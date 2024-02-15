10 украшений, которые будут на гребне модной волны в этом году

В этом году даже те, кто далек от моды, нет-нет да и задумается о новом украшении. А все потому, что многие трендовые аксессуары прекрасно сочетаются с повседневным гардеробом. Дизайнеры не только предлагают воплотить множество неожиданных идей, но и возвращают стиль ретро.

Серьги с инкрустацией

Классические серьги-кольца были популярны в течение последних лет, но теперь самое время добавить немного блеска. Минималистичным изделиям из гладкого металла пришли на замену украшения с драгоценными камнями и эффектная бижутерия.

Сверкающие цепочки

Инкрустированные цепочки и колье — еще один способ добавить гламура в образ. Эксперты уверены: «Дни, когда бриллианты можно было носить только на особых мероприятиях, давно прошли, и мы можем сочетать подобные украшения с повседневными вещами для создания непринужденного образа». Доступной альтернативой бриллиантам может быть цирконий, фианит или стекло.

Массивные браслеты

Если раньше были модными украшения с шармами, в прошлом году — браслеты в виде цепочек, то сейчас в тренде массивные металлические браслеты. Такой аксессуар может освежить любой наряд: и офисную рубашку, и вечернее платье. Большие браслеты создают эффектные контрасты, потому их сочетание с обычными свитерами и джинсами сделает образ более стильным.

Кулоны

В последние годы большое внимание уделялось сочетанию шейных украшений. Считалось, чем их больше, тем круче. Но недавно некоторые дизайнеры в своих коллекциях решили сделать акцент на единственной подвеске. Поэтому в этом сезоне необязательно продумывать сложные ансамбли из ювелирных изделий. Можно не перегружать гардероб и надеть лишь свой любимый кулон. Кстати, он может быть винтажным, ведь такие вещицы тоже в моде.

Винтажные серьги

Особой популярностью в 2024 году будут пользоваться винтажные серьги-клипсы, которые также называют серьгами-кнопками. Стилисты предлагают с их помощью добавить в образ нотку шика 80-х. Эти украшения так и навевают ностальгические воспоминания о фильмах и сериалах тех времен, например, о «Санта-Барбаре». Чтобы дополнить гардероб такими аксессуарами, необязательно приобретать брендовые изделия, заменой им может быть стилизация под винтаж.

Многослойные ожерелья

Но и многослойные шейные украшения по-прежнему моде, и особенно актуальны длинные ожерелья. Подобные аксессуары были фишкой 2000-х, но сейчас они выглядят более утонченно. Многослойность также является отсылкой к стилю бохо, поэтому, если хочется следовать этому тренду, можно сочетать в своем образе длинные цепочки и бусы из бисера.

Необычные формы

Любителям минимализма придутся по душе утонченные серебряные или подобные им аксессуары, больше похожие на капли расплавленного металла, чем на привычные украшения. В случае с кольцами некоторые стилисты предлагают не ограничиваться одним подобным изделием и примерить комплекты из нескольких штук на одной руке или даже на одном пальце.

Смелый подход к жемчугу

Жемчужные украшения остаются вечной классикой. Но чтобы с их помощью добавить изюминку в образ, можно выбирать изделия с более крупными жемчужинами, чем носили модницы раньше. Стандартной формой жемчуга тоже ограничиваться не стоит.

Эпоха 70-х

А вот при выборе украшений из золота стилисты предлагают забыть о минимализме, ведь в тренде стиль 70-х, который подразумевает этнические мотивы в ювелирных изделиях. А значит, золотые серьги, кольца и колье можно выбирать с размахом.

Броши

Ювелиры предлагают множество вариантов этого изделия, не похожих на привычные украшения из бабушкиных шкатулок. Современные броши зачастую выглядят необычно и могут быть, например, в виде металлической пластины неправильной формы или диковинного цветка. Подобные аксессуары могут не только освежить гардероб, но и показать, что вы разбираетесь в трендах.