16 человек, которые пообщались с гостями из другой страны и теперь долго будут вспоминать этот случай
Истории
2 часа назад
Все, кто бывал за границей, наверняка на собственном опыте чувствовали, что значит столкнуться с чужой культурой. Некоторые вещи, привычные местным, для приезжего могут казаться странными и непонятными. Это часто становится причиной забавных ситуаций, о которых потом вспоминаешь с улыбкой.
- Приехала ко мне подруга, которая с детства живет за границей. Зашли с ней в супермаркет, где она неприлично долго выбирала хлеб. В итоге взяла буханку бородинского. Я говорю: «Ты такой пробовала?», а она отвечает, мол, такого у них валом. Дома сели пить чай, она кусает хлеб и разочарованно выдает: «Я думала это шоколадный маффин...» © Карамель / VK
- Международный проект, вводная лекция. Рядом со мной сидит незнакомый итальянец, трет рубашкой монетку, потом нюхает, потом трогает ее руками, опять нюхает. Поворачивается ко мне и говорит: «А ты знала, что на самом деле монеты пахнут, только когда мы их трогаем руками?» Ну я тоже могу бесполезными фактами понтоваться, ответила: «А ты знал, что свой запах можно почувствовать на сгибе локтя?», а он такой: «Импосибиле!». Понюхал свои сгибы, потом мои. Так началась наша дружба. © Подслушано / Ideer
- Я люблю борщ, очень. Могу его есть на завтрак, обед, ужин и между ними. Мой муж тоже его любит, но он иностранец, и мне кажется, он не до конца понимает, что это суп. Он выгребает из борща всю гущу, щедро сдабривает сметаной и съедает в два захода всю кастрюлю. Мне же остается красная жижа с одиноко плавающей капусткой. Объясняю, что это первое, а не второе, и надо есть бульон тоже, говорит, что я не понимаю. Я, видите ли, не понимаю! © Подслушано / Ideer
- Гуляли с друзьями. Тут подходит к нам китаец с телефоном на моноподе, говорит, мол, вы красивые, дайте вас сфотографирую. Мы посмеялись, но согласились. В итоге разговорились, он попросил посторожить собаку (щенок хаски), сказал, что отойдет на пару минут в туалет. Мы взяли собаку, а он пропал, ждали часа два, а его все не было. Я решил забрать собаку себе, назвали Расти. В итоге живет у нас уже два года, очень ласковый и верный. © Подслушано / Ideer
- Шла с работы по Александровскому саду. Неожиданно ко мне подбегают мексиканцы — половина в сомбреро, половина с флагами вместо футболок — и просят станцевать с ними на камеру. Ну а так как я не умею танцевать от слова совсем, то отказывалась как могла. В итоге у мексиканцев есть ролик, где они зажигательно танцуют вокруг девочки-буратино. © Палата № 6 / VK
- По учебе много общаюсь с китайцами. Часто слышала фразу: «Моя тетушка должна скоро приехать». Но тетушки никогда не приезжали. К концу первого курса узнала, что тетушками предприимчивые китаянки называют месячные. Очень удобно: можно громко спрашивать нет ли чего-нибудь для тетушки у подруг в случае чего, и никто в жизни не догадается о чем речь. Тоже теперь так называю эти дни. © Карамель / VK
- Парень итальянец, когда приезжал ко мне, просил научить какому-нибудь особенному выражению на местном языке. Ну я и решила по-доброму пошутить. Теперь всех моих подруг он встречает фразой: «Здравствуйте, сударыня». Но больше всех от его: «Спасибо, сударыня», была покорена продавщица в супермаркете. © Подслушано / Ideer
- Мой жених — испанец. Он всегда боялся свидания с моим папой. Мой папа под два метра ростом и под 100 кг массой. В день нашей первой поездки к моим родственникам он ужасно нервничал. Все дело закончилось баней, где мой дед хлестал веником моего отца, который хлестал веником моего жениха. Потом все дружно кинулись в снег. Счастливы вместе уже шесть лет, папа души в нем не чает, ибо прошел проверку на прочность. А эту историю мой теперь уже муж по сей день рассказывает всем своим друзьям. © Подслушано / Ideer
- В конце 90-х моя подруга ходила на бесплатные курсы японского языка. К ней в гости даже приезжал японец и подарил ей кошелек. Мы посмеялись, что он похож на детский, с разноцветными буквами. Недавно я узнала, что в Японии нет подделок и вспомнила про это кошеле. Как оказалось — это оригинал известного в мире бренда! С коробкой, сертификатами и серийными номерами. Все 20 лет он провалялся в кладовке у родителей. Продали с подругой его за две тысячи долларов. Деньги поделили и устроили вечеринку. © Подслушано / Ideer
- Стоим с подругой возле кофейни, болтаем. Тут к подруге подбегает иностранец и на английском начинает предлагать ей купить его шляпу, ведь она бы отлично подошла к ее образу. А мы были просто в куртках и джинсах, ну какой там образ? Подруга кое как ему объяснила, что шляпа ей не нужна. Хотя, на мой взгляд, продавец из него вышел хороший. Если бы он предлагал шляпу мне, я бы купила. © Карамель / VK
- Таксую. Прилетает заказ. Садится трое китайцев. Везу в сауну из гипермаркета. Тут за пару остановок до конечной точки один из них просит остановить и выходит, ну думаю ладно, может зайти куда надо, я дальше поехал. Не успеваю завершить заказ, прилетает новый, с той точки, где я высадил того китайца. Принимаю, довожу этих двух до сауны, возвращаюсь и подбираю того, кого высадил и едем обратно в супермаркет (как оказалось, они там забыли пакет с продуктами). Приехали в магазин, китаец вышел, я остался стоять и ждать следующий заказ. Прилетает заказ и выходит... правильно, тот китаец, которого я привез сюда. Он садится и с раскрытыми глазами и своим фирменным акцентом спрашивает: «Слушай, а ты что, один по городу, да?» © Аварийный Омск / VK
- Как-то довелось жить под одной крышей с немцем. Собрался он накормить меня блюдом собственного приготовления. Он очень внимательно изучил инструкцию, закинул исходный полуфабрикат в кипяток, включил секундомер, кинул пару щепоток соли и принялся вышагивать по кухне три шага туда-сюда. Ровно через семь минут он извлек содержимое из кастрюльки, произвел опять же четко по инструкции все необходимые действия, и... Граждане, таких вкусных спагетти я не ел никогда в жизни! А ведь говорили- если что-то не получается, попробуйте прочесть инструкцию! © kiyasko72 / Pikabu
- Работаю в отеле и очень часто иностранные парни пытаются со мной познакомиться, но языковой барьер сильно мешает. Забавно смотреть, как они изо всех сил стараются завязать общение с девушкой, которая на все их фразы говорит, что не понимает. Но один гениальный парень нашел выход и заранее заготовил листок, на котором буквами его родного языка были записаны фразы для знакомства на нашем языке. Вот что значит человек действительно готовился! © Палата № 6 / VK
- У знакомой муж китаец. Родился у них мальчик, и радостный отец заказал на китайском сайте ползунки для мальчиков — со специальной дырочкой. Пришли они. Оставили сына бабушке с материнской стороны, она не поняла, что за ползунки некачественные внуку купили, дырявые, и зашила их. Подарила обычные. Тут лето наступило, поехали они в Китай, а там китайская бабушка. Увидела внука в странных ползунках, без дырочки, неудобно ж, и прорезала их. Родители долго ржали. © Подслушано / Ideer
- Была недавно с друзьями на фестивале под названием «Кухни мира». Было много палаток с разными вкусностями со всего света. Подошли мы, значит, к азиатским деликатесам, и тут пожилой китаец, довольно улыбаясь, протягивает мне жареного таракана на палочке. Я в ступоре смотрю на эту мерзость, а моя подруга хватает этого таракана и съедает в один укус. Довольно похрустев тараканьей тушкой, она пришла к заключению, что он похож на пережаренную курицу. В итоге, купила она у деда штук 10 этих тараканов, распихала по карманам джинсовки и весь вечер грызла их как семечки. Тот пожилой китаец, кстати, тоже не ожидал такого развития событий, судя по его огорошенному лицу и круглым глазам. Теперь у подруги прозвище «Катя-таракатя». © Не все поймут / VK
- Мой муж — француз. За несколько лет брака к моей любви к чаю относился с фырканьем, мол, как можно пить эту жижу?! Да еще горячущую. У французов чай не в почете, во многих кафе на просьбу подать черный говорят, что нет такого, есть простой. Тут пришлось перенести мужу тяжелую операцию, после которой кофе ему посоветовали больше не употреблять. Маялся пару месяцев, потом попробовал моей «жижи». Теперь у нас дома есть самый настоящий самовар и сортов 40 чая со всех уголков планеты. © Подслушано / VK
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