20+ блюд, которые выглядят слишком классно, чтобы их есть
Не будет преувеличением сказать, что искусство кулинарии совершенствуется уже тысячи лет. Люди самозабвенно изобретают новые блюда и экспериментируют с сочетаниями. Идеальность некоторых блюд неоспорима, например, улучшить пюре с котлетой можно только положив рядом помидор. Но в высокой кухне свои правила. Там считают, что блюдо должно радовать не только желудок, но и глаза. В ход идут самые разнообразные ингредиенты. И надо признать, результат стоит таких усилий.
«Решил превратить обычный запеченный зефир с шоколадом и крекерами в изысканное блюдо»
На первый взгляд это обычный снежок с веточкой. А вот в разрезе... уже слюнки текут
- Вау, вот это действительно эпичный десерт! © A_Sushi_Tree / Reddit
«Торт в духе Рождества. Все нарисовано вручную на зеркальной глазури»
«Я не шеф-повар, но убил на это блюдо половину воскресенья. На вкус получилось просто супер»
Не люблю мясо такой легкой прожарки.
А вообще. было бы здорово, если бы чел написал, что это такое. А то догадывайся тут
«Вот такое брауни приготовил»
- Мне это нравится, Вилли Вонка! © chefadams / Reddit
На фото тут консоме из лемонграсса, креветки, зеленое яблоко, фенхель и маринованный редис. Это же даже звучит аппетитно
«Заказали ужин в Австралии, а нам принесли это. Обошлось это все весьма не дешево»
Выглядит просто супер. Много аппетитного мяса. Оказывается, это блюдо surf and turf , сёрф энд тёрф, так и называется сет по всему миру, в этом сете подают вместе морепродукты и мясо, как правило, говяжьи стейки. Я бы точно не отказалась, эх, почему у нас в ресторанах такой опции нет, вечно разрываешься, мясо или морепродукты взять.
Вот это рататуй! Будто прямо из мультика появился
Кто-то пробовал вот эти цветочки? Как они на вкус? Сейчас модно их добавлять везде.
«Салат „Капрезе“ в современной обработке: цилиндр из помидора, пена из моцареллы и базилик»
«Вот такая сырная тарелка была у нас на семейной встрече»
- Удочерите меня, а? Ну пожалуйста. © Bruichlassie / Reddit
«Хеллоуин — мой любимый праздник. Я обожаю готовить что-то тематическое. Это у нас банановый десерт»
«Приготовил скумбрию с лучком»
- Офигеть, это выглядит как картина. Я бы пожалела это есть. © Miss_kitty93 / Reddit
«Тайская панна-котта со взбитыми кокосовыми сливками и кардамоном. Что думаете, как можно улучшить этот десерт?»
- Единственное изменение, что я могу предложить, это изменить место обслуживания. На мой домашний адрес. © whatsbeef667 / Reddit
«На день рождения ребенка я сделала такой тортик»
«Грибы из шоколадного мусса, почва из какао, съедобные даже камни и мох»
Забавное.. На один из др дитю заказали торт с декором, где был такой мох. Так мох дети в первую очередь обгрызли))
«Яблочный пирог с мятным сорбетом»
«Это фото не подвергалось обработке! Просто это осьминог, маринованный с краснокочанной капустой»
Ага, были фото, как люди с этой капустой что-то готовил - выглядит ой :_
- Я решил, что это 3D печать, пока не всмотрелся. © Sengfroid / Reddit
«Вот такое желе я съел. Кокосовые рыбки в кофейном озере»
«Чизкейк с соленым медом. Когда готовила, думала, что не получится, боялась до смерти»
Солёную карамель еда, соленый мед звучит интересно, попробовала бы
«Просто приготовил дома рамен с копченой свининой. Все, кроме лапши, делал сам, своими руками»
В каком смысле "своими руками"? Типа, свинину/лук/яйца нарезал? Или вырастил свинью, заколол, закоптил. Вырастил лук. Наловил водорослей, насушил нори. Снес яйцо. Так что ли? 🤣
«Испек пирожные в виде фундука. А внутри карамель и ореховое пралине»
Как это вкусно должно быть, представляю просто этот карамельно-ореховый вкус и нежность начинки.
А вам после таких фото не захотелось отправиться в ресторан и побаловать себя чем-то вкусненьким?
Кстати говоря, далеко не всегда получается кулинарный шедевр. Даже когда ничего не предвещало беду, а рецепт вполне проверенный, может получиться что-то не самое аппетитное:
