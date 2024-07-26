Как я поняла, что не все женщины плачут, и решила снова стать счастливой

У меня была обычная жизнь: работа, дом, семья. Иногда выбиралась куда-то, ходила на стретчинг и в бассейн. Вроде все как у всех, но появился червячок, который начал меня грызть: все какое-то серое, скучное. И я такая же, еще и реву часто как Плакса Миртл. Сил и желания заниматься привычными делами становилось все меньше. Этой весной я поняла, что червяк сжирает слишком много моих ресурсов, и стала искать причину своего состояния. Расскажу, кто мне помог и что из этого всего получилось.

Эта статья написана исключительно на основании личного опыта автора и людей из его окружения, который не может заменить квалифицированную помощь врача. Умозаключения автора статьи не претендуют на научную истину.

Тревожные звоночки, которые я так долго игнорировала

Муж все чаще говорил, что у меня кислое лицо. И что я разленилась: не хочу ничего делать, только на работу хожу да бытом занимаюсь. Я чувствовала себя виноватой, но не знала, как исправить то, что меня все переставало интересовать. Пойти в кино? Ну можно, но в целом не хочется. Погулять? Давай не сегодня, сил нет. Съездить в другой город? Ой, жара такая, что даже черт лысый вспотеет и скажет: «Да ну нафиг». Я находила 100500 отмазок ничего (кроме того, от чего невозможно отказаться) не делать и никуда особо не выбираться. Списывала все на сезонный авитаминоз, магнитные бури, стресс на работе. Но глубоко внутри я знала, что у меня пропало само желание чего-либо как явление. Я стала чаще плакать. Бездомный котенок на дороге, грустный фильм, ссора с родней — это понятно. Но откуда-то скользкими змеями и жабами полезли старые обиды. Как-то я 2 часа ревела белугой просто потому, что вспомнила, какие гадости муж наговорил мне 2 года назад. Червячок подливал масла в огонь: «Надо было прямо тогда и уйти от него, хлопнув дверью! Хотя нет... 4 года назад надо было уходить, когда он еще более гадкие гадости сказал!»

Появилась тревога: я какая-то не такая, что-то не то делаю. И привычка по 3 раза возвращаться домой, чтобы проверить, точно ли я закрыла дверь и выключила плиту. А потом рисовать в голове картины, в которых мой кот прыгает на плиту и случайно включает газ. В какой-то момент я просто легла на кровать и поняла, что хочу только лежать, но чтобы еще все мысли в голове выключились. Надоело эту уже пережеванную жвачку раз за разом гонять по кругу. Через 2 недели я нехотя согласилась пойти на кофеек с подругой, которая уже обиделась на то, что я все время нахожу причины остаться дома. Она заметила мое состояние апатичного зомби и вывела на разговор. И уговорила пойти к психотерапевту, хотя я отнекивалась, мол, у меня ж все нормально, просто грустно. Наверное, из-за этих... вспышек на солнце, во!

Квест под названием «Найди специалиста»

Не особо понимая, как выбрать врача, я записалась к первому попавшемуся в ближайшую больницу. У нас с этой импозантной женщиной лет за 50 случился диалог, который мне показался даже более бессмысленным, чем умение брать интегралы для среднестатического человека. — Здравствуйте! — Угу. Что у вас? — Мне очень грустно в последнее время, я часто плачу из-за ерунды, мне все кажется каким-то... — Сколько вам лет? — 33... — Дети есть? — Нет. — Почему? — Да как-то не сложилось пока что. Планирую позже, но... — Родите и тогда приходите, если не полегчает. И скажите там, чтобы пока никто не заходил.

После этого занятного случая я записалась к частному психиатру, которого в соцсетях называли светилом медицины. И попала в цирк, где медведи на велосипеде и все такое прочее. Думаю, светило он в том плане, что его чувством собственной важности можно полностью осветить стадион «Уэмбли». Но черт бы с ним и его эго. Он с ходу поставил диагноз, дал готовый рецепт (он их всем из одной стопки берет?) и уставился на меня с видом: «Давай до свидания». Когда я осторожно спросила, можно ли поговорить о том, что меня беспокоит, он посмотрел на часы (я оплатила 50 минут приема, а прошло только 10) и тяжко вздохнул: «Ну давайте, но только основное». Моего «основного» ему хватило, чтобы: 1) осудить мое избегающее поведение, 2) сказать, что я слишком копаюсь в себе (спасибо, кэп, я пришла, чтобы ты помог мне с этим тоже), 3) посоветовать больше себя нагружать, чтобы не было времени «крутить в голове глупости».

Я тогда не стала принимать «выписанные» лекарства, а через месяц чуть не загремела в больничку с нервным срывом. Так что искать своего врача надо так же тщательно, как мужа или крестного для ребенка. Или даже тщательнее, наверное. Благо я нашла своего с третьей попытки, а не со 100500-й. К слову, я сама себя очень грызла за то, что мне плохо «из-за ерунды». Есть много людей, которым гораздо хуже, но они ведь держатся. Врач же мне сказал: «Не надо сравнивать свои проблемы с чужими и недооценивать или преувеличивать любые из них. Вы — это вы. Если вам плохо, нужно помочь себе, а не делать еще хуже. А дела других людей оставьте им, вы за них не отвечаете». Он объяснил, что у меня тревожное расстройство и депрессия, составил план лечения и сказал, что мы справимся.

Почему принцип «Помоги себе сам» — это полная фигня

Депрессия — это не «Ой, мне грустно по вторникам», тревожное расстройство — не «Что-то как-то стремновато мне сегодня». Это болезни, которые, как и другие, надо лечить. Аффирмации вроде «Соберись, тряпка» не починят сломанную биохимию мозга. Внушения в духе «Другим еще хуже, так что не жалуйся» не научат выстраивать свою жизнь так, как это сделает специалист. Но почему-то большинство людей вокруг меня относятся к той же депрессии как к мимолетному плохому настроению или жиробешению, на которые даже внимания обращать не надо. Грустно? А ты не грусти! Давайте продолжим эту странную логику. Негде жить? А ты купи квартиру! Сломал ногу? А ты срасти ее обратно. Примерно у 280 миллионов человек в мире есть депрессия, у 300 с копейками миллионов — тревожное расстройство. А сколько людей даже не подозревают о своей проблеме, списывают все на магнитные бури или боятся сказать кому-то, что им не ок? Врач посоветовал мне раз в 2 недели проходить тест Бека на депрессию. Фишка в том, чтобы оценивать свое состояние именно за прошедшие 2 недели. Лично мне это помогло заметить прогресс в ходе лечения. Так-то мой заточенный на негатив мозг будто не замечал подвижек. Тест бесплатный, в нем всего 21 вопрос, а при наборе большого количества баллов стоит задуматься о визите к специалисту.

Когда борешься и с собой и с другими

Мои родители и муж нормально восприняли то, что я теперь хожу к психотерапевту. Но муж, блин, проболтался своей маме о том, что мне назначили таблетки, и та приперлась вправлять мне мозги. Чуть ли не с порога заявила: «Срочно увольняйся и рожай наконец-то! Понятно, чего ты так бесишься — ребеночка-то нет. Таблетки пить? Плюнь и разотри. Без них само пройдет, а с ними только хуже будет. А еще мне Людка с работы рассказала, что невестку ее сестры страшно разнесло на таких таблетках!!» Я давно бросила попытки приобщить свекровь к доказательной медицине. У нее какие-то свои понятия о здоровье. И в другое время я бы промолчала, но тут вдруг нашла ответ: «Если у вас симптомы климакса обострятся — вы ж вечно жалуетесь на это — может, не пейте то, что гинеколог прописал. Без таблеток все само пройдет. Это ведь от них все проблемы? Или, может, вам третьего родить надо? Ну а что? Я читала, что женщина в 54 сама родила, а вам только 50». Она страшно обиделась тогда и ушла. Но как потом узнала, что я еще и на приемы к психотерапевту хожу, то подняла ор выше гор: «Стыд какой: невестка ходит к мозгоправу! Лишь бы не узнал никто! Боже, за что мне такое наказание?» В какой-то момент я выплакалась по этому поводу своей маме. Хотя боялась, что она осудит или просто скажет не обращать внимания. Моей матери сильно за 60 — я думала, что она вообще не поймет меня. Но она вдруг заявила: «Задолбала сватья», — и впервые за кучу лет позвонила ей. Мама сказала всего одну, но гениальную фразу, и свекровь больше по этому поводу меня не обижала: «Стыд какой: современная образованная женщина живет в каменном веке!» Я вообще очень быстро поняла, что без поддержки хоть кого-то из близких мне было бы в 100 раз сложнее. Мама поддержала мое решение лечиться, и я уверена, что этот фактор тоже сыграл свою роль. Вообще считаю, что нашему обществу не хватает культуры понимания ментальных проблем. Если сказать кому-то, мол, у меня депрессия, выпадет рандомный ответ из списка: «Типа грустно тебе?», «Ой, скажешь тоже — депрессия», «Ну так займись чем-нибудь». Даже мой отец, который когда-то имел отношение к медицине, сначала ляпнул: «Не знал, что выдуманные болезни лечат таблетками». Но потом почитал научные статьи и извинился.

Я поняла, что не одна

Оказалось, что у некоторых моих коллег, друзей и их знакомых был опыт работы с психологом или психотерапевтом. Я собрала некоторые истории, но по просьбе этих людей изменила имена. Оксана, 27 лет: После родов я была как загнанная лошадь. Ребенок был желанным и любимым, но изматывал, а себя я задвинула на какой-то десятый план. Думала, что это нормально после родов. Но когда Димочке было 4 месяца, я поняла, что больше себя не узнаю. Я серая, блеклая, мне ничего не интересно. И еще это чувство, будто у меня только 3 функции: выкормить, вырастить, воспитать. Ну и не откинуть копыта в процессе. Со стороны я выглядела обычной уставшей мамочкой, но внутри у меня все просто в клочья рвалось. Все говорили: «Просто подожди, скоро легче станет». Но легче не было. Меня спасла моя мама. Она не забрала к себе ребенка и не отправила меня отдыхать, а сделала еще лучше. Мать сказала мне: «Плюнь на всех, пошли к врачу». Она меня чуть ли не за ручку к нему отвела и следила за тем, чтобы я выполняла все рекомендации. У меня оказалась послеродовая депрессия. Никто, кроме мамы, меня не понял и не поддержал. Я выкарабкалась с ее помощью.

После родов я была как загнанная лошадь. Ребенок был желанным и любимым, но изматывал, а себя я задвинула на какой-то десятый план. Думала, что это нормально после родов. Но когда Димочке было 4 месяца, я поняла, что больше себя не узнаю. Я серая, блеклая, мне ничего не интересно. И еще это чувство, будто у меня только 3 функции: выкормить, вырастить, воспитать. Ну и не откинуть копыта в процессе. Со стороны я выглядела обычной уставшей мамочкой, но внутри у меня все просто в клочья рвалось. Все говорили: «Просто подожди, скоро легче станет». Но легче не было. Меня спасла моя мама. Она не забрала к себе ребенка и не отправила меня отдыхать, а сделала еще лучше. Мать сказала мне: «Плюнь на всех, пошли к врачу». Она меня чуть ли не за ручку к нему отвела и следила за тем, чтобы я выполняла все рекомендации. У меня оказалась послеродовая депрессия. Никто, кроме мамы, меня не понял и не поддержал. Я выкарабкалась с ее помощью. Марина, 44 года: Я очень трепетно отношусь к своему здоровью, прохожу плановые осмотры и обращаюсь к специалисту, когда меня что-то беспокоит. И пофиг, когда кто-то говорит, что я помешалась на себе. Когда я поняла, что наши с мужем отношения дали серьезную трещину, то записала нас к семейному психологу. Параллельно каждый из нас прорабатывал свои моменты со специалистом наедине. Я считаю, что современный человек так и должен поступать. Мы же лечим желудок или горло. Почему не лечить мозг?

Лариса, 40 лет: Мне всегда было сложно выстраивать отношения с людьми. Еще в универе, помню, я молчала, даже когда знала ответ на вопрос лектора, просто чтобы не привлекать к себе внимания. Я терялась и робела среди людей, больше любила проводить время с животными. Стала волонтером, сделала у себя передержку, лечила подкидышей. К 40 годам так и осталась одна, а коллеги и даже друзья все чаще отпускали гадкие шуточки про 40 кошек. Все мои отношения были кратковременными и несуразными. Помогла одна девочка, забравшая бездомную кошку, которую я курировала. Девочка ходила к психотерапевту и по его совету взяла котейку. Мы разговорились (на тему животных я спокойно поддерживаю беседы), она дала номер своего врача. Мне помогла терапия. Сейчас я чувствую, что живу, и просто радуюсь тому, что помогаю своим пушистым подопечным, работаю, по возможности выбираюсь в другие города. Подколки и шуточки меня больше не задевают. Если я встречу подходящего мужчину, то и отлично. А если нет, то плакать по этому поводу не буду.

Вероника, 34 года: После 13 лет брака мы с мужем бурно разводились, но я была уверена, что отпустила ситуацию. Он изменил, он и виноват. Я была зла и обижена, но решила перевернуть страницу, идти дальше. Но у меня не получилось! Я год сидела на сайте знакомств, ходила на свидания, но ничего не клеилось. Мужчины будто бежали от меня. Я стала все чаще уходить в виртуальный мир (могла ночами напролет рубиться в игры за компом). А потом увидела в соцсетях пост одной знакомой. Она писала, что после работы с психологом наладила что-то там и теперь прям счастлива. И я решила: «А чем черт не шутит?» Психолог сказала, что на самом деле я не отпустила ситуацию, не прожила обиду и виню себя в измене мужа. Мы с ней работаем уже 3 месяца, пока что мне все нравится.

После 13 лет брака мы с мужем бурно разводились, но я была уверена, что отпустила ситуацию. Он изменил, он и виноват. Я была зла и обижена, но решила перевернуть страницу, идти дальше. Но у меня не получилось! Я год сидела на сайте знакомств, ходила на свидания, но ничего не клеилось. Мужчины будто бежали от меня. Я стала все чаще уходить в виртуальный мир (могла ночами напролет рубиться в игры за компом). А потом увидела в соцсетях пост одной знакомой. Она писала, что после работы с психологом наладила что-то там и теперь прям счастлива. И я решила: «А чем черт не шутит?» Психолог сказала, что на самом деле я не отпустила ситуацию, не прожила обиду и виню себя в измене мужа. Мы с ней работаем уже 3 месяца, пока что мне все нравится. Светлана, 42 года: У моей мамочки был инсульт. Благо обошлось, мы поставили ее на ноги, но она стала очень депрессивной, что ли. Я все время читала разные научные статьи и форумы о таких проблемах, решила записать маму к психотерапевту. Не хочу вдаваться в детали, но он нам очень помог. И я хочу сказать всем, кто прочтет статью: за такой помощью обращаться не стыдно! И это правильно — помогать своим близким таким образом.

У моей мамочки был инсульт. Благо обошлось, мы поставили ее на ноги, но она стала очень депрессивной, что ли. Я все время читала разные научные статьи и форумы о таких проблемах, решила записать маму к психотерапевту. Не хочу вдаваться в детали, но он нам очень помог. И я хочу сказать всем, кто прочтет статью: за такой помощью обращаться не стыдно! И это правильно — помогать своим близким таким образом. Евгений, 38 лет: Родители дали мне хороший старт в жизни, помогли устроиться на крутую работу. А я не сидел как засватанный, пахал 24/7 и пробивался выше. К 25 годам у меня были своя квартира и машина, к 30-ти я построил бизнес и купил еще 2 квартиры. А потом понял, что выгорел, все осточертело, финансовое благополучие не приносит радости. Бросил все и укатил в Таиланд. Тусил, серфил, жил, казалось бы, в свое удовольствие, но на самом деле мне так тошно было, что хоть на стену лезь. Тогда я понял смысл выражения, что куда бы ты не пошел, ты всюду берешь с собой себя. Вернулся домой и прошел полный чек-ап в клинике. Мне поставили депрессию, я выполнил все предписания врача. И пошло-поехало: я придумал новый бизнес, позже женился, сейчас мы ждем ребенка. Все хорошо наконец-то.

Лечить депрессию долго и сложно, но игра стоит свеч