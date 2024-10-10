История Евгения Евстигнеева — бывшего слесаря из провинции, которого обожали и женщины, и зрители

Актер Евгений Евстигнеев был из тех артистов, которых критики называют королями эпизода. Он мог появиться в кадре ненадолго, но запомниться зрителям даже больше, чем главные герои. 9 октября 2024 года Евгению Александровичу исполнилось бы 98 лет, и в честь этого события мы решили рассказать его историю.