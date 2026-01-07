В моем детстве у нас был кот, бобтейл, на самовыгуле. Однажды летом кто-то в подъезд кошечку, видно просто шли и оставили. Лето она жила в подъезде, её все подкармливали. Была она трехцветная, черепахового окраса, и потому её все соседи звали Черепахой. А потом мы заметили, что у неё живот круглеет и растёт всё. Ну, дело ясное — беременная. А гуляющих котов в нашем райончике не было видно, кроме нашего. И тогда моя мама, полагая, что отец будущих котят — наш кот, стала её потихоньку запускать к нам в квартиру (мы на первом этаже жили), чтобы она привыкала, а соседи потом не укоряли, что она бездомышей плодит. В сентябре она родила и окончательно осталась у нас дома. Назвали Муркой, потому что кот был Мурзиком. Всегда говорили, что это "Мурзик привёл жену". И да, дети от него были, такие же как он, с хвостами-помпонами)))
15 случаев, когда люди никого не ждали, а к ним пришло пушистое счастье
Животные
2 часа назад
Даже если вы заядлый скептик, иногда все равно хочется верить в чудеса. Да они и происходят время от времени. По крайней мере именно так думают животные, когда внезапно находят себе хозяина и начинают жить свою лучшую жизнь.
- Случай был в детстве. Вечером семьей сидим, занимаемся своими делами. И вдруг слышим, как мяукает кошка. Не наша! Наша вообще спала. Ходили по квартире, искали источник звука... Оказалось, что к нам в вентиляционное отверстие в ванне каким-то образом попал кот! Кот, блин! Папе пришлось выдалбливать решетку (дом старый), кота торжественно вынули оттуда, приманив кусочком колбасы. Чей это был кот, как он туда попал, до сих пор не знаем... © Подслушано / Ideer
- Жили семьей в частном доме. Один год как-то была очень морозная зима, ночью до −40 доходило. Прибилась к нашему поселку стая собак бродячих: пять псов и два щенка. Отовсюду их прогоняли, а нам их стало жалко. У нас был сарай без отопления, но утепленный. Мы там освободили место, наложили сена. Купили мешок корма, наливали им теплой воды. Собаки оказались неагрессивные, даже пугливые. Морозы у нас переждали, округлились. Мы потихоньку всех к ветеринару свозили, стерилизовали, кого надо, парочку пролечили. Некоторых пристроили к друзьям в дома, к родственникам, а двух оставили у себя. Живут у нас уже 6 лет, гуляют во дворе. И у знакомых тоже живут счастливо вполне, дома сторожат. © Подслушано / Ideer
- Вечером сидели с мужем в гостиной (1 этаж), и в какой-то момент на балконе появился котенок. Он уперся носом в стекло, как в ужастиках, и начал мяукать. Я вынесла ему еду на балкон и закрыла штору: все же у нас дома и так кот и кошка, третьего нам брать некуда. Через 15 минут кот ломился уже в боковое окно гостиной. Мы перешли на кухню, и через 10 минут он нашел нас и там, запрыгнул на сетку и начал кричать в приоткрытую форточку. Мы собирались спать, муж ушел в ванную, я была в спальне... И вдруг — шлеп по подоконнику и знакомое «мяу». Я пошла к мужу сказать, что кот обошел дом вокруг и нашел нас даже в спальне. Мы решили, что все же запустим его к себе. Вернулась в комнату, а он уже там сидит и вылизывается. Котя отогнул сетку на окне и влез через форточку в квартиру... Назвали его Мицу. © KisiiP**** / Pikabu
«Умный, красивый, ласковый Мицу»
- Поехали на шашлыки. В лесу к нам какой-то котенок прибился: маленький, а совсем одинокий. Девушка на меня своими щенячьими глазками смотрит и молчит. Но я знаю, что сказать хочет. Она уже давно кота хотела, а я ни в какую. А тут — ну настоящая судьба! Один в лесу, маленький, беспомощный. Да, котов я не люблю, но этого бросить не смог. Назвали Стивом в честь Джобса — такое было мое условие, чтобы кот остался. © Не все поймут / VK
- Переехали в другой город. Снимаем с мужем дом, и нам подкинули кота. Как-то утром надеваю домашнюю футболку и понимаю, что нет куска подмышкой и части рукава. Ну, я не то чтобы опечалилась, просто удивилась. Спросила мужа, не трогал ли. Не могла понять, что происходит. Мистика какая-то. Через пару дней со второй подмышкой то же самое произошло. Спалила кота, это он мою футболку ел. © Подслушано / Ideer
- Был трудный период в жизни. Бросил парень, на работе были проблемы. День рождения из-за этого не хотелось отмечать. Возвращаюсь из магазина, а у моей квартиры коробка с черным котенком и записка: «Черная полоса скоро пройдет». Растерялась, но кота забрала. А позже соседка проболталась, что видела блондина с коробкой у нас на этаже. Оказалось, что этот подарок мне сделал друг моего бывшего парня. Знал, что я мечтаю о питомце, но просто прийти и вручить постеснялся. Благодарна ему, ведь котенок спас меня от одиночества.
«Мы переезжали в новый дом, а там нас встретила кошка. Не наша! Соседи тоже не знают, чья она. Кажется, мы хотим ее забрать»
- Решили мы с подругой погулять по городу. Идем возле местного рынка. И вот проходим мимо одной женщины, которая усадила на коробку несколько котят-угольков. Черные-черные, мелкие еще совсем, глазки — бусинки. Хорошенькие такие. Я на коробку лишь беглый взгляд бросила, и подумала про себя, что слишком уж рано их от мамки оторвали: малышам на вид не больше месяца. Глянула, да и пошли мы дальше. И тут слышу: «Девушки! Девушки! Ловите котенка!» Поворачиваемся, а там один из этих котеек весьма упорно бежит в нашу сторону и орет со всей возможностью своих детских легких. Подхватываю я его и уже собираюсь отдать этой женщине. А котенок вдруг прижался ко мне и замурчал. И как-то отдавать его совсем расхотелось. © kotbegemot*** / Pikabu
- Всю жизнь я мечтал о собаке, но мои родители кошатники. Вырос, съехал и завел себе свою мечту — хаски. Не покупал его за деньги, а просто нашел по объявлению. Пес оказался своенравным и не очень воспитанным, но кинолог помог это исправить. Еще у собаки были проблемы со здоровьем, но мы все вылечили. И теперь у меня самый преданный, самый жизнерадостный пес на свете. И я его очень люблю. К сожалению, иногда мне нужно уезжать из города в командировки, и тогда пес гостит у моих родителей. И знаете, он даже подружился с тремя котами мамы. И всегда весело проводит с ними время и даже не хочет уходить. Очень люблю своего пушистого и не понимаю, как я раньше мог жить без него. © Не все поймут / VK
- Я всегда была собачницей. Одно время помогала волонтерам с фотографиями животных: делала котам-собакам красивые снимки, чтобы будущие хозяева сразу влюблялись. И вот приезжаю фоткать котенка с одним глазом. Девочка плачет, что никто этого кота никогда не возьмет. Я отфоткала, приехала домой, сбросила снимки, которые вышли отменно: кошечка очень старалась! А утром купила переноску и поехала за этим чудом. Мой пес был в шоке от нового квартиранта.
«Мой кот привел домой какого-то бродягу... Теперь они лучшие друзья»
- Мама живет в своем доме. Занималась какими-то делами во дворе, форточку открыла, чтобы дом проветрить. Заходит в дом, а там кот возле печки растянулся: красивый такой, но совсем незнакомый. Мама в сердцах ему и говорит: «А ну кыш, нахлебник, без арендной платы я тебя не пущу к себе!» Кот вроде как обиделся, ушел, но на следующий день вернулся с мышкой. И так целую неделю маме мышек таскал, пока та совсем не растаяла и не разрешила коту жить бесплатно. Он теперь у нее любимый Пушочек. Раз в месяц все равно стабильно мышку приносит, на всякий случай. © Не все поймут / VK
- Друг забрал себе породистую собаку, от которой отказались хозяева. Решил, что он будет всех нас знакомить с ней по очереди, чтобы собака привыкла к нам и потом спокойно пускала в дом. Я все никак не могла доехать до друга, поэтому наше знакомство с Аки было последним. Захожу в квартиру, а собака так обрадовалась мне, что просто снесла с ног и начала облизывать. Была в шоке, друг тоже, ведь она обычно долго обнюхивала чужаков, могла даже погавкать, а тут такая позитивная реакция сразу же. Весь вечер вокруг меня прыгала. Было приятно с ней тискаться, но вначале немного перепугалась, когда эта дылда налетела.
- Моя мама всегда мечтала о королевском спаниеле. Когда мне было девять, в соседнем приюте для животных взяли одного, и мы пошли посмотреть. Но едва мы зашли, нас встретила клетка с котятами. На самом верху, зацепившись передними лапами за прутья, висел трехмесячный котенок и мяукал как сумасшедший, требуя внимания. Мы сразу же влюбились. Даже не пошли смотреть на собаку. Забрали кошку домой и назвали СиСи. Спустя 13 лет она всё ещё остаётся лучшим питомцем в моей жизни. © pokemonandpolitics / Reddit
«Я купила дом, а этот парень караулил меня три дня и сразу же вбежал внутрь. Видимо, он жил у бабули, которая раньше владела домом. Получается, у меня теперь есть кот?»
- Мой папа нашел двоих котят. Мы забрали их домой. С тех пор у нас в трехкомнатной квартире 3 кошки и собака. Одну из кошечек назвали Рика, от слова «истерика», ведь когда она была маленькая, много пищала. Теперь, когда кто-то в семье ссорится и кричит, она начинает громко и жалобно мяукать, легонько кусать за ноги или руки и прыгать на того, кто кричит. Так, благодаря нашей ИстеРике, мы живем спокойнее. © Подслушано / Ideer
- По какой-то причине у нас была открыта дверь квартиры и к нам зашла маленькая кошечка. Поела из миски нашей кошки. Так у нас и осталась. Мы спрашивали у соседей, но ни у кого из них не сбегал питомец. Живет с нами уже 9 лет. © Алена Дубровина / Не все поймут / VK
- Кажется, у нас завелся кот. Сам пришел. Орал под машиной: не знала, что и думать. Нашли в поддоне, занесли домой, дети счастливы. Я кошек не люблю, но тут не выгонишь уже. Назвали Мура. Спросили у ИИ, тот по трем фото уверяет, что это мальчик. Иногда желания исполняются. Просто они сами нас находят. © lapardinalfia
«Ребята, вот такими я сегодня их нашла. И как тут не плакать?»
А какая история у вашего питомца? Вы его искали по всему свету, или он нашел вас и решил спать на вашем диване? Рассказывайте свои истории, а еще заходите почитать другие наши статьи:
