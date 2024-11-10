12 нюансов педикюра, о которых и не каждый мастер скажет

Педикюр — одна из любимых бьюти-процедур многих женщин. Но нельзя сказать, что каждая услуга, которую нам предлагают в салоне, можно назвать безопасной и эффективной. В этой статье мы собрали лайфхаки, как лучше подготовиться к педикюру и какие процедуры на ноготках лучше даже не пробовать.

Почему не стоит делать «пяточки младенца»

Пресловутые «пяточки, как у младенца» — достижимый, но совершенно ненужный идеал. Мастер может убрать всю ороговевшую кожу и сделать гладкие розовые стопы, но ходить вам потом, скорее всего, будет больно. Поэтому лучше оставить небольшую шероховатость, чем убирать все под ноль. Существует четкий сигнал, когда следует остановиться и перестать пилить: как только пятка начинает чувствовать пилку. На протяжении всей процедуры пилка должна ощущаться будто через плотный носок.

Лучше использовать пилку вместо книпсеров и ножниц

Lala 12 часов назад Бог мой, да тут с руками бы для начала что-то сделать! - - Ответить

Специалисты советуют подстригать ногти на ногах с помощью маникюрных ножниц или специальных кусачек, книпсеров. Однако не у всех получается аккуратно обработать ногтевые пластины с помощью этих инструментов, а некоторые барышни умудряются слишком сильно укоротить ногти, что в результате может привести у их врастанию. Лучше обработать ногти пилкой, так проще регулировать длину. Кроме того, этот способ помогает избежать появления острых краев на ногтях, которые цепляются на носки и рвут колготки. Главное — подпиливать ногти в одном направлении и использовать стеклянный инструмент с жесткостью от 180 грит. Женщины даже отмечают, что после того, как они начали пользоваться пилкой, ногти на ногах стали реже ломаться.

Почему не стоит брить ноги и делать педикюр дома перед посещением мастера



Специалисты советуют не брить голени как минимум за 24, а лучше за 48 часов до педикюра. Во время бритья на коже появляются микротравмы, через которые в салоне может проникнуть инфекция. Также мастера советуют отказаться от практики, свойственной многим «стесняшкам»: стричь ногти и пилить пятки дома, чтобы потом не краснеть перед мастером педикюра. Лучше прийти в салон с отросшей длиной и необработанными стопами. Тогда мастер сможет придать ногтям максимально правильную форму и точно не спилит с пяток лишнего.

Обратите внимание на вентиляцию и освещение



Убедитесь, что в салоне достаточно света и помещение хорошо проветривается. Заведение, где темно и пахнет затхлостью, лучше покинуть. Вряд ли вы захотите вдыхать чужие микробы во время расслабляющего сеанса педикюра.

Если в салоне предлагают fish-пилинг, лучше отказаться

Некоторые салоны предлагают эту экзотическую процедуру в качестве альтернативы обычному пилингу стоп. На протяжении сеанса рыбки нежно пощипывают кожу, аккуратно отделяя омертвевший слой и мозоли. Однако эта процедура далеко не так безопасна, как многие думают. Работники салона просто не в состоянии правильно стерилизовать бассейн между посещениями клиентов. Да и сами рыбки могут быть переносчиками инфекции.

Приходите на процедуру пораньше, чтобы осмотреться



На процедуру лучше приходить пораньше, особенно если вы посещаете этот салон впервые. Так вы сможете увидеть, как мастер дезинфицирует после клиента ванночку для ног и инструменты. Стоит знать, что цикл санитарной обработки занимает не менее 10 минут.

Стоит вовремя снимать лак

Кроме того, нельзя носить педикюр дольше 2-3 недель. Ногтевые пластины отлично впитывают любые вещества, поэтому химические элементы, входящие в состав лака, со временем проникают в ногти и разрушают их. После снятия лака стоит дать ногтям отдохнуть пару недель. Иначе они быстро станут сухими и ломкими.

От следов лака на пальцах можно избавиться и без ацетона

Если после нанесения лака на коже вокруг ногтей остались предательские следы, не нужно их убирать с помощью ватных дисков или палочек, смоченных в специальном средстве. Так вы можете только полностью загубить педикюр, и придется все делать заново. Стоит подождать, пока лак полностью высохнет (обычно на это требуется примерно час), а затем нанести на стопу увлажняющий крем и надеть носки. После этого нужно просто погулять по дому минут 60. Увлажняющий крем отлично удаляет лак с кожи, но оставляет его на ногтях. В итоге нужно будет только вытереть остатки крема и лака с ног.

От гидромассажных ванночек стоит держаться подальше

Многим барышням нравится делать педикюр именно в салоне, потому что они могут расслабиться и отдохнуть, пока их ноги отмокают в ванночке с теплой водой. После каждого использования эту емкость необходимо стерилизовать, иначе там быстро заведутся болезнетворные бактерии. Однако не все ванночки можно полностью очистить от вредных микроорганизмов. Так, изделия со встроенной системой гидромассажа, в которых вода постоянно циркулирует, почти нельзя обеззаразить. В результате шансы подхватить грибок или другую неприятную штуку во время этой процедуры возрастают.

Лучше не пользоваться автозагаром и не загорать после педикюра

Многие дамы предпочитают наносить гель-лак на ногти, потому что держится такой педикюр дольше, да и высыхает быстрее. А потому особенно обидно, когда спустя несколько дней покрытие неожиданно меняет цвет или желтеет. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на этот процесс. Так, это покрытие чувствительно к воздействию ультрафиолета, поэтому долгое нахождение на солнце или использование автозагара может непоправимо испортить педикюр.

Стоит попробовать «сухой» педикюр

Как понятно из названия, при подобном методе не используются ванночки с водой, а основное внимание уделяется именно уходу за ногтями. У «сухого» педикюра есть несколько несомненных плюсов. Во-первых, процедура занимает меньше времени. А во-вторых, риск подхватить грибок или инфекцию значительно меньше, так как клиентки не пользуются педикюрными ваннами. Кроме того, «сухой» педикюр помогает сохранить естественный баланс жидкости в ногтях, а само покрытие держится дольше.

Следует обратить внимание, какой лак используют в салоне