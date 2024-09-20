11 видов маникюра, на которые мы уже махнули рукой, а они снова вернулись в тренды

Чтобы создать стильный маникюр, вовсе не нужно экспериментировать с новыми и неизвестными дизайнами. В этом году в моду вернулись уже знакомые многим варианты, которые были популярны в конце прошлого столетия. Мы решили посмотреть, как сегодня выглядят эти ретро-тенденции.

Маникюр-кракелюр

Когда-то кракелюрный лак для ногтей был настоящей инновацией, ведь в то время ногтевой дизайн ограничивался французским маникюром, стразами и простыми узорами, вроде ромашек или цветочных мотивов. Со временем тренд утих, но сейчас вновь находится на пике популярности. Особенно радует, что сделать такой маникюр очень просто и без особых художественных навыков.

Нежно-розовые ногти

«Решила сделать нейтральный розовый маникюр»

В конце прошлого века у руля были сразу два противоположных тренда: яркие насыщенные цвета и нежные пастельные оттенки. В этом году вперед все же вырвалось утонченное светло-розовое покрытие, максимально приближенное к натуральному тону. А вот кислотный розовый маникюр, который повально начали делать многие девушки после выхода фильма «Барби», отошел на второй план, так как противоречит моде на естественность и минимализм.

Мятный маникюр

Возвращение мятного маникюра – это воплощение сдержанной элегантности. Для тех, кто предпочитает минимализм и не увлекается нейл-артом или декором, такие мягкие оттенки, идеально подходящие для коротких и аккуратных ногтей, станут отличным выбором и при этом не будут выглядеть пресно.

Насыщенные оттенки красного

«Я просто одержима этим цветом!»

В 1995 году журнал "Times" назвал темно-красный лак одним из главных продуктов года. Тогда женщины предпочитали насыщенные тона, и маникюр часто казался почти черным при определенном освещении. Сейчас темно-красный снова в тренде, но уже с новым акцентом — популярны бордовые оттенки с коричневым подтоном. А вот "вишневая кола", которая еще недавно была на пике популярности, уже успела наскучить и постепенно ушла на второй план.

Маникюр, украшенный блестками

Блестящий лак был крайне популярен в конце прошлого века. В то время было модно наносить блестки на всю поверхность ногтя, и женщины часто выбирали более дерзкие и броские дизайны. Сегодня такие решения выглядят уже несколько устаревшими, хотя и вызывают приятные нотки ностальгии. Стилисты советуют использовать блестки более сдержанно, например, нанося их только на кончики ногтей.

«Молочный» маникюр

«Решила выбрать молочно-белый цвет для этого лета»

В конце прошлого века белый лак пользовался особой популярностью среди знаменитостей: многие супермодели и актрисы выбирали именно такой маникюр. Сейчас он снова в моде, и это вполне объяснимо: молочные оттенки придают ногтям ухоженный и сияющий вид, а белый цвет универсален и подходит под любой образ. А вот яркие неоновые оттенки постепенно теряют свою популярность. Скорее всего, потому что они конфликтуют с трендом на "скромную роскошь", который сейчас находится на пике моды.

Маникюр с эффектом металлик

«В первый раз попробовала такой маникюр и мне понравилось!»

Тридцать лет назад женщины не боялись сиять во всей красе: перламутровые тени, помада и лак — эффект металлик был нарасхват. Этот тренд вернулся, и теперь можно выбрать любой оттенок лака с металлическим блеском, от яркого до более натурального. По прогнозам экспертов, этой осенью особенно популярным станет бронзовый маникюр.

Квадратная форма ногтей

В последние годы квадратная форма ногтей отошла на второй план, уступив место овальной и миндалевидной. Однако сейчас этот элегантный ретро-дизайн снова в моде. К тому же неоспоримым плюсом является удобство таких ногтей, в отличие от сомнительных экстра длинных. Для тех, кому квадратная форма все же кажется грубоватой, можно слегка закруглить края и получить так называемый "мягкий квадрат", который подчеркнет естественную красоту пальцев и будет отлично смотреться даже на коротких ногтях.

Забавный и необычный дизайн

«Хотела простой черный маникюр, но мастер предложила такой вариант. Пищу от восторга!»

Три десятка лет назад женщины смело экспериментировали с маникюром. На ногтях появлялись веселые мультяшные рисунки, неожиданные абстрактные узоры и задорные смайлики. Сегодня этот ретро-тренд вернулся, так что, если вам наскучили однотонные покрытия и нейтральные узоры, смело рисуйте на ногтях что-то яркое и оригинальное. Однако массивные трехмерные украшения на ногтях по-прежнему не приветствуются. Есть тонкая грань между креативным нейл-артом и вульгарностью, и ее не всегда легко почувствовать.

Французский маникюр

Некогда популярный французский маникюр вновь вернулся и переживает очередной пик популярности. Но в этом году тренд изменился: в моде микро-френч, когда полоска на кончике ногтя прорисовывается как можно тоньше. Такой стиль как раз прекрасно подойдет тем, кто не любит слишком броский дизайн. К тому же тонкая полоска визуально удлиняет ногти. А вот толстые белые полоски на кончиках, которые были популярны еще совсем недавно, благополучно канули в лету. К тому же, такой вариант, напротив, укорачивает ногти.

Анималистичный принт