз друг друга видели. И за все это время лишь однажды ехали втроем в лифте: я, соседка и ее дочь. Я пропустил дам вперед, нажимаю свой этаж, уже едем в лифте, как она выдает: «Я думала, мы одни поедем». Не нашелся, что ответить, до сих пор не понимаю, что это вообще было. © *******2live / Pikabu
- Приехал курьер. Позвонил, ждет у подъезда. Я быстренько оделся, выбежал к нему. Забрал товар, возвращаюсь. Передо мной топает девчушка лет 20-25. Открыла брелоком подъездную дверь, вошла. Я следом за ней. Пока поднимался, она успела лифт вызвать. Я подошел я, встал рядом. Она от телефона оторвалась, на меня поглядела и говорит:
— А вам подождать придется.
— Не понял.
— Я с мужчинами в лифте не езжу. Так что, подождите пока я поеду, а вы следом отправляйтесь.
— Извольте, но тогда сначала я поеду.
— Это почему же? Я первая подошла.
— Подошли то вы первая, но ехать не хотите. Специальные условия вам нужны. Вот и подождите, пока они образуются.
Она что-то буркнула, но спорить не стала. А тут и лифт подошел. Я сел, а она осталась ждать следующего рейса. © StellarFema / Pikabu
- У нас в подъезде живут заводчане, всем за 80. Раз в месяц к дому подкатывает тонированный внедорожник. Из него выходят двое крепких мужчин, заходят в подъезд и начинают звонить во все двери. Соседи прилипают к глазкам. И тут на весь этаж раздается бас:
— Бабуськи! Тимур и его команда прибыли! Готовьте списки!
Это Юра, внук одной из соседок. Он чинит краны и покупает продукты всему подъезду. Просто, потому что может. И хочет. © psy_stori
- Детство. Я одна дома. Слышу, как в замке поворачивается ключ. Думаю: «Ура, мама пришла!» Смотрю в глазок — там незнакомый мужик. Рычит: «Милиция, открывай!» И тут мой детский мозг выдал гениальный план. Я схватила железный рожок для обуви и начала лупить по чугунной батарее! Грохот стоял такой, что выбежал весь подъезд. «Милиционера» сдуло ветром. © zhannna.psy
Думаете, это все? Как бы не так! В каждом подъезде свои герои. Продолжим читать удивительные истории о соседях? Вот еще одна подборка, которая поднимет вам настроение:
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 пар показали, что совместный быт — это вечный стендап
Фотоподборки
3 недели назад
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
17 человек, с которыми случились истории абсурдней анекдота
13 незнакомцев, которые взяли и пришли на помощь в самый нужный момент
Народное творчество
1 неделя назад
16 риелторов, которым клиенты подкидывают сюжеты почище анекдотов
20+ человек вспомнили моменты, когда случайность сработала лучше, чем четкий план
Истории
2 месяца назад
23 истории о людях, которые ведут себя так, будто весь мир — их личная гостиная
15+ человек, которым в самый неожиданный момент улыбнулась удача
23 истории со встречи выпускников, от которых хочется и удивляться, и хохотать
Интересное
1 месяц назад
20 человек, которые ломают правила, чтобы решить проблему, а об их методах легенды слагают
Истории
3 недели назад