19 историй от тех, кто вырос с братьями и сестрами и знает, что такое настоящая школа жизни

Расти с братьями и сестрами — это тот еще квест. То игрушки не поделили, то розыгрыши друг друга зашли слишком далеко. Старшие пользуются наивностью младших, но и младшенькие не уступают, воплощая в жизнь очередную шалость. А родителям приходится за этим наблюдать, иногда вздыхать, а иногда и придумывать, как свое чадо помирить друг с другом. В любом случае в большой семье не бывает скучно, и постоянно что-то происходит.