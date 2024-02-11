10 актерских импровизаций, без которых наши любимые фильмы лишились бы своего шарма

Многие режиссеры были не против импровизаций актеров на съемочной площадке. Некоторые фильмы даже пришлось расширить из-за многочисленных актерских экспромтов, которые просто-напросто было жалко вырезать. Некоторые из них придали картинам особое очарование и стали одними из самых запоминающихся эпизодов.

1. Джентльмены удачи (1971)

Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых ярких в «Джентльменах удачи». Предполагалось, что актеры просто позанимаются физкультурой на воздухе. Но Савелий Крамаров решил разыграть Раднэра Муратова и внезапно для всех стал натирать его снегом. Тот заорал, а инициативу неожиданно подхватил Вицин и уже он в свою очередь стал натирать Крамарова. В итоге вся сцена и осталась в фильме

2. Любовь и голуби (1985)

Не ограничивал свободу действий актеров и Владимир Меньшов во время съемок фильма «Любовь и голуби». Большинство спонтанных сцен были сыграны Натальей Теняковой (баба Шура) и Сергеем Юрским (дядя Митя). Да и почтив все их диалоги были импровизацией. Чего стоят только фразы дяди Мити: «Инфаркт микарда! Вот такой рубец!» и «Извините, что помешал вам деньги прятать».

3. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — настоящий кладезь крылатых выражений. Наверняка все помнят сцену, в которой Трус (Георгий Вицин), делая глоток свежего напитка, произносит: «Жить, как говорится, хорошо!» Но никто не ожидал, что Балбес (Юрий Никулин) подхватит реплику коллеги и продолжит: «А хорошо жить — еще лучше!»

4. Бриллиантовая рука (1969)

Андрея Миронова называли гением экспромтов. В «Бриллиантовой руке» он также немало импровизировал. Ему принадлежит бессмертная фраза: «Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет!» А в одном из дублей актер так изящно откинул челку со лба, что этот его жест в фильме стал фирменным.

5. Мимино (1978)

В число ярчайших эпизодов фильма «Мимино» входит сцена, где герой Фрунзика Мкртчяна дает показания в зале суда. Так вот, практически все реплики актер придумывал на ходу. Ему же принадлежат следующие искрометные фразы: «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь», «Я так хохотался!», «Ты и она — не две пары в сапоге».

6. Место встречи изменить нельзя (1979)

У Ивана Бортника, который блистательно сыграл роль бандита по прозвищу Промокашка, было не так много экранного времени в фильме, однако и ему удалось внести свою «импровизационную» лепту. Практически все фразы, которые он произносит там, — результат находчивости актера. Он отклонился от сценария и в момент «задержания» его милицией — тогда Бортник внезапно загорланил блатную песню.

Отличилась и Лариса Удовиченко в сцене допроса. Актриса на самом деле не знала, как пишется слово «облигация», и случайно сказала об этом вслух. Владимир Высоцкий подыграл, в результате чего получился запоминающийся эпизод.

7. Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Совершенно случайно в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появилась сцена, в которой Юрий Яковлев довольно-таки эмоционально внимает песне Владимира Высоцкого, доносившейся из магнитофона. Актер отдыхал в перерывах между съемками и слушал Высоцкого в костюме царя. Леониду Гайдаю так понравилось его выражение лица, что он решил заснять этот момент и в дальнейшем расширить тот эпизод. А во время съемок пира в царских палатах Яковлев неожиданно встал и закричал: «Танцуют все!» Этот смешной момент, над которым обхохотались все присутствующие, решили оставить.

8. Берегись автомобиля (1966)

Довольно запоминающейся получилась финальная сцена в ленте «Берегись автомобиля». На самом деле Иннокентий Смоктуновский просто-напросто не расслышал команду режиссера Эльдара Рязанова, однако не растерялся и продолжил игру. В результате чего появился эпизод, в котором Юрий Деточкин снимает шляпу и, улыбаясь, пронзительно смотрит через лобовое стекло троллейбуса на свою невесту Любу.

9. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву. Так, сидя за столом у Нади, он неожиданно произнес: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба». Блюдо и в самом деле было не очень хорошего качества, поэтому актер ничуть не покривил душой. А когда, стоя в душе, Яковлев сказал: «Тепленькая пошла!», он действительно был удивлен наличием горячей воды в павильоне киностудии, где снималась данная сцена.

10. Самая обаятельная и привлекательная (1985)

Режиссер Геральд Бежанов не любил актерской самодеятельности. Он был недоволен тем, что Татьяна Васильева иногда приходила на съемочную площадку с невыученным текстом. А однажды Татьяна Васильева и вовсе заявилась на съемки с другим цветом волос. Режиссер рассказывал: «Снимаем сцену, когда Надя и Сусанна приходят на работу к Наде. Сусанна была блондинкой. Приходит Васильева на следующий день работать над этой же сценой, я смотрю, а она... красная. Перекрасила волосы в ярко-рыжий цвет! Я в шоке: „Таня, ты с ума сошла? Мы же сцену не закончили!“». В результате этого экспромта от Васильевой режиссер слег в больницу на месяц с микроинфарктом, а актриса доигрывала свои сцены в головных уборах.

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