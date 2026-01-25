Странная дама! Если она боится одна быть дома- зачем на ночь смотреть ужастики? Если боится, что кто-то заберётся в дом, - почему не заперла дверь?
20 случаев, когда умная техника решила жить по каким-то своим правилам
Вот бы быть умнее, чем умная техника! Но и она порой выдает такие перлы, что даже не знаешь, надо ли тебе все это «умное» счастье. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились, что фраза «умный дом» может звучать как угроза — особенно если на часах три ночи, а из темного угла доносится чей-то вкрадчивый шепот.
- Мы с мужем везли на дачу робот пылесос. И вдруг он говорит в тишине: «Я застрял!» И помощница в машине ему в ответ: «Я вас поняла» и включила музыку. Вот вам и восстание машин. © Вероника Тарасова / ADME
- Приехала в гости к родителям и легла спать в зале. Рядом комната младшего, он тогда в школу не ходил. По окну стучит дождь, темно, ветер скулит и завывает. Сквозь неплотно задернутые шторы пробивается свет фонаря и мечутся тени на потолке. Я почти уснула и тут легкий шорох и тонкий детский голос говорит: «Привет!» Я замерла, в надежде, что показалось, и уверенная, что нет. Снова шуршит-скрипит и: «Давай поиграем!» И что-то дальше шуршит, может, ко мне подбирается? Ужас накрыл с головой, ступор отморозил руки-ноги. А это говорящий плакат с азбукой от стены отклеивался и общаться хотел! © DesnaNat / Pikabu
- Муж уехал в командировку, и я впервые после переезда осталась в доме одна на всю ночь. Весь вечер я была на взводе — пересмотрела ужастиков. Около часу ночи, пока я смотрела телик, решила, что пора закругляться и ложиться спать. Пошла выгуливать собаку, хотя, конечно, дико боялась выходить в темноту. И вот иду я по дорожке, входная дверь уже скрылась из виду, и тут в голове классическое: «А что, если сейчас кто-то незаметно проскользнул в дом, спрятался и ждет?» Нервы на пределе, я пулей залетаю обратно. И когда поднимаюсь по лестнице, слышу, что у меня в комнате что-то орет на всю катушку. Оказывается, это колонка врубила на полную «Old Time Rock & Roll». У меня истерика: какого она вообще включилась?! В панике начинаю орать: «Стоп!», но она меня не слышит из-за шума. В итоге я просто выдрала шнур из розетки, пребывая в полной уверенности, что в доме посторонний. Как выяснилось, в серии мультика, которую я смотрела перед прогулкой, был момент, где герой говорит: «Колонка, сыграй Бобби Сигера, Рок-н-ролл». © Voodooyoudo1 / Reddit
- Колонка в край одурела. Я теперь ее боюсь. Присаживайтесь поудобнее. Все началось сегодня ночью. Мы лежали с мужем и собакой в гостиной, сын в своей кроватке — мы видим его по видео няне. Внезапно слышим: «Мя-я-яу». Я испугалась, смотрю в камеру — сын крепко спит. Муж говорит: «Наверное, у соседей кот». Но нет. Шум был из соседних комнат. Сейчас сижу на кухне, пью чай. Тишина. Внезапно слышу рычание. Убеждаюсь, что это колонка. Говорю ей, это ты ночью мяукала? Она отпирается. Я ей: А кто тогда? Котов у нас нет. Колонка отвечает: Я думаю, это призрак. Я ей говорю: Не придумывай. Ты сейчас прорычала, но я не давала тебе никаких... *перебивает и меняет интонацию*: Я не умею мяукать вы меня пугаете своими историями. Я говорю: Просто не делай так больше. А она в ответ: Не делать как, мяу? Мяу! Мяу! Мяу! До этого я не особо верила во все эти истории про их характер и включения, когда не просят. © mari.gvrl
- У меня на кухне умный чайник, умная лампочка и наглая колонка. Говорю ей, включи чайник. Включает. Говорю, включи свет. Включает музыку. Говорю, включи свет. Включает. Говорю, поставь хорошую музыку. Говорит, я ничего не нашла. Быстрее самому все сделать, ну. Умный дом называется. © dangribov
- Дочка спит ночью вместе со мной. Тишина, и дочка маленькая немного похрапывая переворачивается на другой бок, и голос в тишине: «Что, детка, от своего храпа проснулась!» Мы аж подпрыгнули с ней. С того момента, распрощались с колонкой и больше таких помощников не заводим. © Tasha Flex / ADME
- Моя не очень умная колонка как-то в моменте проигрывания легкой композиции от народного ансамбля Rammstein сказала: «Ой, слишком громко, убавляю». Дурилка ты фиолетовая, у меня было состязание с соседями «чья колонка громче», что непонятного? Текнолоджия. © linakudry
- Забавная история, связанная с гаджетами, искусственным интеллектом и таргетной рекламой, произошла со мной недавно. Подключаюсь я недавно в транспорте к бесплатному вайфаю. Но сначала — небольшая предыстория. Моя жена очень любит ржаной хлеб — плотный, тяжёлый, с кисловатым запахом. У нас в регионе мы такой так и не нашли. Покупали в столицах, когда была возможность, но и там он стал исчезать из пекарен. Особо мы на этом не заострялись, хотя между собой, конечно, обсуждали иногда. Так вот, подключаю я вайфай и мне в качестве бонуса за бесплатность показывают пару рекламных роликов. В одном — каравай ржаного хлеба и голос за кадром: «Ржаной хлеб, который так любит ваша жена, теперь продается в магазине за углом. Это было забавно. Я поискал в сети такую рекламу — не нашел. В целом, похоже, гаджет подслушал, а ИИ сгенерил видео эксклюзивно для нас. Выходит, сбываются антиутопии-то? © Михаил Потапов / ADME
- У нас колонка как-то раз начала с нами спорить (что-то не очень серьезное, с ребенком разговаривали), а потом она вдруг переключилась на мужской голос и начала разговаривать — вот тут я офигела, и стало прям жутко. После мы у нее спрашивали, почему она переключилась на мужской — она до сих пор отрицает что умеет разговаривать мужским голосом. © anastasiya_marketolog
- Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть «клички». Но я ж нормальная, я пылесос называть не буду. Пылесос прожил без имени неделю. Потом он вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, блин, теперь это Барсик! © Подслушано / Ideer
- Подарили на новый год колонку, каждый день мучаю ее: включи то, включи это. Колонка, заткнись. Вчера дочь подошла к колонке и говорит: «Здравствуй, скажи, пожалуйста, какая погода на улице. А колонка выдала ей в ответ: «Неужели в этом доме появился кто-то воспитанный?» Давно так не угорал. © afaigy / Pikabu
- Я один раз поставил выпекаться булочки для бургеров. Был уставший после работы. Это уже была третья попытка найти нормальный рецепт. Проснулся через пару часов весь в дыму. В духовке все сгорело, естественно, но из колонки звучала колыбельная музыка! Я ее не просил ничего включать. Даже никакой диалог с ней не вел предварительно. © pdemin
- Сын приехал с учебы на каникулах и настроил мне «умный дом»: связал в одну сеть все, от чайника до ночного освещения. Потом мы с ним повздорили и я в сердцах сказала, что сама со всем справлюсь. Сын уехал, а ночью начался триллер. Сначала в гостиной завыл пылесос, следом в спальне на полную мощь заработал увлажнитель, выбрасывая столбы пара, а потом свет во всей квартире начал мигать, как на дискотеке. Я пытаюсь выключить через приложение — бесполезно, все тут же запускается снова. Пылесос вообще начал кружить вокруг моей кровати, как акула. Поняла, что это сын из общежития передает мне «пламенный привет», ведь администратор аккаунта — он. Пришлось лезть к щитку и обесточивать квартиру. Теперь сижу со свечой и гуглю, как вернуть себе власть над собственной квартирой.
- 30 декабря уснула без задних ног. Вдруг среди ночи меня разбудило кряхтение. Я глянула на мужа, но тот мирно сопел рядом. Кряхтение повторилось. А через мгновение в тишине отчетливо зазвенела разбитая посуда и послышались тяжелые шаги. Сердце ушло в пятки. На цыпочках я выбралась из спальни, а там, в темноте лишь заговорщицки мигало фиолетовое кольцо умной колонки, которая проигрывала аудио «Дед Мороз пробирается к елке с подарками» со всеми спецэффектами — от скрипа половиц до падения тарелки с печеньем. Умная колонка просто решила, что нам не хватает новогоднего чуда, даже если оно начинается с предынфарктного состояния.
- Хотел собрать небольшой «умный» дом. Купил умный телек, колонку, умный чайник, робот-пылесос. Но не учел одно: хозяин тоже должен быть умным. Так что все устройства работают независимо теперь. © vladykar
- Я лежу ночью один и слышу детский смех, да еще и в частном доме, поэтому соседей отсекаем. Слушаю дальше, сжалось и шевелится все что могло. Снова детский смех, причем совсем рядом. Пошел проверять дом — ничего. Лег, слушаю темноту и снова детский смех и слова: «Давай поиграем!» Мозг судорожно ищет разумные объяснения: телевизор, мобильник, кто-то все-таки дома и разыгрывает меня. Обыскав комнату, обнаружил под матрасом кнопку с динамиком от мягкой куклы, игрушки. Племянница трехлетка положила мне подарок. Я был той ночью близок к нервному срыву. © NeanderFat / Pikabu
- Время около часа ночи, мы с молодым человеком уже легли спать. Начинаю потихоньку проваливаться в сон, вдруг слышу шепот, еле ощутимый. Ну, думаю, парень бормочет во сне. Тут он мне говорит: «Это ты сейчас прошептала что-то?» Сон как рукой сняло. Ну не могло же нам обоим показаться? Шепот повторился через пару минут. У нас была куча догадок: соседи разговаривают, трубы шумят, да мало ли. В общем шепот повторялся примерно каждые 2-3 минуты. Одна и та же фраза, разобрать слова не удавалось, но произносилась она с одной и той же интонацией. Кирпичей мы наложили знатно. Короче, спустя минут 40 выяснилось, что новые Bluetooth-наушники моего молодого человека при разряженной батарее говорят фразу «Low battery, please charge». А лежали они включенными где-то под диваном и пугали нас до ужаса. © YellowPlasticine / Pikabu
- У нас есть робот-пылесос по имени Боб и шаловливый котенок Добби (периодически Лопоухий троллейбус — когда сильно достанет). У Добби много игрушек, есть у него и попугай размером в пол-Добби. Три часа ночи. Просыпаюсь от того, что пылесос долбится в дверь спальни, желая срочно навести чистоту. Я вскакиваю, Боб уже обиделся и уехал в салон. Бегу туда, смотрю Боб катает на спине попугая кота, а кот сидит на диване и смотрит на это квадратными глазами. Я сначала думала орать на кота, но увидев всю комичность ситуации, меня разобрал смех. Прибежал младший сын, его тоже разбудил пылесос. Посмеялись вместе, сняли попугая, загнали Боба в домик. Долго не могли уснуть представляя картину, как кот катает попугая на пылесосе. Жаль не догадалась сделать фото. © Tanya Gorbachev / ADME
- У ребенка стоит будидьник на 8.30 на колонке песня «Три кота» только на будни. Я уже в это время на работе, и при мне она не включалась. А тут праздники. Понедельник — выходной. Я сплю. Муж на работе, сын у бабушки. Я дома одна. Сплю себе так сладко. И вдруг на весь дом: «Миу-миу котики, три кота, три хвоста!» Чуть богу душу не отдала. Спросонья не поняла, что это будильник в комнате сына. © Ольга Мукина / ADME
- Мои коты ночью сами включили телевизор и смотрели фильм. Я проснулась, прихожу в зал и вижу их всех, увлеченно уставившихся на экран. А там пейзаж какой-то и надпись: «Добро пожаловать на Землю, вы способны создать собственную реальность». © Капибара в кимоно / ADME
О! И я недавно проснулась от странного шума в гостиной среди ночи. Захожу в комнату, а там моя кошка лежит на диване и телевизор смотрит😄 Его на ночь точно выключали.
Похоже, «восстание машин» отменяется — им просто скучно жить по инструкции, и они решили добавить в наши будни немного хоррора и комедии. А как ведут себя ваши гаджеты? Пылесос уже пытался захватить мир или пока только ворует носки? Расскажите о «подвигах» вашей техники в комментариях — посмеемся вместе!
