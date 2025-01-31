Мы выведали, как выглядят дети и внуки 16 актеров из старого доброго кино

Мы уверены, что всегда будем восторгаться артистами кино, которые скрасили наши детство и юность. И всегда будем предлагать молодым знаменитостям на них равняться. А ведь у наших кумиров есть дети и внуки. Мы решили выяснить, как они выглядят.