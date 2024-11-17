13 правил ухода за руками, которые позволят почувствовать себя королевой красоты

С наступлением холодов наша кожа рук нуждается в особой защите. Ее обязательно нужно увлажнять и защищать, чтобы она всегда выглядела здоровой и красивой. А для ухода за ней совсем необязательно тратить огромные суммы.

Правильно питайтесь и пейте достаточно воды

Роксолана 3 дня назад какие мелкие яйца, по сравнению с кешью)) - - Ответить

Правильное питание — это ключ не только к улучшению общего самочувствия, но и к здоровому виду ногтей. Продукты, богатые витаминами группы B, помогут стимулировать рост ногтей. Так что стоит включить в свой рацион орехи, яйца, свежую зелень. В укреплении ногтей поможет витамин А (содержится в моркови, шпинате), в уменьшении ломкости на помощь придет витамин Е и железо (содержится в миндале, рыбьем жире, красном мясе и бобовых). Не стоит забывать и о продуктах, богатых омега-3 жирными кислотами, а именно — о тунце, лососе и льняном масле. Ведь эти кислоты отвечают за общее состояние волос, кожи и ногтей. Стоит помнить и о важности воды. Ведь в холодное время года мы частенько забываем пить достаточное количество жидкости, так как не испытываем жажду. Однако недостаток воды грозит негативными последствиями не только для кожи рук, но и для всего организма в целом.

Сведите до минимума покраску лаком

Некоторые дерматологи советуют в холодное время года не красить ногти, ну а если и делать это, то лишь в случае острой необходимости. Так вы дадите ногтям отдохнуть, позволите им дышать, а также предотвратите их растрескивание. Все дело в том, что некоторые лаки содержат в своем составе ацетон и формальдегид, которые могут губительно воздействовать на верхние слои ногтей, отвечающие за их защиту. Также специалисты советуют избегать средств для снятия лака, содержащих в себе ацетон.

Принимайте теплый душ

В холодное время года велик соблазн принимать обжигающий душ, однако делать этого не стоит, ведь кожа потеряет много влаги. Эксперты рекомендуют принимать теплый душ: так вы сохраните естественный водный баланс кожи и получите приятное тепло без последствий для здоровья. Если у вас сухая кожа — используйте гели для душа с добавлением увлажняющих компонентов. Стоит ограничить проведение водных процедур до 10 минут, а после того, как вы вышли из ванной, сразу же нанесите на кожу рук жирный крем, который поможет сохранить влагу.

Замените мытье рук на обработку антисептиками или влажными салфетками

Олена 5 часов назад Антисептик не убирает с рук грязь и микробов полностью, влажные салфетки вместо мытья, вы серьезно? - - Ответить

Если у вас сухая кожа рук и вам в силу своих профессиональных или других обязанностей приходится частенько их мыть, то стоит заменить мытье на использование дезинфицирующего геля или влажных салфеток. Да, они действительно сушат кожу, но щадят ее гораздо больше, чем многократное использование мыла и воды.

Защищайте руки во время мытья посуды

Дерматологи настоятельно советуют мыть посуду в перчатках. Ведь жидкости для мытья могут содержать в себе ряд веществ, которые буквально «высосут» влагу из ваших рук и ногтей, так что мыть посуду без перчаток надо избегать. При выборе перчаток стоит обратить внимание на их материал. Если у вас аллергия на латекс, выбирайте перчатки из другого материала, ведь их выбор довольно широк. Для чувствительной кожи отлично подойдут перчатки с мягкой подкладкой, выполненной из хлопка или другой ткани. Люди, которым важен комфорт, могут присмотреться к рукавицам с влагоотводящей подкладкой и с длинными рукавами, чтобы избежать просачивания воды внутрь.

Надевайте хлопчатобумажные перчатки на ночь

Если у вас сухая кожа, то лучшим решением будет намазать их жирным кремом, надеть на руки хлопчатобумажные перчатки и оставить так на ночь. Важно убедиться, что перчатки изготовлены из хлопка или другой дышащей ткани, ведь если руки будут находиться в недышашей ткани, то это будет гораздо хуже, чем сухость кожи.

Используйте увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха, если у вас его еще нет, будет одним из самых полезных приобретений для холодного времени года. Ведь горячий и сухой воздух способен вызвать шелушение кожи рук, а увлажнитель поможет поддержать необходимый баланс влажности в помещении, соответственно и кожи рук. Но не забывайте своевременно очищать устройство, чтобы избежать появления бактерий.

Стремитесь к укороченным ногтям

В холодное время года стоит пересмотреть свое отношение к маникюру. В этот период специалисты рекомендуют носить укороченные ногти, чтобы избежать их повреждения. Кстати, эксперты советуют пользоваться стеклянными пилочками с показателем 240 грит (уровень абразивности), которые щадят наши ноготки. Также преимущество коротких ногтей в том, что они будут содержать в себе меньше бактерий и снизят риск инфекций. Конечно, накладные ногти могут защитить от воздействия холода на натуральные ногти, но в этом случае выбирайте такие, чтобы для их снятия не требовалось замачивание в едких химикатах. Кстати, помните о том, что заниматься стрижкой или подпилкой ногтей стоит после принятия душа, когда они еще довольно мягкие и податливые. Ведь если вы будете проделывать это с сухими ногтями, то риск их повреждения или поломки значительно повысится.

Используйте оливковое масло

Оливковое масло очень хорошо помогает смягчить кожу рук, если она вдруг стала сухой. Просто нанесите перед сном масло на руки и не забудьте смазать им кутикулы. Ну а чтобы не запачкать постельное белье и усилить эффект от этого чудо-средства, просто наденьте на руки хлопчатобумажные перчатки. На следующее утро вы проснетесь с мягчайшей кожей.

Носите перчатки на улице

Выходя на улицу в холода, стоит позаботиться о коже рук. В этом помогут печатки. Они не только защитят от воздействия низких температур, но и сведут на нет использование дезинфицирующих средств для рук, в состав которых входит спирт, буквально «высасывающий» влагу из кожи. Стоит присмотреться к перчаткам тачскрин, в которых вы сможете воспользоваться смартфоном. Так, они избавят вас от необходимости снимать их для ответа на звонок или набора сообщения.

Помните об увлажнении рук

Крем — одно из необходимых косметических средств для кожи рук в холодное время года. Он должен быть увлажняющим и густым, так крем напитает не только сами руки, но ногти и кутикулы. Используйте кремы с натуральными ингредиентами, которые включают в себя масло ши, витамин С, витамин Е, а также масла: кокосовое, оливковое или масло жожоба. Стоить носить с собой в сумочке небольшой тюбик крема для рук, чтобы в любой момент можно было воспользоваться им и это вошло в привычку. Если вы наносите увлажняющий крем часто, то его действие длится гораздо дольше. Эксперты советуют делать это 5-6 раз в день, так вы обеспечите круглосуточную защиту ваших рук.

Позаботьтесь о своих кутикулах

Очень важно уделять особое внимание кутикулам. Так, эксперты советуют хотя бы раз в день до нанесения крема на кожу рук втирать в кутикулы специальные масла. Эти средства помогут не только защитить кутикулы от холодов, но и простимулируют кровообращение, способствуя здоровому росту ногтей.

Побалуйте себя домашним спа

Есть множество простых рецептов, которые реально помогают сохранить красоту рук и ногтей. Например, если смешать лимонный сок и масло для кутикулы в теплой воде и замочить в них ногти на 5-10 минут, то это средство поможет вам увлажнить ногтевое ложе и вообще подействует как антисептик, убив все бактерии. Ну а после процедуры можно сразу же заняться кутикулами, стрижкой или подпилкой ногтей. После чего нанесите на кожу жирный крем, тщательно втерев его и в ногти.