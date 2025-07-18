19 человек, которым такой отель попался — закачаешься
Путешествия
2 часа назад
1. «Остановилась в отеле в Нью-Йорке, и вот какой вид открылся мне с кровати»
- А вы уверены, что это ваша ванная? © Unknown author / Reddit
2. «Пульт от телевизора в моем отеле не работал. Решил проверить, есть ли в нем батарейки»
3. «Жил в отеле в Амстердаме. В номере все вот такой формы»
- Боже, покажите туалет! © lycaus / Reddit
4. Отель в Мадриде помечает все предметы их названиями вплоть до пометки «Подстаканник» на подстаканнике и «Почти чистый лист бумаги» на листе в линию
5. А в этом отеле и вовсе не стали подписывать ничего. Так что остается только угадывать, где шампунь, где гель для душа, а где кондиционер
6. «„Зона бассейна“ в моем отеле»
Могли дописать, что это игра слов: "pool" в переводе с английского и "бассейн" и "бильярд".
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7. «Родители остановились в отеле, в котором был включен завтрак. И вот что им подали утром»
8. «Вот как выглядит кровать в отеле в Сеуле, который находится не в центре города»
Надпись на стене: «Дорогой: мой чудесный малыш».
Надписи на кровати: «Очень мама».
9. «Посмотрите, куда запихнули телевизор в моем гостиничном номере в Сан-Франциско»
10. «Чуть не взбесился из-за необходимости лавировать с багажом по этим бесконечным зигзагам в коридоре отеля»
11. «Остановились в дорогущем курортном отеле, и только посмотрите, какая тут туалетная бумага!»
12. «Нас с женой поселили в номер, соединенный с соседним дверью. И всю ночь детишки из того номера от скуки тарабанили в дверь, пока я не нажаловался администратору»
13. «Заселился в отель, разделся в номере, хотел помыть руки. Но одаренные дизайнеры так потрудились, что свет в ванной включается только кнопкой на наружной двери номера»
14. «Эти напитки и закуски стоят на датчиках. Даже если вы просто переместите их, с вас возьмут за них деньги. А еще бутылки поставили так, чтобы они закрывали часть экрана»
15. «Кажется, я сэкономлю целую кучу денег»
«Воображаемые друзья ночуют бесплатно».
16. «Заселились в отель по системе все включено. И вот как там выглядит „бесплатный мини-бар, ежедневно пополняемый напитками и закусками“»
17. «Вот и вся обстановка вестибюля моего отеля»
18. «Уронил свою ключ-карту от номера»
19. «Вот как выглядит бесплатный завтрак в моем отеле»
И вот еще несколько статей про отели, которые умудрились поразить своих гостей:
Фото на превью Jundy / Reddit
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Уведомления
Есть легенда, что если поменять фотки местами, то статья станет новой😄
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