9 советов, благодаря которым маникюр будет радовать вас дольше, чем обычно

Порой маникюр теряет презентабельный вид раньше, чем нам бы хотелось. В этой статье мы решили собрать хитрости от мастеров, которые помогут продлить жизнь покрытию на ноготках.

Выбирайте цвет с умом

Яркие и темные оттенки выглядят очень стильно, но, к сожалению, их нельзя назвать практичными. На темном маникюре видно сколы и трещины. А отросшие ногти сразу бросаются в глаза из-за контраста между натуральным цветом и ярким покрытием. Долго с таким маникюром не покрасуешься. Французский маникюр — уже другое дело. Мастера также советуют выбирать пастельные и нейтральные оттенки.

Протрите ногти уксусом

Этот лайфхак удивил и нас, но бьюти-эксперты рекомендуют им воспользоваться. Белый уксус — это натуральное очищающее средство, которое эффективно удаляет излишки жира. Возьмите ватный диск и капните на него немного уксуса. Протрите ногти и дайте им высохнуть перед нанесением покрытия. После этого можно наносить базу и верхнее покрытие. Эксперты обещают, что при подобном очищении ногтевой пластины покрытие будет держаться лучше и дольше.

Не взбалтывайте флакон

Olga 4 часа назад У меня в лаках есть металлический шарик, спецом, чтоб взбалтывать - - Ответить

Этот совет поможет сделать качественный маникюр тем, кто предпочитает делать его самостоятельно. Многие встряхивают флакон для того, чтобы получить равномерный цвет, не задумываясь о том, что из-за этого в лаке появляются пузырьки воздуха. И при нанесении покрытия они никуда не пропадают. В дальнейшем покрытие будет скалываться раньше времени. Для того чтобы избежать подобных последствий, мастера рекомендуют не трясти флакон, а плавно катать его между ладонями.

Откажитесь от длинных ногтей

Длина в данном вопросе тоже имеет значение. Длинный маникюр, хоть и выглядит эффектно, но и теряет свой презентабельный вид гораздо быстрее, чем ногти средней длины. Короткие или средние ногти меньше подвержены отслойкам и сколам. А еще они ломаются реже, чем длинные. Если вы хотите носить ваш маникюр как можно дольше, лучше придерживаться правила: «Чем короче, тем лучше».

Используйте средство для укрепления ногтей

Rose1 7 часов назад Мы же уже уксусом накапали, разве это был не уход? - - Ответить

За покрытием нужно ухаживать, даже если вы делали его в салоне. Некоторые эксперты считают, что топ нужно наносить каждые 3 дня. Это поможет сохранить маникюр в идеальном виде максимально долго. Если же вы не хотите тратить на это время, некоторые мастера рекомендуют делать укрепление ногтей акриловой пудрой перед нанесением покрытия. Это средство укрепляет ногтевую пластину и помогает избежать отслойки.

Используйте продукты одного бренда

Некоторые специалисты советуют использовать базу, гель-лак и топ одного бренда. Дело в том, что продукты от одного производителя созданы для совместной «работы». Поэтому покрытие прослужит вам максимально долго. А вот средства от разных брендов могут просто оказаться несовместимы друг с другом.

Тщательно высушите руки и только потом наносите лак

Мытье рук поможет удалить излишки жира и избавиться от различных ворсинок. Но перед покрытием важно не только хорошенько вымыть руки и обезжирить ногти — их следует хорошенько просушить. Убедитесь, что ваши ногти высохли, и только тогда приступайте к нанесению средств. Дело в том, что излишняя влага может привести к быстрым отслойкам покрытия.

Не бойтесь выбирать лак с блестками

A_n_s_y 6 часов назад Лак с глиттером ОЧЕНЬ тяжело снимается. Поэтому ваши ногти прекрасно под ним проведут некоторое время. Но станут ломкими, когда придет пора его снимать. - - Ответить

Если вы хотели попробовать блестящее покрытие, то не отказывайте себе в этом эксперименте. Покрытие с блестками держится на ногтях дольше, чем другое. Мерцающий лак имеет более плотную консистенцию и лучше ложится на ногти. Из-за чего они становятся менее ломкими. Мерцающий маникюр — это не только стильно, но и практично.

Откажитесь от горячей ванны