Мы выведали, как выглядят дети и внуки 16 актеров из старого доброго кино
Кино
1 день назад
Мы уверены, что всегда будем восторгаться артистами кино, которые скрасили наши детство и юность. И всегда будем предлагать молодым знаменитостям на них равняться. А ведь у наших кумиров есть дети и внуки. Мы решили выяснить, как они выглядят.
Александр Домогаров и его сын Александр Домогаров - младший
Валерий Золотухин и его внучка Мария Золотухина
Юрий Никулин и его внук Юрий Никулин — младший
30+ фактов об одном из самых добрых актеров, Юрии Никулине, вы найдете в этой статье.
Евгений Моргунов и его внучка Евгения Моргунова
Владимир Толоконников и его сын Родион Толоконников
Владимир Басов и его сын Александр Басов
Николай Лавров и его сын Федор Лавров
Алексей Жарков и его дочь Анастасия Жаркова
Александр Абдулова и его дочь Евгения Абдулова
Фрунзик Мкртчян и его внучка Ирэн Тертерян
Виктор Авилов и его дочь Ольга Авилова
Евгений Евстигнеев и его внучка Софья Евстигнеева
А здесь можно узнать историю жизни Евгения Евстигнеева — бывшего слесаря из провинции, который покорил зрителей.
Василий Ливанов и его сын Борис Ливанов
Анатолий Папанов и его дочь Елена Папанова
Александр Михайлов и его дочь Мирослава Михайлова
Юрий Яковлев, его дочь Алена Яковлева и внучка Мария Козакова
Как талантливейший Юрий Яковлев импровизировал на съемочной площадке, можно узнать из этого материала.
Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, EAST NEWS, Шаманка / ООО «Кинокомпания Баланс Белого»
Комментарии
Уведомления
Симпатичные дети, но до родителей им далеко.
Удивительно, что тут нет Янковских.
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