19 историй от тех, кто вырос с братьями и сестрами и знает, что такое настоящая школа жизни

Народное творчество
1 час назад
Расти с братьями и сестрами — это тот еще квест. То игрушки не поделили, то розыгрыши друг друга зашли слишком далеко. Старшие пользуются наивностью младших, но и младшенькие не уступают, воплощая в жизнь очередную шалость. А родителям приходится за этим наблюдать, иногда вздыхать, а иногда и придумывать, как свое чадо помирить друг с другом. В любом случае в большой семье не бывает скучно, и постоянно что-то происходит.

  • Я — та самая старшая сестра. Когда мы были маленькие, мама говорила нам с сестренкой прибирать полки с одеждой. Я придумала план: игру «Печь хлеб в тандыре». Сестренка месила тесто, то есть складывала всю одежду, а я была тандырщиком, который закидывает хлеб в печь — на полку. По сути, я ничего не делала. Сестренка до 12 лет играла в эту игру. Моим младшим сейчас 27 и 21, но они до сих пор верят во все, что я говорю. © assylbek__myrza
  • У моей лучшей подруги младшая сестра всегда была той еще непоседой. Нас всегда заставляли ее везде с собой брать и нянчится с ней. В детском лагере она могла у других детей позанимать, а подруга ходила и всем долги раздавала. Много было каких-то шалостей. И вот мы все выросли. У подруги уже есть ребенок и муж, а младшая сестра учится в институте. Были у подруги посиделки в загородном доме, время уже к утру. Подруга пошла спать, позже ее муж, потом ушла я. А младшая все еще сидела с гостями. Утром мы уже на кухне завтракаем с подругой и ее мужем, как влетает младшая и кричит: «Вы почему не проследили, чтобы я пораньше легла? Я, между прочим, теперь по делам опаздываю. Вы почему меня не разбудили?» Мы втроем чуть завтраком не подавились от такого наезда. Теперь у нашей младшей уже не две, а три няньки.
  • Я учусь в школе, а брат уже в университете. Но почти каждый день он приходит встречать меня после уроков. Причем никакой нужды в этом нет, и никто его не просил об этом, но все не просто так. Этот оболтус просто обожает надо мной подшучивать, поэтому каждый раз появляется в новом карнавальном образе. Его девушка работает в театральной гардеробной, так что доступ к костюмам у него полный. Одноклассники уже устраивают ставки, кем он явится сегодня. В итоге после уроков брата жду не только я, а вся школа вместе со мной. © Не все поймут / VK
  • Старшая сестра убеждала меня в детстве, что я приемный и зовут меня Федот! Я, наивный, бежал к маме выяснять: мол, это что, правда?! Мама смеялась и все отрицала. И тогда моя сестра продолжала в том же духе: «Ну а ты думал, что мама признается? Она так ответила, чтобы тебя не ранить». Ну, сестра! © kartaaev
  • С двоюродным братом в детстве мы постоянно спорили и ругались. Он меня задирал, я его за ухо хватала. Вся семья нас растаскивала по углам. И вот мы оба взрослые. Меня должен был оперировать его папа, а он — ассистировать. Ложусь на хирургический стол — входит мой брат, хитро так улыбается и подмигивает. В этот момент понимаю, что я этому человеку в детстве щелбаны давала, а сейчас окажусь под наркозом. Мои последние мысли были: «Вот и карма настигла меня!» Я ему потом рассказала о своих мыслях в тот момент, а он мне в ответ возмущенно: «Ты что, с ума сошла? Я видел, ты переживаешь, хотел подбодрить — мол, я рядом!» Ох, люблю его: из вредного мальчика вырос настоящий мужчина.
  • Моя сестра в детстве сказала, что у нас в мусорке живут черепашки-ниндзя и что они иногда выходят — я стоял над мусоркой неделями. © assylbek_myrza
  • Дочери 9 лет. Мы живем на даче за городом и она постоянно тащит домой бездомных котов. Уже столько разговаривали, но все без толку. На днях приехала наша старшая дочь. Она увидела, что младшая сестренка принесла нового кота и спросила, зачем та тащит их домой. Та дала такой ответ, что все встало на свои места. Она выдала: «Ну я же одинокая женщина! Замуж не хочу. Вот мне и нужно 40 котов вокруг себя собрать!» © Не все поймут / VK
  • У меня есть старший брат. Когда я была маленькой, мама часто просила его помочь уложить меня спать. Она все время восхищалась, как ему это удавалось сделать так быстро. А мой «заботливый» братец, чтобы я быстрее засыпала, просто плевал мне на оба глаза. Я боялась их открыть и засыпала. А брат слюни свои вытирал и бегом гулять. © Подслушано / Ideer
  • В детстве мечтала о говорящем попугае. Когда мне исполнилось 6, старшие братья решили подарить говорящую птицу, но совсем не ту, по которой я так долго грезила. Это была обыкновенная курица, к спине которой они прикрепили маленький динамик. Оттуда доносились фразы, которые братья записали специально для меня: «Доброе утро, принцесса!», «Садись за уроки!» и «Спокойной ночи, Катенька!» Она у нас погостила 2-3 дня, потом бабуля обнаружила пропажу и «говорящую» птицу пришлось вернуть. © Карамель / VK
  • Однажды мама убедила папу купить вместо кондиционера игрушки и одежду для моих младших сестер. Мама чувствовала себя победителем. Это продолжалось ровно до того момента, пока она не застукала отца за тем, как он лежит в кресле, а мои сестры дуют на него и обмахивают своими веерами. Папа объяснил это тем, что такова плата за отсутствие кондиционера летом. © Не все поймут / VK
  • От первого брака есть 5-летняя дочь. С новым мужем родили сына, ему 8 месяцев. Дочь обходила брата стороной и косо на него смотрела. Но недавно начала проявлять интерес. Играет с ним, разговаривает. Я спросила, откуда такая заинтересованность. На что она как на духу выдала: «Я к нему подошла, хотела щелбан дать, а он схватил мой палец в кулачок и улыбнулся. Он такой маленький, такой миленький и беззащитный. Я буду его любить». © Палата № 6 / VK
  • Вчера знакомила родителей с парнем. Мы поехали в деревню, мама приготовила много вкусностей. Знакомство было удачным, мы разговаривали и смеялись. В какой-то момент к столу подошел мой младший брат и сказал то, что привело меня, родителей и парня в ступор. Он спросил, почему я не приводила своего бывшего парня к нам в гости. Мне стало так неловко, папа сразу перевел все в шутку, а парень никак не отреагировал, а только посмеялся. © Палата № 6 / VK
  • Часто ругался с родителями, когда учился в старших классах. Однажды пришел домой, зашел в свою комнату и увидел, что на столе не хватает трех учебников. Спросил у сестры, но она сказала, что не брала. Наконец увидел их в мусорном ведре. Сестра опустила глаза и выдала: «Максим, это я их выкинула, потому что не хочу, чтобы вы не ругались». Ну а ругались мы с родителями в основном из-за учебы. Так сестра захотела решить мою проблему. © Не все поймут / VK
  • У моей сестры был иррациональный страх перед апельсинами. Поэтому в детстве я часто гонялся за ней с фруктом в руках и дразнил: говорил, что во всем, что она ест, содержится апельсин. © graffitiaddicted / Reddit
  • Как-то отдыхали на море. На территории отеля был фонтан и после шторма в нем всегда валялись всякие палки. Сестра достала большую палку, я тоже захотела, полезла за ней и упала в фонтан. Лежала на дне до тех пор, пока меня не достала какая-то женщина. Когда родители спросили сестру, почему она меня не вытащила, та дала неожиданный ответ: «Я просто боялась намочить сарафан». © Подслушано / Ideer
  • Когда моя младшая сестренка только появилась на свет, я уже начала мечтать о том, как мы с ней вместе посмотрим все фильмы про Гарри Поттера. Я сама выросла на них и прочла все книги. Это была моя мечта — поделиться эмоциями от этого шедевра с сестренкой. Недавно ей исполнилось 7, я подумала, что пора действовать. Пришла к родителям в гости, говорю сестре, мол, пошли смотреть фильмы про Гарри Поттера. А она мне выдала: «Нет, мне „Властелин Колец“ больше нравится!» К такому жизнь меня не готовила, конечно. © Карамель / VK
  • Было это в канун новогодних праздников. Родители лепили пельмени. В те времена была традиция делать один пельмень с начинкой из теста — счастливый пельмень. Мы с братишкой всегда помогали в лепке. Вот и пришла нам, детям, идея новой начинки счастливого пельменя. И сделали мы сюрприз родителям: пельмень с заваркой. Мама долго не могла понять, почему бульон темнеет, гости так и остались без пельменей, а мы только недавно сознались маме в содеянном. Сейчас смешно, а тогда испугались гнева мамы. © Подслушано / Ideer
  • Сегодня младшая сестра встретила меня с маленьким пакетиком, в котором лежали мои джинсы и кофточка. Она выхватила ключи у меня из рук, указала на дверь и сказала: «Тебе уже 20 лет, ты не должна жить с родителями. Уходи!» После чего заорала: «Мам, все, я решила свою главную проблему. Теперь я — старшая сестра!» © Не все поймут / VK
  • Надо мной начал смеяться старший брат. Все из-за того, что я обожаю читать книги, а он это дело ненавидит. Недавно подошел ко мне и обозвал книжным червем. Я не выдержала, захлопнула книгу, подошла к нему, откинула его телефон и сказала: «Если человек, который читает много книг — книжный червь, то тот, который тратит много времени на пролистывание ленты новостей — ленточный червь?» Брат убежал. © Палата № 6 / VK

Прочитав истории наших героев, сразу вспоминаешь свои приключения с братьями и сестрами в детстве. А у вас есть братья или сестры? Вы ладили или разыгрывали друг друга?

