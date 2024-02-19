19 человек навели порядок с таким блеском, что золушка бы ахнула
Подборка для вдохновения, чтобы взять в руки тряпку и очистить дом до идеального блеска. Хотя тут умельцы и украшения приводят в первоначальный вид, и с пятнами на одежде на раз-два справляются. А результат — загляденье!
«Нашла на блошином рынке великолепное кольцо с опалом за $20! Фото до и после реставрации»
«До и после того, как я очистил лучший подсвечник из цельной латуни. Птица — это клетка!»
«Моя находка за $2 возвращается к жизни! Замачивала 8 часов в растворе из соды, отбеливателя и обычного порошка»
«Нашел на барахолке по отличной цене. После чистки стали как новенькие»
Прям интересно, какая же там чистка должна быть, чтобы вернуть цвет кожи. Явно красили ее, а не просто почистили
«До и после. Удивительно, что может сделать хорошая чистка»
«Вот что бывает от жесткой воды и отсутствия чистки в течение месяца. Но мне удалось снова сделать ванну белой»
О, у знакомых в самарской области такая же жесть, вся сантехника желтая, выглядит ужасно. Они по-моему махнули рукой на то, чтобы ее отмывать
«Почистил диван брата. У него две большие собаки»
Если человек с двумя большими собаками нашел в своей квартире место для белого дивана, то это значит заведомое смирение с бесславной гибелью этой мебели.
«Оказалось, эта эмалированная сковорода на самом деле должна быть синей»
Это я так сковородку решила почистить. Помню что зелёная была. Тру-тру, в антижире замачиваю-замачиваю. Ноль эффекта. Взялась за металлическую мочалку. И тут входит муж. Говорит " ты что это, с дубу рухнула?". Я в ответ "хочу зелёный цвет вернуть". А он " зелёной прошлая была, а эту чёрной покупал"
Пара-пара-пам. Фьють.
«Вся моя благодарность моющему пылесосу. Пусть фотографии говорят сами за себя»
«Вчера вечером мы с мамой потратили 5 часов на уборку. Начали со шкафов, потом перешли на холодильник и плиту»
«Чтобы отмыть ванну, мне понадобились уксус, средство для мытья посуды и немного усердия»
«Я собираю винтажные золотые украшения, и их чистка — моя любимая часть процесса»
«Спустя 3 часа кропотливой работы затирка перестала быть черной»
Я одна не вижу изменений? Я думала плитка грязная, а это типа рисунок такой?
«До и после чистки душевой кабины»
«Купил этот винтажный шкафчик за $9,99. Принес домой, покрыл воском и отполировал»
«Помогла своему пожилому отцу отчистить ванну»
«Отчистила свой будильник Hello Kitty. Возможно, использовала слишком много спирта, поэтому логотип спереди чуть стерся»
«Кольцо было в ужасном состоянии, но я чувствовала, что нашла настоящую жемчужину! И вот оно, совсем как новое»
«Отмыл бассейн в своем новом доме, и вот что обнаружил на дне. Там оказалась мозаика в виде дельфина»
Если вы вдохновились и уже готовы приступать к уборке, то узнайте 11 способов легко очистить «трудные» поверхности.
Комментарии
Не верю, что ванную можно довести до такого состояния за месяц. Даже с самой жесткой водой в мире.
А винтажный комод просто прелестный), и украшения прекрасны
Почерневшее выглядело лучше за счет контраста.