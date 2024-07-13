20+ комичных переписок, при чтении которых просто складываешься пополам от смеха
Все мы серьезные люди и рассмешить нас не так-то просто. Но стоит заглянуть в такую вот статью, и мы уже прыскаем со смеху, как дети. Спасибо неизвестным пользователям из интернета, что веселят нас и делают день ярче. Убедитесь сами.
1.
Для создания этого материала был использован источник: NewLife1986 / Pikabu
2.
Для создания этого материала был использован источник: DaSeryozno / Pikabu
3.
4.
5.
Для создания этого материала был использован источник: Ghost687 / Pikabu
6.
Для создания этого материала был использован источник: Vishaa / Pikabu
7.
Для создания этого материала был использован источник: BattyKosik / Pikabu
8.
Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu
9.
Для создания этого материала был использован источник: user4380412 / Pikabu
10.
Для создания этого материала был использован источник: Ryl0n.0b0ev / Pikabu
11.
Для создания этого материала был использован источник: terebiata / Pikabu
12.
Для создания этого материала был использован источник: varantt / Pikabu
13.
Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu
14.
Для создания этого материала был использован источник: Denizak / Pikabu
15.
Для создания этого материала был использован источник: Playbest / Pikabu
16.
17.
Для создания этого материала был использован источник: irma.golts / Pikabu
18.
Для создания этого материала был использован источник: masun33 / Pikabu
19.
Для создания этого материала был использован источник: Jjjff / Pikabu
20.
Для создания этого материала был использован источник: varantt / Pikabu
21.
Для создания этого материала был использован источник: sergei.bulycheva / Pikabu
22.
Для создания этого материала был использован источник: sergei.bulycheva / Pikabu
А вот и еще несколько статей с комичными переписками, которые на раз-два поднимают настроение:
Комментарии
Заинтригована, от чего же автop Аннa складывается пополам. Даже слова "лопата" нет. Зато есть сто раз побывавшие в разных подборках эдми переписки. Мужик, который врет девушкам, что женат, уже как родной