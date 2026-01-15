20 рукодельников, чьи изделия выглядят так, будто их делали в сказочной мастерской

20 рукодельников, чьи изделия выглядят так, будто их делали в сказочной мастерской

Мы не устаем петь оды талантливым рукоделам, которым в кайф придумать нечто эдакое. Сейчас на полках магазинов и онлайн-страницах маркетплейсов можно найти что угодно, но людям все равно удается создать нечто потрясающее. Порой на такие творения смотришь и не верится, что это сделано чьими-то руками. Ну и нам уже очень захотелось кофто-утку.

«Моя последняя работа из шерсти в этом году»

Oblaka_v_reke
34 минуты назад

У меня аллергия на шерсть и никогда не будет живого котика😥😥😥.
Теперь я рыдаю ещё сильнее, потому что этот тоже шерстяной😥😥😥😥😥😥.
Утешаюсь только тем, что мир не безнадежен, раз в нем существует такая красота!

«Сделал портрет собаки моего друга. Да, это просто банка с песком»

«Моя первая попытка скомбинировать вышивку и фетр»

«Мама попросила в подарок „Дерево для специй“»

«Крошечная история любви: сардинки встретились с помидорами»

«Моя самая любимая вещь из тех, что я сделала в этом году. Кстати, костюмчик снимается»

«Я новичок и, возможно, это сложновато для меня. Мой первый проект по резьбе по дереву»

«Как вам моя картина, созданная с помощью иголки?»

«Пожалуй, пришло время похвастаться моей ложкой для кофе, вырезанной из клена»

«Я построил новый курятник. Было очень весело, но теперь он похож на цирк»

«Помогла жениху с его сюрпризом для тайного Санты. Картонный дорожный чемодан с туристическими принадлежностями внутри»

«Мой любимый хендмейд проект 2025 года!»

«Подарок для истинного фаната велосипедов. Я начинал с восторгом, заканчивал с паникой, но получилось вроде здорово»

«Я устроила костюмированную вечеринку и связала на нее такую шапку. Без схем, чистая импровизация»

«Мой пряничный домик в этом году занял 3 место на конкурсе»

  • Кто ж тогда занял первое и второе места, если ваш шедевр был после них. © Disneyhorse / Reddit

«Мне нужна была новая верхушка для елки и я решила сделать ее сама. Захотелось чуточку внести изменения в классические варианты с ангелами»

«Я только что узнала о новогодних лимонных поросятах и мне захотелось свалять одного такого»

«Кое-какой проект для друга. Вот как двери выглядели до и после»

«Имбирная теплица. Возни оказалось гораздо больше, чем планировалось»

«Год назад я начала этот проект, но забросила. И наконец-то закончила. Смотрите, это же кофто-утка!»

ИньЯна
1 час назад

Честно говоря, из всего увиденного, это меньше всего заслуживает стать заставкой рубрики..

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Спасибо за подборку!
А как хвастаться, если коммент с фото не проходит?
Кто хочет посмотреть на свежих рыбов и имеет достув в ин...ой, нельзя! грамм, то можно найти вот такой ник: tal_tarlin.
Буду рада)

