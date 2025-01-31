Мы выведали, как выглядят дети и внуки 16 актеров из старого доброго кино

Кино
1 день назад

Мы уверены, что всегда будем восторгаться артистами кино, которые скрасили наши детство и юность. И всегда будем предлагать молодым знаменитостям на них равняться. А ведь у наших кумиров есть дети и внуки. Мы решили выяснить, как они выглядят.

Александр Домогаров и его сын Александр Домогаров - младший

© Гардемарины 3 / Мосфильм, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Валерий Золотухин и его внучка Мария Золотухина

Юрий Никулин и его внук Юрий Никулин — младший

30+ фактов об одном из самых добрых актеров, Юрии Никулине, вы найдете в этой статье.

Евгений Моргунов и его внучка Евгения Моргунова

Владимир Толоконников и его сын Родион Толоконников

Владимир Басов и его сын Александр Басов

Николай Лавров и его сын Федор Лавров

Алексей Жарков и его дочь Анастасия Жаркова

Александр Абдулова и его дочь Евгения Абдулова

Фрунзик Мкртчян и его внучка Ирэн Тертерян

Виктор Авилов и его дочь Ольга Авилова

Евгений Евстигнеев и его внучка Софья Евстигнеева

А здесь можно узнать историю жизни Евгения Евстигнеева — бывшего слесаря из провинции, который покорил зрителей.

Василий Ливанов и его сын Борис Ливанов

Анатолий Папанов и его дочь Елена Папанова

Александр Михайлов и его дочь Мирослава Михайлова

Юрий Яковлев, его дочь Алена Яковлева и внучка Мария Козакова

Как талантливейший Юрий Яковлев импровизировал на съемочной площадке, можно узнать из этого материала.

Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, EAST NEWS, Шаманка / ООО «Кинокомпания Баланс Белого»

Комментарии

Уведомления
Svetlana
17 часов назад

Симпатичные дети, но до родителей им далеко.
Удивительно, что тут нет Янковских.

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