16 случаев, когда вторая половинка будто разговаривала на иностранном языке

Когда-нибудь ощущали, что ваша вторая половинка будто вас не слышит? Даже если, казалось бы, слушает. В такие моменты создается такое ощущение, будто вы с разных планет. А иногда бывает достучишься, а человек понял все по-своему. Эти недопонимания и приводят к самым неожиданным ситуациям, будь то не так понятый флирт на работе, пресловутое приглашение на чай, или вообще — подаренный невпопад попугай.