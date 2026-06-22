Просто сравните, как 11 исторических личностей выглядели в жизни и какими их показали в кино

Фаворитка императора Петра III — мужа будущей Екатерины II, — и фрейлина тогда еще княжны Екатерины Алексеевны, судя по записям последней, не отличалась приметной внешностью. Впрочем, это не мешало Воронцовой проводить практически все свое время в компании царственного возлюбленного и даже получить от него вторую по значимости государственную награду.

В отличие от Петра III, ее судьба не была такой печальной — Екатерина II, после восшествия на престол, озадачилась ее будущим и повелела ее отцу выделить ей дом. Спустя три года царствия Екатерины Великой, Елизавета Романовна вышла замуж и переехала с мужем из Москвы в Петербург, где и прожила остаток своих дней — впрочем, при дворе она так больше и не появлялась.