12 вещей, от которых еще 10 лет назад мы все с ума сходили, а сейчас и думать забыли
Порой мы не замечаем, как быстро бежит время. Кажется, что только вчера весь интернет спорил о цвете платья или записывался в салоны, чтобы сделать супер-модные брови. Мы собрали несколько вещей, которые окружали нас в 2015 году, и хотим напомнить вам, что с тех пор прошло целых 10 лет.
Искали, где купить селфи-палку
2015-й в интернете называют годом селфи. Частенько такие фото делали с помощью селфи-палки. В то время они продавались на каждом шагу, а многие заказывали их в интернете. Однако довольно быстро использование таких палок запретили во многих популярных местах. По субъективным ощущениям можно и сейчас встретить парочку человек с такой палкой в руках, но гораздо реже, чем еще 10 лет назад.
Спорили о цвете платья
Эффект от этого платья можно назвать по-настоящему вирусным. В феврале 2015 года жительница Британии готовилась к свадьбе дочери и сфотографировала в одном из магазинов платье. Девушка и ее мама начали спорить о его цвете: мать утверждала, что оно было синим с черным кружевом, а девушка видела бело-золотое платье.
Дочка запостила фотографию в соцсетях, и это вызвало шквал обсуждений. Причем у ученых нет четкого объяснения, почему люди видят разные цвета, — все дело в индивидуальном восприятии.
Смеялись над хипстерами
В 2015 году хипстерская культура уже была не такой популярной, как несколькими годами ранее. Однако многие по-прежнему носили модные бороды, клетчатые рубашки с закатанными рукавами и пили «трендовые» напитки. К тому моменту стало модно скорее подсмеиваться над людьми с таким образом жизни.
Носили "космические" лосины
Красили кончики волос в яркие цвета
В зарубежном интернете эту технику окрашивания называют dip dye, но по сути это обычный балаяж, при котором кончики волос окрашиваются в яркие цвета. Причем в 2015 году подобный способ окрашивания был популярен не только среди подростков, но и среди знаменитостей.
Просили у мастера модные «графичные» брови
В 2015 году в моде были четко очерченные, яркие брови с острыми углами. Дополнительно при макияже девушки использовали консилер и другие средства, чтобы выбелить кожу вокруг и сделать линии еще более четкими. Сейчас же в тренде естественная форма бровей, которую лишь слегка облагораживают.
Охотились за матовыми губными помадами
Одной из самых популярных звезд, которые носили матовую помаду в 2015 году, была Кайли Дженнер. С нее брали пример другие девушки и использовали матовые помады в ежедневном макияже. Сейчас же, напротив, в моде блестящие, напитанные, увлажненные губы.
Завидовали тем, кто купил 3D-принтер
10 лет назад на рынок массово поступили бюджетные 3D-принтеры, став доступными для обычных потребителей. Люди начали покупать такие принтеры домой и пытались напечатать что-либо самостоятельно.
Записывали видео с анимированными фильтрами
В 2015 году все внезапно начали использовать различные анимированные фильтры. Например, с собачьими ушками и высунутым языком. Еще один популярный фильтр — радуга, которая буквально льется изо рта человека, записавшего видео.
Пытались увернуться от подростков на гироскутерах
Сейчас мы уворачиваемся от доставщиков na мопедах и самокатах. Ассасины, не знающие страха и пдд, блин
Казалось, что поначалу гироскутеры были у немногих. В основном их сдавали в аренду в парках на несколько минут. Однако позже стали появляться более доступные модели, и вскоре уже никого не удивляли подростки, рассекающие по улицам на очередной футуристической штуке, напоминающей доску из "Назад в будущее".
Ходили в кино на фильм "50 оттенков серого"
Я к тому времени прочитала первую книжку серии и забыла про эту франшизу как страшный сон
Обсуждали, как шикарно выглядит Кейт Миддлтон
В 2015 году на свет появился второй ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта. Публика с восторгом и недоумением рассматривала фотографии герцогини, которая всего несколько часов назад родила ребенка, а на снимках выглядела так, будто готовилась к выходу на красную дорожку. Все вокруг обсуждали внешний вид молодой мамы.
Появление герцогини прокомментировала даже актриса Кира Найтли, которая родила дочь в тот же день. По мнению звезды, Кейт своим внешним видом демонстрировала нереалистичную картинку родов.
Несколько лет назад мы вспоминали, каким был 2012 год — кеды на танкетке, блузки с баской и другие модные тренды того времени.