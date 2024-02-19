19 человек навели порядок с таким блеском, что золушка бы ахнула

Подборка для вдохновения, чтобы взять в руки тряпку и очистить дом до идеального блеска. Хотя тут умельцы и украшения приводят в первоначальный вид, и с пятнами на одежде на раз-два справляются. А результат — загляденье!

«Нашла на блошином рынке великолепное кольцо с опалом за $20! Фото до и после реставрации»

«До и после того, как я очистил лучший подсвечник из цельной латуни. Птица — это клетка!»

«Моя находка за $2 возвращается к жизни! Замачивала 8 часов в растворе из соды, отбеливателя и обычного порошка»

«Нашел на барахолке по отличной цене. После чистки стали как новенькие»

«До и после. Удивительно, что может сделать хорошая чистка»

«Вот что бывает от жесткой воды и отсутствия чистки в течение месяца. Но мне удалось снова сделать ванну белой»

«Почистил диван брата. У него две большие собаки»

«Оказалось, эта эмалированная сковорода на самом деле должна быть синей»

«Вся моя благодарность моющему пылесосу. Пусть фотографии говорят сами за себя»

«Вчера вечером мы с мамой потратили 5 часов на уборку. Начали со шкафов, потом перешли на холодильник и плиту»

«Чтобы отмыть ванну, мне понадобились уксус, средство для мытья посуды и немного усердия»

«Я собираю винтажные золотые украшения, и их чистка — моя любимая часть процесса»

«Спустя 3 часа кропотливой работы затирка перестала быть черной»

«До и после чистки душевой кабины»

«Купил этот винтажный шкафчик за $9,99. Принес домой, покрыл воском и отполировал»

«Помогла своему пожилому отцу отчистить ванну»

«Отчистила свой будильник Hello Kitty. Возможно, использовала слишком много спирта, поэтому логотип спереди чуть стерся»

«Кольцо было в ужасном состоянии, но я чувствовала, что нашла настоящую жемчужину! И вот оно, совсем как новое»

«Отмыл бассейн в своем новом доме, и вот что обнаружил на дне. Там оказалась мозаика в виде дельфина»