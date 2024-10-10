История Евгения Евстигнеева — бывшего слесаря из провинции, которого обожали и женщины, и зрители
Актер Евгений Евстигнеев был из тех артистов, которых критики называют королями эпизода. Он мог появиться в кадре ненадолго, но запомниться зрителям даже больше, чем главные герои. 9 октября 2024 года Евгению Александровичу исполнилось бы 98 лет, и в честь этого события мы решили рассказать его историю.
Начало пути: детство и юность Евгения Евстигнеева
Евгений Евстигнеев в фильме «Никогда» (36 лет).
- Родился Евгений Евстигнеев 9 октября 1926 года в семье металлурга и фрезеровщицы. Папа будущего актера был на 20 лет старше мамы. К сожалению, его не стало, когда Жене было всего 6 лет. Маме же пришлось работать за двоих, чтобы обеспечивать семью. Чуть позже она снова вышла замуж.
- Несмотря на то, что семья была далека от мира искусства, сам Женя тянулся к творчеству. В частности, к музыке. Он самостоятельно освоил несколько инструментов, включая гитару, рояль и ударные.
- Когда Евстигнеев окончил 7 классов школы, он начал работать слесарем, совмещая трудовую деятельность с обучением в техникуме. Позднее он устроился на завод «Красная Этна», где принимал активное участие в художественной самодеятельности и, как следствие, начал задумываться о поступлении в театральную студию при местном театре.
- Однако маме Жени эта затея не понравилась. Она обратилась в отдел кадров завода и попросила сотрудников ни в коем случае не отдавать сыну его документы. И Евгений решил махнуть рукой на свои мечты о театре: все-таки семья нуждалась в деньгах. Он остался работать на заводе, а в свободное время играл на барабанах в оркестре Дома Культуры.
Первые шаги в искусстве: обучение и театр
Евгений Евстигнеев в фильме «Поединок» (31 год).
- Именно на сцене Дома Культуры одаренного молодого человека увидел Виталий Лебский — директор Горьковского театрального училища. С этого момента и началась история успеха Евстигнеева. Лебский пригласил молодого человека на прослушивание, где от того потребовалось лишь рассказать стихотворение. Сдавать экзамены ему не пришлось — и так взяли. Дело было в 1946 году.
- Казалось бы, уж теперь карьера Евстигнеева должна пойти как по маслу. Но не тут-то было. После окончания театрального училища молодого артиста не брали ни в один из театров родного города. Причина отказов — выглядит слишком взрослым. И тогда Евгений отправился во Владимир, где устроился в театр имени Луначарского.
- Евстигнеев сразу же влюбил в себя публику — люди были в восторге от его умения внести долю комизма даже в самую серьезную роль. И тогда артист понял, что ему не слабо и столицу покорить. Однако вот незадача: начальство отказывалось его отпускать. И Евгений решил соврать: сказал руководству, что едет проведать маму, а сам отправился поступать в Школу-студию МХАТ.
- На прослушивании молодой актер настолько впечатлил приемную комиссию, что его зачислили сразу на 3-й курс. Однокурсниками Евстигнеева стали другие легенды старого кино, например, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Галина Волчек.
- В 1955 году студенты Школы-студии МХАТ, включая Евстигнеева, основали «Студию молодых актеров», которая позднее стала новым театром «Современник».
Первый брак и предательство
Евгений Евстигнеев и Галина Волчек в фильме «Берегись автомобиля».
- Поначалу умница и красавица Галина Волчек не обращала внимания на бедного сокурсника из провинции, который, к тому же, еще и лысеть начал. А также удивлял деревенским говором, например, суп со сметаной называл «беленым супом», а туалетное мыло — «духовым». Но стоило девушке увидеть Евстигнеева в студенческой постановке, оценить его задор и талант, как она поняла: влюбилась.
- Когда Волчек представила Евстигнеева подругам, те крутили пальцем у виска. Мол, ну и деревня. Женщине стало обидно за любимого, потому она взяла и потратила свой первый актерский гонорар на обновки для него. Она купила ему костюм, ботинки и шляпу.
- Однако даже новые вещи не спасли Евгения от неприязни родителей Волчек — им категорически не понравился выбор дочери. Но Галина и слушать никого не хотела. Она поставила родителей перед фактом: «Выхожу замуж!» Свадьбу сыграли в коммуналке. В 1961 году у супругов родился сын Денис.
- Совместная работа в театре «Современник» сплотила мужа и жену, но вот гастроли стали испытанием верности Евстигнеева. В какой-то момент Галина заподозрила, что муж полюбил другую. Спросила прямо — он отпираться не стал. Женщина помогла Евгению собрать вещи и подала на развод.
Кинодебют и прорыв
Евгений Евстигнеев в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (38 лет).
- Добившись успеха на театральных подмостках, артист дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме "Поединок" 1957 года. И уже в начале 1960-х Евстигнеев исполнил одну из самых знаковых своих ролей — начальника пионерского лагеря Дынина в ленте "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
- Примечательно, что этот фильм Элем Климов задумывал как короткометражку — это была его дипломная работа. Однако руководству так понравился отснятый материал, что Климову было поручено подготовить полный метр. После выхода этой картины Евстигнеев стал знаменитым актером кино, а реплики его героя растащили на цитаты.
- В 1965 году артист сыграл главную роль в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". Кино было удостоено главной премии кинофестиваля в Триесте (Италия), а игра Евстигнеева — щедрой похвалы критиков.
- Во второй половине 1960-х вышли ленты "Берегись автомобиля", "Золотой теленок" и "Загзаг удачи". К слову, во время съемок последней Евстигнеев, Талызина и Бурков стали неразлучными друзьями и то и дело устраивали застолья, а Рязанов потом был недоволен их состоянием на площадке.
Юмор и находчивость легендарного актера
Евгений Евстигнеев в филье «Дача» (47 лет).
- Однажды Евстигнеев стал жертвой розыгрыша Табакова. Во время спектакля их герои должны были пожать друг другу руки, но перед этим Табаков смазал ладонь вазелином. Евстигнеев не растерялся и нанес «ответный удар» с помощью импровизации: как бы в порыве чувств потрепал Табакова испачканной ладонью по щеке.
- А когда во время другого спектакля Олег Ефремов в роли царя случайно оговорился, вместо фразы «Я в ответе за все и за всех!» выдав «Я в ответе за все и за... свет!», Евстигнеев подколол коллегу репликой: «Тогда Вы в ответе и за газ, и за воду, Ваше Величество!»
- Евгений Александрович порой и сам попадал в неловкие ситуации на сцене театра, например, когда забывал текст. Но с блеском из них выходил. Так, в один из таких моментов он после секундного замешательства вдруг обратился к партнерам: «Ну, и что же молчите?» Артисты не могли сдержать смех, потому поочередно убегали за кулисы. Когда на сцене никого не осталось, кроме Евстигнеева, он изрек: «Ну что ж, раз все ушли, то и я пойду».
Второй брак и зависть жены
Лилия Журкина в фильме «Нейлон 100%».
- Женщиной, которая встала между Евстигнеевым и Волчек, была начинающая актриса Лилия Журкина. Впервые она увидела Евгения во время работы над спектаклем "Голый король" в театре "Современник", и, по ее собственным словам, сочла мужчину безумно непривлекательным.
- Тем не менеее Евгений настойчиво ухаживал за актрисой, что не особо-то ей и нравилось. Но когда труппа гастролировала в Саратове, Журкина в один прекрасный день позволила Евстигнееву составить себе компанию на пляже. Об этом свидании и узнала Волчек, после чего указала мужу на дверь. Он же решил просить руки Журкиной.
- В 1966 году они поженились, в 1968 году стали родителями дочери Марии. Если в первом своем браке Евстигнеев позволял жене ухаживать за собой, покупать себе одежду и учить манерам, то во втором он сам всячески опекал супругу — он даже запрещал ей стирать белье.
- Однако хоть Лилия и была окружена любовью и заботой, она чувствовала себя несчастной. По той причине, что на фоне растущей популярности Евстигнеева ее собственная карьера пошла на спад. А муж наотрез отказывался хлопотать за нее перед театральными режиссерами — считал это неприличным. Хотя несколько ролей у кинорежиссеров все же для жены вытребовал.
Знаковые роли Евгения Евстигнеева
Евгений Евстигнеев в фильме «Собачье сердце» (62 года).
- В 1971 году Евстигнеев сыграл одну из главных ролей в легендарном фильме «Старики-разбойники». На съемках проекта произошел забавный эпизод. Вся группа знала, что Евгений Александрович не очень-то внимательно читает сценарии, а потом вовсю импровизирует. И Юрий Никулин решил беспечного коллегу разыграть. Он подошел к нему и сказал: «Готов к завтрашнему дню? Как, ты забыл сценарий? Мы же с парашютами прыгаем!» Евстигнеев побежал к Рязанову просить дублера для опасной сцены, а тот долго не мог понять, о каких парашютах актер толкует.
- В 1973 году вышел сериал «Семнадцать мгновений весны», в котором артист сыграл профессора Плейшнера. И едва ли зрители забудут походку героя. Коллеги Евстигнеева потом объяснили, что он вживался в образ персонажа «через ноги». Артист считал, что походка играет большое значение.
- А вот свою, пожалуй, самую известную роль Евгений Александрович не шибко-то и хотел играть. Речь о профессоре Преображенском в картине «Собачье сердце» 1988 года. Евстигнеев в то время переживал тяжелый период — актера отправили из театра на пенсию, и он чуть не опустил руки. Но в итоге проект поднял дух актера, и он буквально начал жить своей ролью. И его усилия не остались незамеченными — за свою работу Евстигнеев получил почетную премию.
Третий брак. Он же — последний
Ирина Цывина в сериале «Кадетство».
- К моменту съемок в «Собачьем сердце» Евстигнеев успел жениться в третий раз. Его вторая жена Лилия из-за душевных страданий оказалась во власти вредных привычек, что предположительно ее и погубило. В 1986 году Евгений Александрович стал вдовцом, после кончины жены он перенес инфаркт. В этом же году он женился на актрисе Ирине Цывиной.
- Ирине было всего 23 года, а Евгению — все 60 лет. Конечно, тот факт, что молоденькая актриса вышла замуж за собственного преподавателя, стал поводом для многочисленных сплетен, но влюбленных это не смущало.
- Брак продлился 6 лет. В 1992 году Евстигнееву должны были сделать операцию на сердце, однако артисту стало дурно уже после консультации врача. Через несколько часов легенды кино, к сожалению, не стало.
- Ирина Цывина после кончины Евгения Александровича снова вышла замуж и родила сына. Назвала она его Женей.
Евгений Евстигнеев в фильме «Лавка „Рубинчик и...“» (65 лет).
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