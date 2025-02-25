12 вещей, от которых еще 10 лет назад мы все с ума сходили, а сейчас и думать забыли

Эффект от этого платья можно назвать по-настоящему вирусным. В феврале 2015 года жительница Британии готовилась к свадьбе дочери и сфотографировала в одном из магазинов платье. Девушка и ее мама начали спорить о его цвете: мать утверждала, что оно было синим с черным кружевом, а девушка видела бело-золотое платье.

Дочка запостила фотографию в соцсетях, и это вызвало шквал обсуждений. Причем у ученых нет четкого объяснения, почему люди видят разные цвета, — все дело в индивидуальном восприятии.