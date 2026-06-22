Просто сравните, как 11 исторических личностей выглядели в жизни и какими их показали в кино
Снять исторический фильм, основанный на биографиях реальных людей — задача непростая. Режиссеры и актеры должны изучить не только эпоху, но и характеры тех, чьи образы мы видим на экране. Впрочем, портретного сходства с прототипом добиваются редко, да и задачи такой не стоит — главное, чтобы у получившегося произведения была душа и смотреть его было как минимум приятно. Я решила узнать, как в жизни выглядели женщины, которых мы знаем в основном по киновоплощениям.
Ольга Медынич в роли Елизаветы Романовны Воронцовой
Фаворитка императора Петра III — мужа будущей Екатерины II, — и фрейлина тогда еще княжны Екатерины Алексеевны, судя по записям последней, не отличалась приметной внешностью. Впрочем, это не мешало Воронцовой проводить практически все свое время в компании царственного возлюбленного и даже получить от него вторую по значимости государственную награду.
В отличие от Петра III, ее судьба не была такой печальной — Екатерина II, после восшествия на престол, озадачилась ее будущим и повелела ее отцу выделить ей дом. Спустя три года царствия Екатерины Великой, Елизавета Романовна вышла замуж и переехала с мужем из Москвы в Петербург, где и прожила остаток своих дней — впрочем, при дворе она так больше и не появлялась.
Анна Ковальчук в роли Екатерины Романовны Дашковой
Сестра Елизаветы Романовны, Екатерина — одна из самых видных деятелей Просвещения, а также человек, который наряду с Григорием Орловым, существенно поспособствовавший вступлению будущей императрицы на престол. Впрочем, после вышеозначенного события, отношения между подругами слегка охладились — есть мнение, что Дашкова была недовольна многочисленными фаворитами властительницы, — и она выпросила у той позволения на заграничную поездку.
После возвращения Екатерины Романовны, отношения с венценосной тезкой вновь улучшились, и та назначила ее директором Петербургской Академии наук, сделав, таким образом, первой в мире женщиной, занявшей подобную должность. Она была одной из самых образованных женщин своего времени, говорила на нескольких языках, писала пьесы и стихи. Кроме того, она была дамой весьма прямолинейной, что нередко приводило к конфликтам с Екатериной II. После воцарения Павла I, она была удалена от двора и посвятила дальнейшую жизнь своему имению в Калужской области.
Юлия Ауг в роли Елизаветы Петровны
Дочь Петра Великого, и одна из самых заметных правительниц Эпохи дворцовых переворотов, славилась веселым нравом, любовью к разнообразным увеселениям и слыла первой красавицей. Ее тысячи платьев, которые она никогда не носила дважды, и многочисленные дворцы стали притчей во языцех и одной из причин истощения государственной казны. Ее правление было ознаменовано периодом расцвета науки и просвещения — именно при Елизавете Петровне были учреждены Московский университет и Академия художеств.
По свидетельствам современников, дочь Петра I отличалась весьма взбалмошным характером. Ее настроение часто менялось, и приближенные в равной мере могли ощутить как ее благосклонность, так и гнев. А еще с ней связан забавный факт: она обожала, когда ей чесали пятки, и позволение прикоснуться к этой части венценосного тела было большой привилегией. Мне, как человеку, ненавидяшему щекотку, это кажется весьма странным. Но я и не императрица, конечно.
Паулина Андреевна в роли Ирины Александровны Юсуповой
Супруга Феликса Юсупова, чье имя неразрывно связано с делом Григория Распутина, Ирина Александровна, была представительницей императорского рода Романовых, поэтому брак с Феликсом был морганатическим. Впрочем, союз вовсе не был невыгоден для Ирины — Юсуповы были богатейшей семьей империи.
В 1919 году Ирина, Феликс и их четырехлетняя дочь Ирина, уехали в Великобританию, а после отбыли в Париж, где они и прожили всю жизнь. Брак их был счастливым и долгим — супруги были вместе 50 лет до ухода Феликса Феликсовича. Ирина Александровна захоронена на знаменитом кладбище Сент-Женовьев-де-Буа. Интересно, что она захоронена вместе с матерью своего мужа, так как денег на отдельное захоронение у некогда богатейшей семьи не было — в следствие неудачных финансовых операций все их состояние было потеряно.
Кстати, а вы знали, что дисклеймер в фильмах, говорящий о том, что все события и герои вымышлены, связаны с Ириной и Феликсом Юсуповым? Дело в том, что семья выиграла иск у компании MGM, которая в одном из фильмов представила Ирину как возлюбленную Распутина, и с тех пор во многих голливудских картинах появляется эта предупреждающая надпись.
Елена Коренева в роли Анны Ярославны
Точная дата рождения Анны, дочери князя Ярослава Мудрого, достоверна неизвестна: предполагаемая дата исходит из года ее свадьбы с французским королем в 1051 году. Кроме того, почти неизвестно ничего и об ее образовании и ранних годах жизни. В браке у Анны и Генриха I родилось четверо детей, в том числе и будущий король Филипп I, регентом которого она и стала после кончины супруга.
После ухода мужа Анна вновь вышла замуж — на сей раз за Рауля де Крепи, одного из придворных. Женился он на ней уже будучи в браке, обвинив свою действующую супругу в неверности. Из-за этого было затеяно судебное разбирательство, в результате которого Анна и Рауль более не смогли появляться при дворе. Помню, в детстве, когда я прочла книгу «Анна Ярославна — королева Франции», я была очень захвачена приключениями Анны и даже сделала запись в дневник о том, насколько меня все это поразило.
Существует версия, что после ухода Рауля, Анна вновь вернулась на родину, однако достоверных доказательств тому нет. Дата ее ухода так же доподлинно не установлена.
Тина Стойилкович в роли Анны Монс
Анна Монс, рожденная в Немецкой слободе, была, наверное, одной из самых известных фавориток Петра I. Государь был настолько ею очарован, что удалил от себя свою супругу Евдокию, и даже хотел взять Анну в жены. Их связь тянулась более десяти лет — почти до того момента, как у Петра начался роман с Мартой Скавронской, будущей императрицей Екатериной I. Кстати, есть мнение, что Петр пытал к Анне гораздо большую страсть, чем она к нему, и из-за этого он и отказался от мысли о женитьбе на ней.
Причиной охлаждения их отношений стали любовные письма Анны к саксонскому посланнику Кенигсеку. Зная характер Петра, нет ничего удивительного в том, что она была подвергнута домашнему аресту, и только лишь спустя три года ей было позволено выходить из дома. Еще пять лет спустя она получила дозволение выйти замуж, однако семейное счастье длилось всего несколько месяцев.
Светлана Колпакова в роли царевны Софьи
Царевна Софья — старшая единокровная сестра будущего императора Петра I, пришла к власти в результате Стрелецкого бунта. В отличие от прочих царских детей женского пола, она получила полноценное образование — такое же, как и ее братья, — поэтому для своего времени она была женщиной довольно просвещенной.
На царство она не венчалась, опасаясь недовольства со стороны народа — как известно, до Екатерины I в стране не было правительниц, и власть передавалась исключительно по мужской линии. Эпоха ее регентства фактически закончилась в 1689 году, когда 17-летний Петр женился на Евдокии Лопухиной, что в то время приравнивалось к вступлению в совершеннолетие. Лишившись поддержки бояр, она была вынуждена уступить власть брату, который заключил ее в Новодевичий. Не представляю, как я бы чувствовала себя на ее месте — сначала быть властительницей огромной страны, а потом вдруг оказаться запертой в четырех стенах.
Наталья Суркова в роли Натальи Кирилловны Нарышкиной
Наталья Кирилловна Нарышкина — вторая супруга царя Алексея Михайловича и мать будущего императора Петра I, которого она с самого раннего детства воспитывала по западному образцу. Овдовев, она была вынуждена бороться за власть с кланом Милославских, но в итоге ей пришлось им уступить и уехать с детьми в село Преображенское. После того, как в 1689 году Петр отстранил от власти царевну Софью, он, который был по большей части занят потешным войском и кораблестроением, вернул бразды правления в руки своей матери.
К несчастью, долгая борьба с Милославскими за власть подкосила ее здоровье и она ушла на 43-м году жизни, до конца которой она носила траур по Алексею Михайловичу.
Ирина Горбачева в роли Софьи Андреевны Толстой
Софья Андреевна Толстая, в девичестве Берс — первая и единственная супруга Льва Николаевича Толстого. Фактически, она стала ему не только женой, но и помощницей во всех делах, начиная от чисто практических до творческих. Она была женщиной разносторонне развитой и сама обладала выдающимся литературным даром — интересно, что некоторые имена для «Войны и мира», в том числе имя Наташи Ростовой, Толстой взял из неопубликованной повести «Наташа», написанной ею еще до замужества. Кроме того, с 1884 года, супруг передал управление поместьем в Ясной Поляне в ее руки, которое она совмещала с ведением его писательских дел.
В супружестве у Толстых родилось 13 детей, лишь 9 из которых дожили до взрослого возраста. Сама Софья Андреевна прожила 75 лет, пережив своего великого мужа на 9 лет.
Снежана Полежаева в роли Анны Леопольдовны
Анна Леопольдовна недолгое время была правителем-регентом при своем малолетнем сыне Иване VI. Впрочем, правлением это было назвать сложно — большую часть времени она проводила в праздности, доверив власть Миниху, а позже Остерману. Ее время на престоле закончилось в 1741 году, когда в результате дворцового переворота императорская корона перешла к Елизавете Петровне.
В декабре того же года по приказу новоявленной императрицы сама Анна Леопольдовна, ее супруг, Иван VI и Миних были пленены. Родители были разлучены с сыном — его заточили в Шлиссельбургскую крепость, а их самих отправили в ссылку в Холмогоры. Более никогда в Петербург они не возвращались — Иван VI был устранен при попытке его освободить, а Анна до конца своих дней оставалась в заточении.
Эмма Гамильтон
История рождения Эми Лайон, будущей леди Гамильтон, окутана пеленой тайны — по разным данным она была дочерью то ли кузнеца, то ли дворянина. Впрочем, как бы там ни было, детство ее было довольно тяжелым — чтобы прокормиться, она вынуждена была трудиться с 6 лет.
Уже позже, живя в Лондоне с сэром Чарльзом Гревиллом, девушка познакомилась с его дядей лордом Уильямом Гамильтоном, который не остался равнодушным к ее красоте и перевез ее в Неаполь, где служил посланником. Несмотря на огромную разницу в возрасте — 34 года, — они поженились, и новоиспеченный супруг сделал новоявленную леди Гамильтон наследницей своего огромного состояния.
Благодаря высокому титулу, Эмме удалось подружиться с неаполитанской королевой, а через нее познакомиться с адмиралом Горацио Нельсоном. Несмотря на замужество, она вступила в связь с ним, и даже родила дочь. После кончины лорда Гамильтона, она и адмирал поселились в домике на юге Лондона. К сожалению, их счастье было недолгим — Нельсон был серьезно ранен и не смог оправиться от этого. После его ухода она, промотавшая все наследство Гамильтона, была вынуждена бежать от кредиторов в Кале, где и провела остаток своей жизни. Как говорится, если бы этой истории не существовало — ее надо бы было придумать.
Кстати, а вот так выглядел реальный адмирал Горацио Нельсон.
А здесь вы найдете статью о том, как выглядели реальные исторические персонажи согласно искусственному интеллекту.