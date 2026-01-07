15 случаев, когда люди никого не ждали, а к ним пришло пушистое счастье

В моем детстве у нас был кот, бобтейл, на самовыгуле. Однажды летом кто-то в подъезд кошечку, видно просто шли и оставили. Лето она жила в подъезде, её все подкармливали. Была она трехцветная, черепахового окраса, и потому её все соседи звали Черепахой. А потом мы заметили, что у неё живот круглеет и растёт всё. Ну, дело ясное — беременная. А гуляющих котов в нашем райончике не было видно, кроме нашего. И тогда моя мама, полагая, что отец будущих котят — наш кот, стала её потихоньку запускать к нам в квартиру (мы на первом этаже жили), чтобы она привыкала, а соседи потом не укоряли, что она бездомышей плодит. В сентябре она родила и окончательно осталась у нас дома. Назвали Муркой, потому что кот был Мурзиком. Всегда говорили, что это "Мурзик привёл жену". И да, дети от него были, такие же как он, с хвостами-помпонами)))