У меня аллергия на шерсть и никогда не будет живого котика😥😥😥.
Теперь я рыдаю ещё сильнее, потому что этот тоже шерстяной😥😥😥😥😥😥.
Утешаюсь только тем, что мир не безнадежен, раз в нем существует такая красота!
20 рукодельников, чьи изделия выглядят так, будто их делали в сказочной мастерской
Мы не устаем петь оды талантливым рукоделам, которым в кайф придумать нечто эдакое. Сейчас на полках магазинов и онлайн-страницах маркетплейсов можно найти что угодно, но людям все равно удается создать нечто потрясающее. Порой на такие творения смотришь и не верится, что это сделано чьими-то руками. Ну и нам уже очень захотелось кофто-утку.
«Моя последняя работа из шерсти в этом году»
- Да это нереально сделать из шерсти. Шикарный конец года! © LottieCupcake / Reddit
«Сделал портрет собаки моего друга. Да, это просто банка с песком»
«Моя первая попытка скомбинировать вышивку и фетр»
«Мама попросила в подарок „Дерево для специй“»
«Крошечная история любви: сардинки встретились с помидорами»
«Моя самая любимая вещь из тех, что я сделала в этом году. Кстати, костюмчик снимается»
«Я новичок и, возможно, это сложновато для меня. Мой первый проект по резьбе по дереву»
«Как вам моя картина, созданная с помощью иголки?»
«Пожалуй, пришло время похвастаться моей ложкой для кофе, вырезанной из клена»
«Я построил новый курятник. Было очень весело, но теперь он похож на цирк»
«Помогла жениху с его сюрпризом для тайного Санты. Картонный дорожный чемодан с туристическими принадлежностями внутри»
«Мой любимый хендмейд проект 2025 года!»
«Подарок для истинного фаната велосипедов. Я начинал с восторгом, заканчивал с паникой, но получилось вроде здорово»
«Я устроила костюмированную вечеринку и связала на нее такую шапку. Без схем, чистая импровизация»
«Мой пряничный домик в этом году занял 3 место на конкурсе»
- Кто ж тогда занял первое и второе места, если ваш шедевр был после них. © Disneyhorse / Reddit
«Мне нужна была новая верхушка для елки и я решила сделать ее сама. Захотелось чуточку внести изменения в классические варианты с ангелами»
«Я только что узнала о новогодних лимонных поросятах и мне захотелось свалять одного такого»
«Кое-какой проект для друга. Вот как двери выглядели до и после»
«Имбирная теплица. Возни оказалось гораздо больше, чем планировалось»
«Год назад я начала этот проект, но забросила. И наконец-то закончила. Смотрите, это же кофто-утка!»
Честно говоря, из всего увиденного, это меньше всего заслуживает стать заставкой рубрики..
Мы знаем, что наши читатели очень творческие люди. Похвастайтесь же своими творениями!
Спасибо за подборку!
А как хвастаться, если коммент с фото не проходит?
Кто хочет посмотреть на свежих рыбов и имеет достув в ин...ой, нельзя! грамм, то можно найти вот такой ник: tal_tarlin.
Буду рада)