20+ комичных переписок, при чтении которых просто складываешься пополам от смеха

Все мы серьезные люди и рассмешить нас не так-то просто. Но стоит заглянуть в такую вот статью, и мы уже прыскаем со смеху, как дети. Спасибо неизвестным пользователям из интернета, что веселят нас и делают день ярче. Убедитесь сами.

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