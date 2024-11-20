11 трендовых альтернатив привычному маникюру, которые стоит попробовать уже сейчас

Как и во многих других, в сфере маникюра есть свои тренды и, конечно же, антитренды. Дизайн, цвет лака и даже форма ногтей — все это тоже бывает модным или уже устаревшим. Вот мы и решили выяснить, какие именно «ноготочки» сейчас на пике популярности, а какие уже всем надоели.

В статье использованы фотографии, сделанные с помощью искусственного интеллекта.

Принты на любую тему, кроме цветочной

Несмотря на то, что в целом сейчас стали модными «цветочные» мотивы, с ногтями этот трюк не пройдет. Лучше избегать ярких дизайнов с изображениями флоры. Да и не всегда цветочный дизайн уместен. Вместо этого можно обратить внимание на нестареющую классику: черепаший принт, сердечки, точки.

Оригинальный френч

Классический квадратный френч с белым кончиком — уже практически моветон. Сегодня его можно сделать намного интереснее. Например, вместо белых арок попробовать цветные. А еще необязательно наращивать ногти, чтобы придать им «ту самую» форму — можно сделать френч даже на коротких ногтях. Если же вы готовы к экспериментам, то модные эксперты советуют попробовать двойной френч. Это когда под основной аркой есть еще одна, но более тонкая. Можно комбинировать цвета или сделать кончик однотонным. В любом случае получается стильно и необычно.

Голубой дизайн

Еще не так давно барбикор с его розовым цветом был популярен как никогда. Сейчас же он превратился в нафталин. Нынче в тренде голубой цвет, а в частности его светлые, практически полупрозрачные оттенки. Такой маникюр ассоциируется со льдом или пасмурным небом и отлично подходит как для яркой осени, так и для надвигающейся зимы.

Небольшое количество декора

Всяческие «прибамбасы» в маникюре могут как подчеркнуть индивидуальность его хозяйки и добавить образу перчинки, так и погубить его. Лучше с ними не перебарщивать. Да и в любом случае сейчас обилие бусинок, колечек, фигурок и бантиков на ногтях считается прошлым веком. А вот небольшое количество украшений вполне допустимо.

Зеленый цвет

Когда природа увядает, так и хочется добавить красок в жизнь. А ничто не ассоциируется с летом так сильно, как зеленый цвет. В этом сезоне он популярен во всех вариациях: от яркого и сочного до приглушенного и почти землистого. Кроме того, некоторые эксперты рекомендуют использовать не просто однотонный цвет, а добавить его в необычный дизайн. Например, сделать маникюр с эффектом ауры.

Яркие цвета

Многие выбирали неоновые оттенки лаков на лето, ведь с ними ногти выглядят ярко и свежо. Но в этом году подобный маникюр больше не в тренде. Если не хочется ограничиваться базовыми оттенками, можно присмотреться к другим глубоким и интересным цветам: мандариновому, глубокому синему, огненно-малиновому. Они и внимание привлекают, и на модной волне сейчас.

Лунный маникюр

«Мой лунный маникюр с капелькой блесток»

Маникюр, в котором лунула — часть ногтя в форме полумесяца — остается неокрашенной, кажется свеженьким трендом. Но оказывается, этому тренду уже не один десяток лет, а впервые обрел популярность он вообще в 20-х годах прошлого века. Тогда женщины стали потихоньку снимать перчатки и покрывать ногти лаком. Сейчас такой вариант маникюра является отличной альтернативой стандартному французскому.

Поп-арт

Маникюр с геометрическим дизайном часто нравился даже любителям однотонного покрытия. Минималисты могли попросить мастера нарисовать буквально по одной тоненькой стрелочке на одном ногте или на каждом, а максималисты — какой-нибудь сложный принт. Но, увы, сейчас геометрия безбожно устарела. Зато в тренде поп-арт. По сути, это те же линии, но не четкие, а плавные.

Анималистичный принт

Если весна и лето — это время для ярких ногтей с цветочным дизайном, то осень, да и зима — пора анималистичных принтов. И необязательно ограничиваться леопардом, хотя он, конечно, остается одним из самых востребованных. Но еще можно попробовать дизайн со змеиным принтом, «зеброй», «тигром», «крокодилом». Особую популярность среди «звериных» принтов занимает имитация панциря черепахи. Сделать такой дизайн еще интереснее можно с помощью матового покрытия.

Квадратная форма ногтей

В последние годы женщины практически забыли о квадратной форме ногтей, предпочитая ей овальную или миндалевидную. Однако сейчас этот ностальгический дизайн снова в тренде. Многим нравятся строгие линии, которые придают маникюру элегантность. Если же квадратная форма кажется чересчур радикальной, можно слегка закруглить кончики. Такой промежуточный вариант между квадратным и овальным маникюром подчеркивает естественную красоту пальцев и отлично сморится даже на коротких ногтях.

Кристаллы вместо блесток

Блестки в маникюре, конечно, были и будут всегда. Ближе к новогодним праздникам блестящие ноготки можно увидеть практически повсюду. Но в этом году такой дизайн кажется особенно устаревшим и надоевшим. Но если душа все-таки требует сияния и сверкания, в качестве альтернативы можно попросить мастера добавить кристалликов или сделать «глазурированные» ногти.

Внимание: в августе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.