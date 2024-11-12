10+ простых секретов, которые позволят легко выбрать подходящие джинсы

В наши непросто найти человека, в чьем гардеробе не оказалось бы хотя бы одной пары джинсов. Одни обожают скинни, другие — карго, третьи отдают предпочтение классическим вариантам. Но всех нас, пожалуй, объединяет одно — желание научиться выбирать идеальные джинсы, которые подчеркнут все достоинства фигуры и не потеряют форму после первой же стирки.

В составе ткани должен быть не только хлопок

Натуральный деним — очень прочный материал. Однако и он не лишен недостатков. Во-первых, он сильно садится после первой стирки. Во-вторых, ему может понадобиться довольно много времени, чтобы стать более мягким и сесть по фигуре. Решает эту проблему наличие лайкры, полиэстера или спандекса в составе. Особенно это важно для поклонников обтягивающих моделей. Оптимальная часть эластичного материала — от 0,5 до 3%. Если процент будет больше, есть вероятность, что джинсы быстро растянутся и потеряют форму.

Обращаем внимание на изнанку

Настоящие джинсы с внешней стороны должны быть темнее, чем с внутренней. Это связано с особенностью саржевого плетения, которое используют при работе с денимом: окрашиваются только те нити, что будут преобладать на внешней стороне. А вот нити изнанки зачастую остаются белыми. Если понравившаяся в магазине пара с обеих сторон одинакового цвета, это может быть тревожным звоночком.

Измеряем джинсы по линии талии

Чтобы узнать, подходят ли джинсы по размеру, совсем необязательно отстаивать очередь в примерочную. Блогеры советуют взять их за пояс и приложить к талии от пупка до линии позвоночника. Если джинсы полностью покрывают это расстояние, значит, это ваш размер. Способ работает для большинства фигур, но не является универсальным, поэтому нужно делать поправку на индивидуальные особенности.

Можно измерить и по плечам

Понять, как джинсы будут сидеть на бедрах, можно без лишних переодеваний. Для этого найдите самую широкую часть брюк в области бедер и приложите джинсы этим участком к плечам. Если джинсы чуть-чуть шире плеч, они придутся вам в самый раз. Если же штаны из денима уже или значительно шире линии плеч, то это не ваш размер. Джинсы будут слишком тесными либо, напротив, мешковатыми. Этот способ подходит тем, у кого плечи и бедра пропорциональны друг другу. Тем, у кого плечи уже бедер или наоборот, метод может не подойти.

Обращаем внимание на карманы

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Декор задних карманов играет важную роль. Если вы являетесь обладательницей пышных форм и не хотите лишний раз их подчеркивать, то о вышивке, клапанах и других деталях на задних карманах лучше забыть. Напротив, если вам кажется, что объема недостаточно, эти элементы добавят его в два счета.

Смотрим, где находятся боковые швы

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Обращайте внимание на то, как ведут себя боковые швы. Они должны располагаться строго по центру ноги. Шов уходит в сторону, меняет направление? От такой пары лучше отказаться: шов будет искажать пропорции. Ноги неизбежно будут казаться полными или неровными.

Не всегда стоит покупать джинсы со сборкой

Такая сборка будет смотреться хорошо только тогда, когда живот совершенно плоский. В противном случае подобная модель может испортить фигуру и «дорисовать» ненужные выпуклости, особенно после плотного обеда.

Присматриваемся к плетению ткани

Чаще всего деним имеет правостороннее плетение: волокна ткани направлены по диагонали вправо. Бывает и левостороннее плетение «елочкой». Последнее особенно удачное: нити направлены друг к другу и сходятся в центре штанины, что не дает последним перекручиваться при ходьбе.

Не забываем про правильную обувь

PacificCoastNews.com / EAST NEWS , BG020/Bauer Griffin / East News

Чтобы точно угадать с джинсами и не жалеть о потраченных деньгах, примеряйте новую пару с обувью, с которой собираетесь ее носить. Так вы сможете понять, насколько открыты каблук и носок, оценить образ в целом и длину штанин. Кстати, последняя зависит от фасона. Например, брюки клеш обычно достаточно длинные: расстояние от пола до края штанины должно быть около 2 см. А скинни должны доходить до щиколотки.

От ширины штанин зависит многое

, © Alex Shaw / Unsplash Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Этот параметр тоже зависит от силуэта и модели брюк. Однако, если брюки укороченные, следите за тем, чтобы штанина не была чрезмерно широкой. В этом случае она будет зрительно уменьшать рост и «резать» пропорции. Чем шире подол джинсов, тем более объемной будет казаться фигура. Лучше, если брюки будут чуть шире ноги.

И еще пара секретных способов определить размер джинсов

При выборе джинсов бывает трудно определить верный размер в талии. Есть простой способ выяснить это в примерочной. Если под пояс проходят 1–2 пальца руки, то размер подобран идеально. Проходит ладонь — значит, джинсы великоваты. А вот если вы не можете просунуть пальцы за пояс, откажитесь от этой пары, иначе пояс при носке будет давить на живот.