9 советов, благодаря которым маникюр будет радовать вас дольше, чем обычно
Порой маникюр теряет презентабельный вид раньше, чем нам бы хотелось. В этой статье мы решили собрать хитрости от мастеров, которые помогут продлить жизнь покрытию на ноготках.
Выбирайте цвет с умом
Яркие и темные оттенки выглядят очень стильно, но, к сожалению, их нельзя назвать практичными. На темном маникюре видно сколы и трещины. А отросшие ногти сразу бросаются в глаза из-за контраста между натуральным цветом и ярким покрытием. Долго с таким маникюром не покрасуешься.
Французский маникюр — уже другое дело. Мастера также советуют выбирать пастельные и нейтральные оттенки.
Протрите ногти уксусом
Я тут вспомнила) в мою юность, ещё до шеллака и тд, советовали протирать ногти уксусом. Якобы это народное средство их укрепит
Этот лайфхак удивил и нас, но бьюти-эксперты рекомендуют им воспользоваться. Белый уксус — это натуральное очищающее средство, которое эффективно удаляет излишки жира.
Возьмите ватный диск и капните на него немного уксуса. Протрите ногти и дайте им высохнуть перед нанесением покрытия. После этого можно наносить базу и верхнее покрытие. Эксперты обещают, что при подобном очищении ногтевой пластины покрытие будет держаться лучше и дольше.
Не взбалтывайте флакон
Этот совет поможет сделать качественный маникюр тем, кто предпочитает делать его самостоятельно. Многие встряхивают флакон для того, чтобы получить равномерный цвет, не задумываясь о том, что из-за этого в лаке появляются пузырьки воздуха. И при нанесении покрытия они никуда не пропадают. В дальнейшем покрытие будет скалываться раньше времени.
Для того чтобы избежать подобных последствий, мастера рекомендуют не трясти флакон, а плавно катать его между ладонями.
Откажитесь от длинных ногтей
Длина в данном вопросе тоже имеет значение. Длинный маникюр, хоть и выглядит эффектно, но и теряет свой презентабельный вид гораздо быстрее, чем ногти средней длины. Короткие или средние ногти меньше подвержены отслойкам и сколам. А еще они ломаются реже, чем длинные.
Если вы хотите носить ваш маникюр как можно дольше, лучше придерживаться правила: «Чем короче, тем лучше».
Используйте средство для укрепления ногтей
За покрытием нужно ухаживать, даже если вы делали его в салоне. Некоторые эксперты считают, что топ нужно наносить каждые 3 дня. Это поможет сохранить маникюр в идеальном виде максимально долго.
Если же вы не хотите тратить на это время, некоторые мастера рекомендуют делать укрепление ногтей акриловой пудрой перед нанесением покрытия. Это средство укрепляет ногтевую пластину и помогает избежать отслойки.
Используйте продукты одного бренда
А вот это гениальный заговор маркетологов ещё со времён умывалка+тоник+крем и шампунь+бальзам ТОЛЬКО ОДНОЙ ФИРМЫ!!! Нет, блин. Нет никаких конфликтующих компонентов в продуктах. Это голимый развод.
Некоторые специалисты советуют использовать базу, гель-лак и топ одного бренда. Дело в том, что продукты от одного производителя созданы для совместной «работы». Поэтому покрытие прослужит вам максимально долго. А вот средства от разных брендов могут просто оказаться несовместимы друг с другом.
Тщательно высушите руки и только потом наносите лак
Мытье рук поможет удалить излишки жира и избавиться от различных ворсинок. Но перед покрытием важно не только хорошенько вымыть руки и обезжирить ногти — их следует хорошенько просушить.
Убедитесь, что ваши ногти высохли, и только тогда приступайте к нанесению средств. Дело в том, что излишняя влага может привести к быстрым отслойкам покрытия.
Не бойтесь выбирать лак с блестками
Лак с глиттером ОЧЕНЬ тяжело снимается. Поэтому ваши ногти прекрасно под ним проведут некоторое время. Но станут ломкими, когда придет пора его снимать.
Если вы хотели попробовать блестящее покрытие, то не отказывайте себе в этом эксперименте. Покрытие с блестками держится на ногтях дольше, чем другое. Мерцающий лак имеет более плотную консистенцию и лучше ложится на ногти. Из-за чего они становятся менее ломкими. Мерцающий маникюр — это не только стильно, но и практично.
Откажитесь от горячей ванны
Отказаться от ванны из-за маникюра? Вы серьезно? Может ещё зубы не чистить, что б помаду не повредить?
Многие любят нежиться в горячей воде, но от подобной привычки лучше отказаться, если вы хотите долго носить маникюр.
Дело в том, что наши ногти состоят из нескольких слоев, которые могут впитывать в себя влагу. И, по словам экспертов, принятие длительной горячей ванны расширяет ногтевую пластину. А когда ногти высыхают, они снова сжимаются. Расширение и резкое сжатие могут привести к скалыванию лака.
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