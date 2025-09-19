20 собак, которые родились с идеальной внешностью благодаря смешению кровей

2 часа назад

Кто сказал, что идеальная собака должна быть чистокровной? Самые обаятельные создания часто рождаются на стыке пород. Где же еще найдешь такую коллекцию смешных хвостов-кренделей, ушей-локаторов и взглядов, от которых невозможно не растаять!

«Вот что получится, если скрестить сибирского хаски и английского бульдога»

Светлана БМВ
1 час назад

Какой милашка! Бульдогов я не люблю за отвисшие брыли и слюнявость. А хаски обожаю. Но вот такой экземпляр получился очень милым.

«Помесь питбуля и австралийской пастушьей собаки»

«Знакомьтесь, это Гус! Он — длинношерстный потомок питбуля»

«Мы уже ждем ДНК-тест. Но, судя по всему, это плод любви корги и чихуахуа»

«Если скрестить питбуля и чихуахуа, получится идеальная комнатная собачка»

«ДНК-тест показал, что моя собака — это безумная смесь разных пород!»

SELENA N
29 минут назад

Кажется, там ночевал бордер-колли. Точно, там так и написано !

«Знакомьтесь, Санни. Питбультерьер, чау-чау, немецкая овчарка и бордер-колли»

«Помесь бассет-хаунда и питбуля»

«Это помски: померанский шпиц плюс хаски»

«Но я считаю, что он наполовину енот

«Собака моей девушки, Соня. Возможно, это помесь хаски и питбуля, но мы не знаем ее родословной»

«Моей помеси корги и джек-рассел-терьера несколько дней назад исполнилось 7 месяцев!»

  • Боже мой. Никогда таких не видела! Кажется, я влюбилась. © Item-Hairy / Reddit

«Представляем вашему вниманию: корги/золотистый ретривер!»

«Наш шестимесячный лабрадудль, Джинни»

Перевод: «Меня зовут Джинни. Я умяла полкило сырого бекона и неделю страдала диареей».

«Помесь французского бульдога и чихуахуа»

«Разве она не прелесть? Она помесь хаски и немецкой овчарки»

«Эти шкодины — помесь овчарки, маламута, хаски и волка»

«Это Кип, он бигль / бостон-терьер»

«Знакомьтесь, это Джаггер. По ДНК-тесту он питбуль и американский стаффорд. Но мне кажется, что результат неполный»

«Это Тонк. Он наполовину австралийская пастушья собака, наполовину гончая Уокера»

«Наша хорошая девочка Скади: помесь акита-ину и хаски. В сентябре ей будет 9 лет»

«Я взял ее из питомника хаски, но тут явно замешан кто-то еще!»

  • Клянусь, это самая крутая собака, которую я когда-либо видел. © rejvpank / Reddit
Ирина Ланг
1 день назад

Даже не знаю, какая из собак лучше, мне нравятся все без исключения. Я не так давно потеряла самого лучшего друга в своей жизни, девочку шпица, Ей было пятнадцать лет и она была тяжело больна... Время проведенное рядом с ней было одним из самых лучших в моей жизни. Очень люблю собак и для меня , невзирая на породу, они самые классные.

Катерина Лисичкина
1 час назад

Я вообще за чистоту породы. Понятно, что это случайные плоды любви и собаки не виноваты, что хозяева проворонили момент.
Надо отдать должное, есть очень красивые помеси!

