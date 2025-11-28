20+ блюд, которые выглядят слишком классно, чтобы их есть

Не будет преувеличением сказать, что искусство кулинарии совершенствуется уже тысячи лет. Люди самозабвенно изобретают новые блюда и экспериментируют с сочетаниями. Идеальность некоторых блюд неоспорима, например, улучшить пюре с котлетой можно только положив рядом помидор. Но в высокой кухне свои правила. Там считают, что блюдо должно радовать не только желудок, но и глаза. В ход идут самые разнообразные ингредиенты. И надо признать, результат стоит таких усилий.

«Решил превратить обычный запеченный зефир с шоколадом и крекерами в изысканное блюдо»

На первый взгляд это обычный снежок с веточкой. А вот в разрезе... уже слюнки текут

«Торт в духе Рождества. Все нарисовано вручную на зеркальной глазури»

«Я не шеф-повар, но убил на это блюдо половину воскресенья. На вкус получилось просто супер»

«Вот такое брауни приготовил»

На фото тут консоме из лемонграсса, креветки, зеленое яблоко, фенхель и маринованный редис. Это же даже звучит аппетитно

«Заказали ужин в Австралии, а нам принесли это. Обошлось это все весьма не дешево»

Вот это рататуй! Будто прямо из мультика появился

«Салат „Капрезе“ в современной обработке: цилиндр из помидора, пена из моцареллы и базилик»

«Вот такая сырная тарелка была у нас на семейной встрече»

«Хеллоуин — мой любимый праздник. Я обожаю готовить что-то тематическое. Это у нас банановый десерт»

«Приготовил скумбрию с лучком»

«Тайская панна-котта со взбитыми кокосовыми сливками и кардамоном. Что думаете, как можно улучшить этот десерт?»

«На день рождения ребенка я сделала такой тортик»

«Грибы из шоколадного мусса, почва из какао, съедобные даже камни и мох»

«Яблочный пирог с мятным сорбетом»

«Это фото не подвергалось обработке! Просто это осьминог, маринованный с краснокочанной капустой»

«Вот такое желе я съел. Кокосовые рыбки в кофейном озере»

«Чизкейк с соленым медом. Когда готовила, думала, что не получится, боялась до смерти»

«Просто приготовил дома рамен с копченой свининой. Все, кроме лапши, делал сам, своими руками»