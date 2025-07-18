19 человек, которым такой отель попался — закачаешься

Герои нашей статьи заселились в отель и немножко опешили от увиденного там. У кого-то телевизоры в комнате оказались чуть ли не на потолке, у других в туалете было вырублено окно, да так, что с кровати отлично проглядывался унитаз.

1. «Остановилась в отеле в Нью-Йорке, и вот какой вид открылся мне с кровати»

А вы уверены, что это ваша ванная? © Unknown author / Reddit

2. «Пульт от телевизора в моем отеле не работал. Решил проверить, есть ли в нем батарейки»

3. «Жил в отеле в Амстердаме. В номере все вот такой формы»

4. Отель в Мадриде помечает все предметы их названиями вплоть до пометки «Подстаканник» на подстаканнике и «Почти чистый лист бумаги» на листе в линию

5. А в этом отеле и вовсе не стали подписывать ничего. Так что остается только угадывать, где шампунь, где гель для душа, а где кондиционер

6. «„Зона бассейна“ в моем отеле»

7. «Родители остановились в отеле, в котором был включен завтрак. И вот что им подали утром»

8. «Вот как выглядит кровать в отеле в Сеуле, который находится не в центре города»

Надпись на стене: «Дорогой: мой чудесный малыш».

Надписи на кровати: «Очень мама».

9. «Посмотрите, куда запихнули телевизор в моем гостиничном номере в Сан-Франциско»

10. «Чуть не взбесился из-за необходимости лавировать с багажом по этим бесконечным зигзагам в коридоре отеля»

11. «Остановились в дорогущем курортном отеле, и только посмотрите, какая тут туалетная бумага!»

12. «Нас с женой поселили в номер, соединенный с соседним дверью. И всю ночь детишки из того номера от скуки тарабанили в дверь, пока я не нажаловался администратору»

13. «Заселился в отель, разделся в номере, хотел помыть руки. Но одаренные дизайнеры так потрудились, что свет в ванной включается только кнопкой на наружной двери номера»

14. «Эти напитки и закуски стоят на датчиках. Даже если вы просто переместите их, с вас возьмут за них деньги. А еще бутылки поставили так, чтобы они закрывали часть экрана»

15. «Кажется, я сэкономлю целую кучу денег»

«Воображаемые друзья ночуют бесплатно».

16. «Заселились в отель по системе все включено. И вот как там выглядит „бесплатный мини-бар, ежедневно пополняемый напитками и закусками“»

17. «Вот и вся обстановка вестибюля моего отеля»

18. «Уронил свою ключ-карту от номера»