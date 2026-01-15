20 рукодельников, чьи изделия выглядят так, будто их делали в сказочной мастерской

Мы не устаем петь оды талантливым рукоделам, которым в кайф придумать нечто эдакое. Сейчас на полках магазинов и онлайн-страницах маркетплейсов можно найти что угодно, но людям все равно удается создать нечто потрясающее. Порой на такие творения смотришь и не верится, что это сделано чьими-то руками. Ну и нам уже очень захотелось кофто-утку.

«Моя последняя работа из шерсти в этом году»

© Disastrous-Mode7930 / Reddit Oblaka_v_reke 34 минуты назад У меня аллергия на шерсть и никогда не будет живого котика😥😥😥.

Теперь я рыдаю ещё сильнее, потому что этот тоже шерстяной😥😥😥😥😥😥.

Утешаюсь только тем, что мир не безнадежен, раз в нем существует такая красота! - - Ответить

Да это нереально сделать из шерсти. Шикарный конец года! © LottieCupcake / Reddit

«Сделал портрет собаки моего друга. Да, это просто банка с песком»

«Моя первая попытка скомбинировать вышивку и фетр»

«Мама попросила в подарок „Дерево для специй“»

«Крошечная история любви: сардинки встретились с помидорами»

«Моя самая любимая вещь из тех, что я сделала в этом году. Кстати, костюмчик снимается»

«Я новичок и, возможно, это сложновато для меня. Мой первый проект по резьбе по дереву»

«Как вам моя картина, созданная с помощью иголки?»

«Пожалуй, пришло время похвастаться моей ложкой для кофе, вырезанной из клена»

«Я построил новый курятник. Было очень весело, но теперь он похож на цирк»

«Помогла жениху с его сюрпризом для тайного Санты. Картонный дорожный чемодан с туристическими принадлежностями внутри»

«Мой любимый хендмейд проект 2025 года!»

«Подарок для истинного фаната велосипедов. Я начинал с восторгом, заканчивал с паникой, но получилось вроде здорово»

«Я устроила костюмированную вечеринку и связала на нее такую шапку. Без схем, чистая импровизация»

«Мой пряничный домик в этом году занял 3 место на конкурсе»

Кто ж тогда занял первое и второе места, если ваш шедевр был после них. © Disneyhorse / Reddit

«Мне нужна была новая верхушка для елки и я решила сделать ее сама. Захотелось чуточку внести изменения в классические варианты с ангелами»

«Я только что узнала о новогодних лимонных поросятах и мне захотелось свалять одного такого»

«Кое-какой проект для друга. Вот как двери выглядели до и после»

«Имбирная теплица. Возни оказалось гораздо больше, чем планировалось»