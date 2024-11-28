10 хитростей, которые помогут вашим волосам выглядеть роскошно даже в холода

В холода хочется, чтобы наши волосы выглядели красивыми и здоровыми. Но как сделать так, чтобы эффектная укладка не портилась из-за шапки? В этой статье мы постарались найти самые полезные советы для того, чтобы ваша прическа выглядела шикарно даже в самый холодный сезон.

Используйте несмываемый кондиционер



Анастасия 5 часов назад У меня волосы итак жирные, если ещё использовать несмываемое средство, то они вообще слипнутся, особенно под шапкой. - - Ответить

В холодную пору наши волосы нуждаются в дополнительном увлажнении. Несмываемый кондиционер уменьшит вероятность возникновения статического электричества, которое обычно возникает, когда мы надеваем шапку. Это средство также помогает удерживать влагу и придает блеск волосам. Выдавите небольшое количество кондиционера на руки и равномерно распределите его по волосам. Только не наносите средство на корни.

Купите увлажнитель воздуха

В холодное время года дома у нас постоянно работает отопление, которое делает воздух слишком сухим. Из-за этого волосы теряют влагу и становятся истощенными. Увлажнитель воздуха отрегулирует влажность в доме, что также поможет сохранить здоровье ваших прекрасных локонов.

Наносите мусс перед выходом на улицу

Анастасия 5 часов назад Мне больше помогает прикорневой спрей для объёма для тонких волос Ollin. Создаёт объем, не утяжеляет и не склеивает волосы. - - Ответить

Для того чтобы шапка сильно не приглаживала волосы, специалисты предлагают использовать мусс для создания объема. Его нужно нанести на корни в небольшом количестве, а затем расчесать волосы и высушить феном. Но этим способом лучше не злоупотреблять и прибегать к нему в редких случаях. Мусс также окажется бесполезен в случае, если ваша шапка сделана из материала, который утяжеляет волосы.

Заплетайте волосы

Для того чтобы ваши волосы были здоровыми и красивыми даже в плохую погоду, эксперты советуют собирать волосы в низкий пучок или заплетать их в косу. Так волосы будет легче спрятать под головной убор и пальто, чтобы защитить их от холода. Помните, что резкие перепады температуры могут навредить вашим волосам. А сильные холода делают наши волосы сухими и ломкими.

Откажитесь от шапок, которые плотно прилегают к волосам

Шапка-бини плотно прилегает к голове, из-за чего волосы теряют весь объем, а от резинки остается полоска на лбу. Лучше присмотреться к теплым шляпам, беретам и такому удобному головному убору, как капор, ведь они не будут сильно давить на ваши волосы. Эксперты советуют отказаться от шапок из синтетического материала, потому из-за него чаще возникает статическое электричество. В таких шапках потеет голова, и волосы быстро пачкаются. Лучше выбирать головные уборы из хлопка или шерсти.

Нанесите лак на корни

Помойте голову и подождите, когда волосы высохнут, а затем распылите лак на корни. Здесь главное — не переборщить и использовать лак в небольшом количестве. Затем пройдитесь пальцами по основанию прядей, чтобы волосы чуть приподнялись над кожей головы. Волосы после этого должны перестать электризоваться и сохранят свой объем даже под шапкой. Но мы, конечно, не советуем использовать этот способ слишком часто.

Мойте голову не слишком часто и подберите правильный шампунь

Да, это не шутка, эксперты советуют увеличить промежутки между мытьем головы, когда на улице царствует непогода. Дело в том, что шампунь убирает с волос натуральные масла, которые должны защищать наши пряди от разных воздействий. Стоит также отказаться от шампуней, в состав которых входят сульфаты. Кондиционеры с силиконами тоже стоит оставить на дальнюю полку и больше не покупать. Данные меры помогут избежать раздражение кожи головы, а волосы не будут выглядеть сухими.

Не мойте голову горячей водой

Дело в том, что горячая вода и пар вытягивают влагу из волос, впоследствии чего они становятся слабыми и ломкими. Поэтому специалисты рекомендуют мыть и ополаскивать голову теплой водой. Кстати, прохладная вода запечатывает кутикулы волос, делая их более блестящими и красивыми.

Носите платок под шапкой и подберите правильную расческу

Специалисты советуют надевать шелковую шапочку или платок под головной убор, если он сделан из синтетической ткани. Шелковая шапочка уменьшает вероятность возникновения статического электричества и дальнейшего травмирования волос. Замените расческу из пластика на деревянную или бамбуковую, и ваши волосы будут реже электризоваться.

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