10+ красных флажков, которые помогут вам вычислить некомпетентного мастера по маникюру

Придя в салон, мы хотим выйти оттуда с красивым и качественным маникюром, который бы радовал нас много дней, а может даже и недель. Так вот, мы решили собрать красные флажки, зная которые вы определено будете обходить стороной не очень профессиональных мастеров.

Часть изображений сгенерирована искусственным интеллектом.

Неграмотно пользуется УФ-сушкой

Использование УФ-сушек может способствовать мутации клеток и повысит вероятность возникновения рака кожи. Поэтому во время процедуры мастер должен позаботиться о здоровье своих клиентов, надев на них перчатки с прорезями, или нанеся на кожу солнцезащитный крем с SPF не менее 50.

Подпиливает ногти в двух направлениях

Даштет 1 час назад Но углов-то два у ногтя - напротив друг друга, вот и два направления. Или речь о том, что "туда-сюда" не нужно пилкой водить? - - Ответить

Грамотный мастер не будет подпиливать ногти в двух направлениях, как это обычно мы можем увидеть в каких-либо фильмах. Дело все в том, что обработка ногтей таким образом истончает их. Правильно подпиливать ногти следует лишь в одном направлении и от угла к центру.

Ставит диагнозы и выписывает назначения

Мастера маникюра создают красоту, а врачи — лечат. Так что, если специалист начинает ставить диагнозы и советовать медицинские препараты, то это повод задуматься. Максимум, он может предупредить клиента о том, что что-то выглядит необычно и возможно стоит показаться доктору. В его же компетенции рекомендация какого-либо крема от сухости кожи и не более того.

Не отправляет вас помыть руки

Абсолютно нормально, если мастер, удалив старый гель-лак и акрил, отправит вас помыть руки, так как в этом процессе ваши кисти неизбежно покроются порошкообразной крошкой. Это будет гарантией того, что лак правильно ляжет и ваш маникюр будет настолько идеальным насколько это возможно. И вообще нужно мыть руки непосредственно перед покраской лаком, так как наши ногти, также как и кожа, выделяют жир, который может помешать правильному нанесению покрытия. Ну а пока будете мыть руки, обратите внимание на организацию полотенец у раковины. Если там полнейший хаос, то ждать первоклассного обслуживания в данном салоне точно не стоит.

Наносит на ногти капающий с кисти лак

Стоит насторожиться, когда у мастера, который красит вам ногти, капает с кисти лак. Скорее всего, перед вами неопытный специалист, не очень-то понимающий что он делает. Дело все в том, что капающий с кисти лак приведет к не очень аккуратному маникюру, а со временем на ногтях могут появиться пузырьки и другие неровности.

Заставляет ждать вашей очереди более 30 минут

Совершенно нормально прождать 10-15 минут, но если ожидание мастера растягивается более чем на полчаса от назначенного времени, то это уже тревожный сигнал. Так салон демонстрирует, что не уважает ваше время, а еще это может указывать на то, что там нехватка ценных сотрудников. Ведь если у мастеров минимальный опыт, то им порой трудно рассчитать время окончания процедур, соответственно время ожидания увеличивается.

Не использует новую пилочку

Асхаэль 50 минут назад В одном из салонов, где я ногти делала, пилочки не выбрасывали, а отдавали клиентам. Мелочь, а приятно ) - - Ответить

Если вы видите, что мастер выкинул использованную пилочку для ногтей после предыдущего клиента — это хороший знак. Ведь не все инструменты можно продезинфицировать. Это касается одноразовых пилочек и пемзы, которые имеют пористую структуру, не поддающуюся дезинфекции. Так что после каждого клиента специалист должен выкидывать одноразовые пилочки, а металлические — дезинфицировать. Если вы увидите, что мастер берет одноразовую пилочку со своего стола, не вытащив ее при вас из упаковки, то это определенно красный флаг. Ведь она могла быть использована на предыдущих клиентах.

Наносит слишком много слоев акрилового лака

Вероятнее всего вам не понравится результат маникюра, если мастер будет наносить на ногти слишком много слоев акрилового лака. Так, они будут смотреться весьма громоздкими и утолщенными, что выглядит неестественно. Другое дело, если это ваше желание и вы сами попросили специалиста нанести более толстый стой лака.

В кабинете чувствуются неприятные запахи

Если вы чувствуете едкие химические запахи в салоне — это тревожный звоночек. Ведь такие ароматы могут свидетельствовать о плохой вентиляции в салоне и использовании специалистами некачественных косметических средств.

Полирует верхнюю часть ногтей

Если мастер полирует верхнюю часть ваших ногтей, то это должно насторожить вас. Ведь по мнению профессионалов это совершенно ненужная процедура, тем более она может плохо сказаться на ногтях. Все что нужно для хорошего маникюра — чистые, сухие ногти и качественное базовое покрытие.

Игнорирует нанесение базового и закрепляющего слоев

Если мастер пренебрегает нанесением базового покрытия перед тем как покрасить ногти основным цветом, то об этом стоит задуматься. Пропуск данного шага может указывать на три причины: либо у специалиста нет базового лака, либо он просто решил сэкономить свое время и захотел побыстрее перейти к следующему клиенту, а может быть он настолько непрофессионален, что не воспринимает всерьез необходимость нанесения базы. Однако базовое покрытие должно обязательно присутствовать. Это необходимо для того, чтобы лак был надежно зафиксирован на ногтях в течение продолжительного времени. Такая же история с верхним закрепляющим слоем. Он обязательно должен быть нанесен, так как помогает сохранить цвет лака, да и просто защищает маникюр. Ведь когда вы моете руки или принимаете душ, цвет лака с каждым разом начинает тускнеть.