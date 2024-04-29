Как выглядели музы великих художников, которые конкурировали с женами

Люди мира искусства — натуры страстные и отдаются чувствам полностью и без остатка. Бывает и так, что широты их сердца хватает не на одну, а сразу на несколько возлюбленных. Мы узнали, кто из известных художников, скульпторов и фотографов не смог ограничить свое вдохновение лишь одной женщиной.

Фанни Корнфорт

Корнфорт познакомилась с Данте Габриэлем Россетти в 1856 году. Она стала его моделью и любовницей. Свои отношения они держали в тайне от жены художника Элизабет Сиддал. Многие биографы предполагали, что Сиддал недолюбливала Корнфорт, но нет никаких доказательств того, что женщина вообще знала о существовании Фанни. После смерти Сиддал в 1862 году Корнфорт переехала в дом овдовевшего Россетти в качестве его экономки. Фанни принадлежала к сельскому рабочему классу. У нее был грубый акцент и не было образования. Все это шокировало семью Россетти. Его брат хвалил красоту девушки, но указывал на ее низкий интеллект. Многие так и не приняли Корнфорт и оказывали давление на художника, чтобы тот прекратил этот роман.

За время отношений с Россетти Фанни набрала вес. Это стало поводом для их внутренних шуток. Он ласково называл ее "мой дорогой слоненок", а она назвала его "носорожком". Когда они были порознь, художник рисовал карикатуры на слонов и отправлял ей, подписываясь под ними как "старый носорог". После того, как здоровье Россетти серьезно ухудшилось, его семья вынудила Корнфорт покинуть дом. Художник оплатил ей жилье неподалеку, сказав: "Ты единственная, кого я хочу обеспечивать. Можешь быть уверена, что я сделаю для этого все возможное, пока дышу, а в моем кошельке есть пенни". Россетти также подарил возлюбленной несколько своих картин, удостоверившись, что ее законное право собственности подтверждено документально.

Камилла Клодель

Клодель начала работать в мастерской Огюста Родена в 1883 году. Она была его моделью и возлюбленной. Но вместе пара не жила, так как скульптор не хотел прекращать свои 20-летние отношения с Розой Бере. Известие об этом романе взволновало семью Камиллы, особенно мать, которая никогда не одобряла того, что дочь решила посвятить себя искусству. Из-за этой неприязни девушка была вынуждена покинуть семейный дом. В 1892 году, после прерывания беременности, Клодель перестала быть любовницей Родена. Но они регулярно встречались вплоть до 1898 года.

Мария-Тереза Вальтер

В 1927 году на улице к Вальтер подошел мужчина и сказал: "У вас интересное лицо. Я хотел бы написать ваш портрет. Я Пикассо". С тех пор девушка стала ему позировать, у них завязались отношения. В то время художник был женат на Ольге Хохловой, у них был пятилетний сын. В 1934 году Вальтер забеременела. Когда подруга сообщила Хохловой, что у ее мужа давние отношения с женщиной, которая ждет от него ребенка, она немедленно оставила Пикассо и уехала вместе с их сыном Пауло. В сентябре 1935-го Вальтер родила дочь Майю. Ко времени появления на свет Майи Пикассо уже встречался с несколькими другими женщинами. Отношения музы и художника закончились в 1940 году. Однако они продолжали встречаться время от времени. В 1955 году, когда умерла Хохлова, Пикассо позвонил Вальтер и попросил ее выйти за него замуж. Она отказалась. Пикассо больше ее не видел.

Лидия Делекторская

В 1932 году Делекторская устроилась прислугой и секретарем в дом Анри Матисса. Прошло три года, прежде чем художник попросил ее позировать ему. Лидии было 25, Матиссу 65. Их сотрудничество было слаженным и успешным. Юная девушка руководила студией художника, подбирала моделей, имела дело с дилерами, продавцами, галереей. Все работало как часы. Тесные отношения между Делекторской и Матиссом привели к тому, что жена, с которой он прожил 40 лет, поставила ему ультиматум: "Или она, или я!" Художник выбрал свою жену, но она все равно ушла от него в 1939 году. Тогда он попросил Лидию вернуться, чтобы та помогала со студией. Они оставались вместе до конца его жизни.

Дороти Норман

Норман встретила Альфреда Стиглица в 1927 году. В то время он уже был довольно успешным фотографом и пользовался авторитетом. На момент знакомства оба состояли в браке — она была замужем за сыном предпринимателя Эдвардом Норманом, а он был женат на художнице Джорджии О’Кифф. Несмотря на это, у них завязался долгосрочный роман. Все началось с того, что Стиглиц взял девушку себе в ученицы и стал ее наставником. Их отношения продолжались до его смерти в 1946 году. Ее брак с Эдвардом Норманом закончился разводом в 1951 году.

Хельга Тесторф

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