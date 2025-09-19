Какой милашка! Бульдогов я не люблю за отвисшие брыли и слюнявость. А хаски обожаю. Но вот такой экземпляр получился очень милым.
20 собак, которые родились с идеальной внешностью благодаря смешению кровей
Кто сказал, что идеальная собака должна быть чистокровной? Самые обаятельные создания часто рождаются на стыке пород. Где же еще найдешь такую коллекцию смешных хвостов-кренделей, ушей-локаторов и взглядов, от которых невозможно не растаять!
«Вот что получится, если скрестить сибирского хаски и английского бульдога»
«Помесь питбуля и австралийской пастушьей собаки»
- Он выглядит как мороженка с орешками. © i****cupcakes / Reddit
«Знакомьтесь, это Гус! Он — длинношерстный потомок питбуля»
«Мы уже ждем ДНК-тест. Но, судя по всему, это плод любви корги и чихуахуа»
«Если скрестить питбуля и чихуахуа, получится идеальная комнатная собачка»
Каким образом они их скрещивали? Или я что-то не знаю о питбулях?
Собачка премилая)))
«ДНК-тест показал, что моя собака — это безумная смесь разных пород!»
«Знакомьтесь, Санни. Питбультерьер, чау-чау, немецкая овчарка и бордер-колли»
«Помесь бассет-хаунда и питбуля»
«Это помски: померанский шпиц плюс хаски»
«Но я считаю, что он наполовину енот!»
«Собака моей девушки, Соня. Возможно, это помесь хаски и питбуля, но мы не знаем ее родословной»
«Моей помеси корги и джек-рассел-терьера несколько дней назад исполнилось 7 месяцев!»
- Боже мой. Никогда таких не видела! Кажется, я влюбилась. © Item-Hairy / Reddit
«Представляем вашему вниманию: корги/золотистый ретривер!»
«Наш шестимесячный лабрадудль, Джинни»
Перевод: «Меня зовут Джинни. Я умяла полкило сырого бекона и неделю страдала диареей».
«Помесь французского бульдога и чихуахуа»
«Разве она не прелесть? Она помесь хаски и немецкой овчарки»
«Эти шкодины — помесь овчарки, маламута, хаски и волка»
- Боже, какие красивые щенки! Я бы им все простила! © Teddy_Doodle / Reddit
«Это Кип, он бигль / бостон-терьер»
«Знакомьтесь, это Джаггер. По ДНК-тесту он питбуль и американский стаффорд. Но мне кажется, что результат неполный»
- В жизни не видела настолько смешной собаки! © Meems138 / Reddit
«Это Тонк. Он наполовину австралийская пастушья собака, наполовину гончая Уокера»
«Наша хорошая девочка Скади: помесь акита-ину и хаски. В сентябре ей будет 9 лет»
«Я взял ее из питомника хаски, но тут явно замешан кто-то еще!»
- Клянусь, это самая крутая собака, которую я когда-либо видел. © rejvpank / Reddit
Даже не знаю, какая из собак лучше, мне нравятся все без исключения. Я не так давно потеряла самого лучшего друга в своей жизни, девочку шпица, Ей было пятнадцать лет и она была тяжело больна... Время проведенное рядом с ней было одним из самых лучших в моей жизни. Очень люблю собак и для меня , невзирая на породу, они самые классные.
Я смотрю хаски не только быстро бегают... активные во всём)))) и могут очаровать любого ))
Я вообще за чистоту породы. Понятно, что это случайные плоды любви и собаки не виноваты, что хозяева проворонили момент.
Надо отдать должное, есть очень красивые помеси!