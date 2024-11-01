16 человек, которые пообщались с гостями из другой страны и теперь долго будут вспоминать этот случай

Все, кто бывал за границей, наверняка на собственном опыте чувствовали, что значит столкнуться с чужой культурой. Некоторые вещи, привычные местным, для приезжего могут казаться странными и непонятными. Это часто становится причиной забавных ситуаций, о которых потом вспоминаешь с улыбкой.