15 человек, которые лично убедились, что жизнь порой умеет хорошенько озадачить

Истории
4 часа назад

В современном мире мы настолько привыкли к ритму жизни, что, кажется, ничто уже не способно выбить нас из колеи. Но именно в такие моменты судьба появляется с хитрой улыбкой и преподносит свои сюрпризы. И порой некоторые из них способны ошарашить.

  • Как-то купила парню парфюм. О, это был Hugo Boss, который рекламировал Джаред Лето. Я уже работала, но зарплата не была шибко большой. Так вот, отмечали Новый год с компанией. Дарю ему подарок. Он его открывает, смотрит и кричит всем: «Кому парфюм надо? Отдам!» © Iriska08 / Pikabu
  • Как-то раз поехали с подругой забирать котят, которых она нашла в интернете по объявлению. Приехали, постучали в дверь. Нам открыли, вручили котят. Собрались было уезжать, как раздался звонок. Отвечаю, а там голос: «А вы вообще приедете забирать котят?» Оказалось, что мы ошиблись и пришли не в тот дом, но они тоже отдавали котят. © Hahahahahelpmehahaha / Reddit
  • Мне под 40, хорошо зарабатываю по меркам своего города, но отношения с противоположным полом не складываются никак. Как-то раз даже был такой случай: позвал девушку на свидание, договорись. Так она пришла вместе со своим парнем. Так и гуляли. © Unknown author / Pikabu
  • Пришла на собеседование. Директор осмотрел меня, взглянул в резюме и спросил: «Что думаете про отношения на работе?» Я сказала, что против, но если кто-то другой, то меня это не касается. И тут он как выдал: «Тогда знакомьтесь, это моя жена. Она будет вашим непосредственным начальником. Вы приняты». Из соседнего кабинета вышла девушка, поздоровалась и сказала, что с удовольствием все покажет и расскажет. Оказалось, что они очень переживали, что сотрудники будут как-то не так на них смотреть. Весьма странно, но посмотрим, как дальше пойдет. Я согласилась.
  • В магазине долго выбирала крем для лица. Смотрела на те, что подороже, но в последний момент решила сэкономить и купила дешевый. Подумала, что они же все равно одинаковые. Вечером решила испробовать. Нанесла и спустя 10 минут почувствовала адское жжение. Посмотрела в зеркало, а кожа вся покраснела и покрылась пятнами. В панике я начала смывать, но раздражение стало только хуже. Оказалось, у меня аллергия на один из компонентов. Доэкономилась! © Карамель / VK
Рио
3 часа назад

Кто ж сразу мажет на лицо незнакомые крема?! Нет чтобы сначала протестировать, на запястье хотя бы.

-
-
Ответить
  • В старшей школе была влюблена в парня, который играл на гитаре. Попросила его научить и меня. Как-то пошла к нему домой на урок. Мы немного пофлиртовали, и казалось, что наконец-то все начало складываться. Я была так взволнована! Но когда отец приехал забрать меня с урока, мой возлюбленный выбежал на улицу, протянул мне пакет из супермаркета и убежал обратно в дом. В сумке были трусы моей мамы, такие, в бабушкином стиле. Видимо, они упали в футляр для гитары у нас дома, а потом вывалились, когда я доставала инструмент, у него в комнате. Конечно, он подумал, что они мои, и что я сделала так нарочно. Ситуацию было уже никак не исправить. © roseangel663 / Reddit
  • Возвращалась домой поздно вечером с работы, дико уставшая. Вышла из автобуса, заранее приготовила в одной руке ключи от квартиры, в другой — фантики, которые выгребла из сумки, чтобы выбросить в мусорный бак около подъезда. Подхожу я к мусорке, звонит телефон, и я, чтобы поскорее освободить руку, выкидываю мусор. Только перепутала, и мои ключи провалились, судя по всему, аж до самого дна. А мусора там было до самого верха...© Подслушано / Ideer
  • Пошла на днях в магазин за новой помадой, чтобы поднять себе настроение. Выбираю, пробую тестеры, и тут ко мне подходит продавец-консультант. Говорит: «Вы знаете, этот оттенок идеально скрывает возрастные изменения на губах». Я аж поперхнулась, смотрю на него и думаю: «Ты вообще адекватный?!» Но он продолжает, мол, у меня мама тоже такую купила и теперь выглядит моложе. Вышла из магазина и разрыдалась, мне всего 33. © Карамель / VK
  • На музыкальном фестивале надумал подкатить к девушке, которая мне понравилась. Решил, что хорошая идея — привлечь ее внимание, размахивая бутылочкой с водой. Не заметил, что бутылка открытая, и облил красотку. На этом все. © AzusmattyboyTM / Reddit
  • Был заключительный день перед выпускным в 9 классе. Собрались в аудитории, все друг друга поздравляют, обнимашки и прочее. Затем встают у доски для общего фото. А с одноклассниками отношения у меня были никакие, поэтому я скромно сижу за партой, делаю вид, что играю в телефон и ничего не замечаю. Но тут как гром среди ясного неба слышу: «Артур, иди сюда скорее, не слышишь?» Стало так приятно на душе. Встаю, чуть расплываюсь в улыбке, подхожу к ребятам и встаю рядом, в этот же момент получаю в руки телефон от кого-то со словами: «Ты куда? Вон оттуда фоткай». © LuckyPros / Pikabu
  • Последние полгода мобильник стал глючить: то заряжается, то нет. Перед Новым годом стала активно жаловаться на эту проблему мужу, намекая на новый телефон. Сколько было радости, когда в новогоднюю ночь он мне вручил небольшую прямоугольную коробочку с бантиком. Однако счастье длилось недолго, это был не новый телефон, а зарядное для старого. © Подслушано / Ideer
  • Собирался в первый раз приготовить джамбалайю. Купил все: креветки, колбасу, бамию, рис, кукурузу, специи и т. д. Потратил около $35. Сказать, что у меня в итоге получилось много еды, было бы преуменьшением. Вышло две кастрюли литров по шесть. И тут мне надо было загустить блюдо крахмалом, но я никогда раньше им не пользовался. Хотя знал, что сначала нужно смешать с холодной жидкостью. Развел чайную ложку, добавил, не загустело. Добавил еще. Кажется, что ничего не изменилось. В итоге я так развел и влил всю коробку. Джамбалайя загустела на отлично — превратилась в цемент. А на кухне еще три дня пахло кукурузным крахмалом. © Merrader / Reddit
  • Я фотограф. Три недели назад снимала свадьбу. Вышло больше кадров, чем я рассчитывала, поэтому на обработку ушло много времени. Вчера закончила, написала невесте и слезно извинилась за задержку. А она мне как выдала: «Спасибо, вообще-то уже не нужно, мы развелись». © Палата № 6 / VK
  • Встретила парня в метро, наши взгляды пересеклись, и я сразу поняла: это судьба. Мы разговаривали всю дорогу и даже обменялись номерами. На следующей неделе договорились встретиться поужинать вместе. Он пришел такой, с цветами, но вдруг говорит: «Ты ведь понимаешь, что я женат?» Я остолбенела, не зная, что сказать. Он добавил: «Но мы можем быть просто друзьями, верно?» Цветы я все же взяла, но ужин закруглила через 10 минут. А он еще меня же и обвинил, что, видите ли, тогда, в метро, не увидела у него на руке обручалку. © Карамель / VK
  • Мы с подругами пошли учиться в колледж. Первый день, торжественная линейка, на которой я положила глаз на одного старшекурсника. Линейка окончена. На крыльце стоят все старшекурсники и комментируют новеньких. Естественно, я, как самая крутая, шагаю от бедра в своих босоножках на высоченном каблуке. Возгласы восхищения, все такое. И тут я падаю и пропахиваю лицом крыльцо. Тишина. А затем раздается дикий хохот моих подруг, к которому присоединяюсь и я. Запомнили меня надолго. © Подслушано / Ideer

Иногда именно такие повороты делают жизнь по-настоящему яркой и запоминающейся. Ведь никогда не знаешь, что нас ждет на учебе, работе или даже во время похода к врачу.

Внимание: в октябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее